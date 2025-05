Nouveautés + tendances 66 5

Présentation du Pico-Mac-Nano : Mesure seulement 62 mm et émule le Macintosh original

Martin Jud Traduction: traduction automatique 28/5/2025

Le passionné de technologie Nick Gillard a créé une réplique miniature à l'échelle du Apple Macintosh de 1984. Le Pico-Mac-Nano fonctionne avec un Raspberry Pi et coûte 56 livres.

Si vous avez toujours voulu un Apple Macintosh de 1984 mais que vous n'avez pas l'argent nécessaire, le Pico-Mac-Nano pourrait faire votre bonheur. Il ne mesure que 62 millimètres, est entièrement fonctionnel et utilise une version adaptée de l'émulateur Umac Mac 128K. Il fonctionne sur une carte Raspberry Pi Pico Zero réduite de WaveShare, qui se trouve à l'intérieur du boîtier imprimé en 3D.

Le module d'alimentation de batterie blanc visible au-dessus de la carte Raspberry Pi est optionnel.

Source : Nick Gillard / 1-bit rainbow

L'écran TFT, dont le dos est visible sur l'image ci-dessus, est inséré dans le boîtier en format vertical et a une résolution de 480 × 640 pixels. Cependant, seule une partie de cette résolution est utilisée et la résolution originale du Mac est compressée de 512 × 342 pixels à 480 × 342 pixels. Le responsable du projet open source explique dans son blog comment il a dû adapter la sortie d'écran par voie logicielle en raison d'une bande passante matérielle trop faible vers le moniteur.

A l'arrière, le micro-Mac dispose d'un slot microSD et d'un port USB-C. Pour ceux qui n'achètent pas le Battery Power Module en option, le Mac est alimenté par ce biais. Pour profiter également du clavier et de la souris, vous avez besoin d'un câble répartiteur USB-C.

Dans l'édition collector, vous recevrez même le Pico-Mac-Nano dans une boîte de mini-Macintosh.

Source : Nick Gillard / 1-bit rainbow

Si vous souhaitez vous procurer un Pico-Mac-Nano, il vous faudra faire preuve de patience ou de bricolage. Au moment de la publication de cet article, le site 1bitrainbow.com est en rupture de stock de tous les Pico-Mac-Nano - les commandes ont été temporairement arrêtées «en raison d'une demande importante et inattendue». Seules des pièces détachées sont encore disponibles.

La comparaison avec l'original.

Source : Nick Gillard / 1-bit rainbow

Vous pouvez tout de même laisser votre adresse mail pour être informé en cas de réapprovisionnement du stock. En plus des frais de port et des taxes, un Pico-Mac-Nano assemblé coûte 56 livres sterling dans sa version de base et 78 livres sterling dans sa version Collectors Edition - avec «Picasso»- boîte Macintosh et accessoires USB.

Photo d’en-tête : Nick Gillard / 1-bit rainbow

