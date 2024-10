Près de neuf gigaoctets : la mise à jour Windows 24H2 crée un fichier cache impossible à supprimer

Début octobre, Microsoft a publié la mise à jour d'automne de Windows 11. Un bug s'y est toutefois glissé. L'installation crée un fichier cache de près de neuf gigaoctets qui ne peut pas être supprimé.

Le premier octobre, Microsoft a lancé le déploiement mondial de la dernière mise à jour de Windows 11. La "mise à jour d'automne" apporte certes quelques nouvelles fonctionnalités et des correctifs de sécurité, mais semblait au départ être un véritable gouffre à mémoire.

Il est maintenant clair qu'il s'agit d'un bug. La mise à jour crée un fichier de mise en cache de 8,63 Go qui ne peut pas être supprimé. Apparemment, ce fichier cache n'est pas un phénomène isolé : il semble plutôt affecter pratiquement tous les utilisateurs qui viennent d'installer la mise à jour.

Les méthodes classiques de suppression échouent

A l'heure actuelle, il n'existe apparemment pas encore de moyen de vider le cache et de récupérer les huit bons gigaoctets de mémoire. Alors que dans les mises à jour précédentes, vous pouviez simplement supprimer "Windows.old" pour éviter de gaspiller inutilement de la mémoire, cela ne fonctionne plus. Les différents outils de nettoyage du système proposés par des tiers n'ont pas non plus donné de résultats. Seule une réinitialisation complète du système a porté ses fruits - une mesure assez radicale en raison des quelques gigaoctets concernés.

Microsoft situe le problème dans la fonction checkpoint

Il est compréhensible que les utilisateurs soient en colère. Microsoft a toutefois déjà répondu aux plaintes. La source exacte du problème n'était pas vraiment claire au départ.

Impossible de vider le cache.

Source : Windows Latest

Dans un post, la société a ensuite expliqué que le cache était dû à la "mise à jour du point de contrôle". Il s'agit de la méthode de Microsoft pour réduire la taille et le temps d'installation des mises à jour disponibles. Il est normal que ce cache soit créé. Seulement, il est censé disparaître une fois l'installation de la mise à jour terminée, ce qui n'a pas été le cas ici.

Microsoft a toutefois confirmé qu'un correctif pour ce problème était déjà prévu et qu'il serait déployé dès que possible. En attendant, Microsoft met en garde contre toute modification ou suppression de fichiers individuels. Cela pourrait affecter la mise à jour ou même le système d'exploitation.