Présentation du Realme GT 7 Pro : Un produit phare à un prix défiant toute concurrence

Le premier smartphone disponible en Europe avec le nouveau Snapdragon 8 Elite vient de Realme. Le GT 7 Pro veut aussi convaincre avec un écran Samsung et une batterie ultra-grande.

Le point fort du nouveau Realme GT 7 Pro est le Snapdragon 8 Elite. C'est ce qu'a précisé le constructeur chinois lors de sa conférence de presse à Milan. La filiale d'Oppo est particulièrement fière des performances de son processeur : il devrait même battre l'iPhone 16 Pro Max dans les benchmarks. Pour la première fois, les téléphones Android devraient dépasser les appareils Apple en termes de performances.

Pour autant, le GT 7 Pro n'est pas le premier téléphone annoncé avec le Snapdragon 8 Elite. Cet honneur revient au Asus ROG Phone 9. Toutefois, ce dernier ne sera pas commercialisé avant début 2025, alors que le GT 7 Pro sera disponible dans les prochains jours. En Suisse, il devrait être disponible en décembre, et ce à un prix défiant toute concurrence. Au lancement, le GT 7 Pro ne devrait coûter que 800 francs ou euros, puis près de 1000 francs ou euros par la suite.

Le Realme GT 7 Pro joue la carte de la sobriété.

Source : Lorenz Keller

Écran Samsung et batterie énorme

L'écran OLED de 6,78 pouces a été développé en collaboration avec Samsung. Il offre un taux de rafraîchissement de 120 Hertz et une luminosité de pointe de 6500 Nits, ce qui est impressionnant. En temps normal, il atteint 1000 Nits, et jusqu'à 2000 Nits à l'extérieur, au soleil. Le fait que l'écran prenne en charge HDR10+ et Dolby Vision renforce l'ambition de Realme de voir le GT 7 Pro rivaliser avec tous les appareils phares.

L'écran est lisible même en pleine lumière.

Source : Lorenz Keller

En ce qui concerne la batterie, la concurrence devrait même être dépassée. Avec 6500 mAh, elle est nettement plus grande que celle de la plupart des autres modèles de cette taille, qui misent généralement sur 5000 mAh. Elle est censée être particulièrement endurante et résistante à l'usure - et fonctionner de manière fiable même par moins 30 degrés. Realme promet quatre ans de durée de vie sans réduction sensible des performances. Un essai doit montrer si la batterie dure effectivement plus longtemps que les autres modèles. Elle se charge d'ailleurs avec une puissance maximale de 120 watts.

Prêt pour la photographie sous-marine

Le nouveau fleuron de Realme a une certification IP69. Cela signifie que le smartphone peut non seulement rester sous l'eau plus longtemps, mais qu'il offre également une "protection contre l'eau lors d'un nettoyage à haute pression/jet de vapeur". Vous pourriez donc effectivement passer l'appareil au kärcher. Cependant, dans la vie quotidienne d'un smartphone, il est plus pertinent de savoir que vous pouvez utiliser l'appareil mobile jusqu'à deux mètres de profondeur pendant 30 minutes, car il peut supporter une pression d'eau plus élevée.

Grâce à l'IA et au boîtier étanche, les photos sous l'eau sont réussies.

Source : Lorenz Keller

Realme le commercialise comme le premier smartphone pour la photographie sous-marine. Notamment parce que l'application photo propose un mode spécial sous l'eau qui, grâce à l'intelligence artificielle, devrait permettre de prendre de bonnes photos de poissons ou de mondes sous-marins.

Realme utilise des capteurs d'image de Sony. La caméra principale a une résolution de 50 mégapixels, ce qui est devenu un standard. Il ne faut cependant pas trop attendre de la caméra grand angle de 8 mégapixels. La caméra selfie de 16 mégapixels n'a rien d'exceptionnel non plus. Le point fort est le zoom périscopique triple qui a également une résolution de 50 mégapixels.

Le GT 7 Pro est doté d'un zoom optique triple.

Source : Lorenz Keller

L'IA est un passage obligé

Les grands constructeurs comme Samsung, Google ou Apple ne sont plus les seuls à faire appel à l'intelligence artificielle, les marques plus modestes s'y mettent aussi. Bien qu'en Europe, Realme serait désormais le numéro quatre du marché en termes de ventes.

Realme utilise l'IA pour divers modes de film et de photo, notamment pour les prises de vue nocturnes. De plus, les croquis peints à la main peuvent être transformés en images. Différents styles comme les dessins animés ou les photos réalistes sont possibles. La fonction AI Summary permet de résumer des textes, AI Speak lit des textes à haute voix. AI Writer écrit automatiquement de petits textes pour les images - idéal pour les médias sociaux.

Malgré une batterie supérieure à la moyenne, le Realme tient bien dans la main.

Source : Lorenz Keller

Discret - mais dans le bon sens du terme

Lors de la prise en main, on est surtout frappé par la discrétion du Realme GT 7 Pro. Malgré sa grosse batterie, l'appareil ne mesure que 8,55 millimètres d'épaisseur et ne semble pas plus imposant que les autres smartphones de cette taille. Avec 223 grammes, il est même plus léger de quelques grammes que celui d'un iPhone 16 Pro Max ou d'un Samsung Galaxy S24 Ultra. Ces deux concurrents disposent d'une batterie de 1500 à 2000 mAh de moins.

La prise en main est agréable et l'utilisation facile. Realme reste proche de l'interface Android habituelle. Malheureusement, seule la variante de couleur grise "Galaxy" était visible sur place ; la variante de couleur orange "Mars" aurait certainement été plus voyante.

Dans l'ensemble, le GT 7 Pro joue la carte de la sobriété. Il n'en reste pas moins une alternative passionnante à Samsung, Google ou Apple - surtout pour ceux qui accordent de l'importance à l'autonomie de la batterie et à la puissance de calcul et qui souhaitent malgré tout dépenser moins de 1000 francs ou euros.