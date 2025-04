Nouveautés + tendances 6 6

Pourquoi est-ce que je tiens tant à fermer mes bagues ?

Martin Jungfer Traduction: traduction automatique 15/4/2025

Fermer les anneaux ?! Soit vous avez cliqué à cause du titre étrange et vous êtes arrivé ici. Soit vous êtes un homme Apple, vous connaissez le concept des anneaux d'activité et vous voulez vraiment savoir pourquoi cela fonctionne si bien.

Ma vie est assez complètement pommelée. MacBook, MacMini, iPhone (bien sûr !), même les HomePods hors de prix - j'ai tout cela à la maison. Et au poignet, bien sûr, une Apple Watch. Et sur l'écran d'accueil de cette dernière, les anneaux d'activité s'allument.

Voilà ce que ça donne. Il y a encore beaucoup à faire ici.

Il y a trois anneaux que vous devez idéalement tous fermer en une journée. Vous y parviendrez si vous vous tenez debout au moins une minute par heure pendant 12 heures par jour, si vous dépensez au moins 500 calories en faisant de l'exercice et si vous faites de l'exercice pendant au moins 30 minutes. Ces valeurs sont celles par défaut. En tant qu'utilisateur Apple, vous pouvez définir des objectifs plus ambitieux ou plus modestes.

Le marketing d'Apple a créé le «Global Close Your Ring Day». C'est le moment de réfléchir aux raisons du succès de ce concept auprès de moi et de tant d'autres personnes.

«Global Close Your Rings Day» Apple a désigné le 24 avril comme «Global Close Your Rings Day», avec son flair marketing habituel. Ce jour-là, toutes les personnes équipées d'une Apple Watch recevront encore plus de conseils que d'habitude, leur demandant de fermer leurs bagues en étant actives. Si vous parvenez à fermer les trois anneaux, vous serez récompensé par un véritable pin's que vous pourrez récupérer dans un Apple Store. Vous pouvez aussi éviter de vous rendre au temple Apple de votre ville Une si belle récompense, n'est-ce pas?

Source : Apple

Des dizaines de millions de personnes ont déjà rejoint la communauté Close-your-Rings. Quasiment tous ceux qui ont acheté une Apple Watch ont leurs bagues sous les yeux. Une montre pour lire l'heure ? Pff. L'Apple Watch intelligente ne se contente pas de ces futilités.

Mais pourquoi cela fonctionne-t-il ? Pourquoi me lève-je assez souvent de mon bureau à 14h55 pour accumuler une heure de travail debout ? Pourquoi des collègues de bureau - bonjour Eva ! -qu'elles font des squats dans le salon tard le soir alors qu'il leur manque encore trois minutes d'entraînement ?

De la dopamine et de «Streaks»

La réussite résulte de la réunion de nombreux facteurs psychologiques. La fermeture des anneaux rend visible pour nous le fait que nous avons atteint un objectif. Cela se traduit par la libération de dopamine, l'hormone du bonheur. L'animation sur l'écran d'accueil - où des étincelles jaillissent - renforce cet effet.

L'Apple Watch m'indique également le nombre de jours consécutifs où j'ai fermé des bagues. Recevoir un tel «Streak» et le prolonger encore et encore est extrêmement motivant. Plus une série dure longtemps, plus la peur de la perdre est grande. Les psychologues parlent d'aversion à la perte. En revanche, l'objectif de prolonger toujours plus loin une «Streak» fait en sorte que des habitudes se créent.

Et puis il y a la gamification. Apple n'est certes pas Duolingo - l'application d'apprentissage des langues a poussé le principe à l'extrême. Néanmoins, courir après une récompense manquante ou obtenir la première pour une séance de Pilates donne l'impression d'être un jeu. L'effet est encore plus fort lorsque vous partagez et comparez vos progrès sur l'anneau avec d'autres. L'être humain ne peut pas se défaire de sa peau - le désir d'être meilleur que la moyenne nous pousse à être plus actif.

Une meilleure santé grâce aux bagues fermées

Si vous connaissez ces mécanismes, il vous serait plus facile - d'un point de vue purement rationnel - de ne pas fermer une bague ouverte. Après tout, ce ne sont que quelques pixels. D'un autre côté, qu'y a-t-il de mal à le fermer ? Vous vous déplacerez un peu plus que sans ce nudge.

Apple collecte des données sur les utilisateurs d'Apple Watch depuis dix ans. Celles-ci ont été analysées dans le cadre de diverses études. Sans surprise, le schéma est le suivant : les personnes qui ferment régulièrement leurs bagues dorment mieux, sont moins stressées et ont un cœur en meilleure santé.

En tant qu'utilisateur d'une Apple Watch, j'ajoute que les anneaux d'activité permettent de voir si j'atteins mes objectifs en matière d'activité physique. C'est vraiment motivant et transparent. Et je peux moi-même atteindre mon objectif. C'est plutôt rassurant dans un monde qui peut sembler chaotique certains jours.

Quelle est l'importance des bagues Apple pour vous ? Parlez de votre «Streak». dans un commentaire.

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 6 personne(s)