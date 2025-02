Nouveautés + tendances 7 3

Protoclone se déplace comme un humain

Martin Jud Traduction: traduction automatique 24/2/2025

Avec plus de 1000 muscles artificiels et 206 os, le robot "Protoclone" se déplace comme un être humain. Il devrait à l'avenir servir d'aide ménagère, mais doit encore apprendre à marcher d'ici là.

Protoclone V1 de la société polonaise Clone Robotics exécute des mouvements étonnamment proches de ceux des humains. Cela est dû à plus de 1000 muscles myofibreux qui fonctionnent de manière pneumatique. Les muscles sont constitués de tubes réticulés qui se contractent dès qu'ils sont remplis de liquide hydraulique. Cette fonction est assurée par une électropompe de 500 watts qui peut produire jusqu'à 40 litres par minute. Malheureusement, à ce stade de développement, le robot ne peut pas encore se tenir debout ou marcher. Mais même suspendu, il est fascinant à regarder.

Le squelette du robot est inspiré de l'anatomie humaine et se compose de 206 os en polymère imprimés en 3D. Par rapport aux robots normaux, il est environ quatre fois plus articulé, avec 200 degrés de liberté. Le squelette et les muscles sont recouverts d'une peau en caoutchouc. Au lieu d'un visage, c'est une visière sombre qui est utilisée. L'entreprise a délibérément choisi cette option afin d'éviter un éventuel effet Uncanny Valley. D'autant plus que la vue de l'homme artificiel, même sans visage, est déjà effrayante, c'était donc probablement la bonne décision.

Pour voir, Protoclone dispose de quatre caméras de profondeur dans son crâne. La position des articulations est suivie par 70 capteurs inertiels et le retour d'information sur la force est fourni par 320 capteurs de pression. Le robot est capable de répondre à des entrées visuelles et d'apprendre en observant les humains en train d'exécuter des tâches.

Même si la machine à commande pneumatique ne peut pas encore marcher ou se tenir debout, l'entreprise est optimiste. Elle a ainsi annoncé qu'elle commercialiserait cette année 279 exemplaires d'un modèle Alpha perfectionné. Celui-ci devrait être capable, dès son lancement, d'effectuer des tâches ménagères simples comme le lavage ou l'aspiration.

Photo d’en-tête : Clone Robotics

