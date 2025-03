Nouveautés + tendances 8 2

Pour son cinquième anniversaire, "Call of Duty : Warzone" ramène la carte originale Verdansk

Domagoj Belancic Traduction: traduction automatique 11/3/2025

Dans "Call of Duty : Warzone", vous pourrez bientôt à nouveau tirer sur la carte originale de Verdansk. Cette excursion nostalgique dans la zone de guerre originale débutera en avril.

Le jeu de tir Battle Royale "Call of Duty : Warzone" fête son cinquième anniversaire. Le jeu free-to-play a été lancé le 10 mars 2020 et a connu un énorme succès, notamment pendant la pandémie de Corona. Pour fêter cet anniversaire, Activision fait revenir la carte originale d'il y a cinq ans : Verdansk.

Dans la bande-annonce récemment publiée, l'éditeur révèle également quand les fans de Warzone pourront se lancer dans ce jeu de tir nostalgique. Verdansk reviendra en même temps que le lancement de la saison 3, le 3 avril prochain.

Dans la vidéo, vous pouvez voir de nombreux soldats heureux d'être de retour dans la zone de guerre d'origine. Les balles fusent, les voitures explosent, les hélicoptères s'écrasent - un guerrier a même une petite larme qui roule sur ses joues de joie. Tout cela se déroule dans un montage épique au ralenti, accompagné du classique de jazz nostalgique "Unforgettable" de Nat King Cole. Magnifique.

Verdansk a beaucoup évolué depuis le lancement de "Call of Duty : Warzone" avec de nouveaux éléments de gameplay et de nouveaux lieux sur la map, notamment une version rétro de "Verdansk '84". Avec le lancement de la saison 1 de "Call of Duty Vanguard" (décembre 2021), Verdansk a été remplacée par une nouvelle map (Caldera) - un changement qui a déplu à de nombreux fans.

Selon Activision, l'ancienne carte de Verdansk neue devrait offrir un "terrain familier" en avril, mais surprendre quand même avec de "nouvelles mises à jour".

Un retour à l'ancienne forme avec nostalgie?

Depuis le lancement de "Call of Duty : Warzone", plus de 125 millions de joueurs ont joué au jeu. Malgré l'engouement initial, le jeu de tir a été de plus en plus critiqué par les fans au cours des cinq dernières années. Outre le manque de contenu nouveau et passionnant, les nombreux tricheurs sont une épine dans le pied des fans.

Malgré l'introduction du système anti-triche "Ricochet" en décembre 2021 et de nombreuses vagues de bannissement, le problème de la triche a continué à s'aggraver. Les soldats de "Warzone" ont dû se débrouiller avec des aimbots, des wallhacks et de curieuses tricheries comme des voitures et des bateaux volants. La mise à jour majeure "Warzone 2.0" en novembre 2022 et les modifications apportées à "Ricochet" ont apporté une amélioration temporaire.

Le youtubeur Big Puffin résume l'histoire de la triche dans "Warzone":

La communauté de "Warzone" réagit donc avec prudence au retour de Verdansk - les tricheurs ne vont pas disparaître avec la nouvelle mise à jour.

De nombreux fans de la première heure de Warzone ne souhaitent pas seulement le retour de la map, mais aussi celui des mécaniques de jeu et des contrôles plus simples qui ont rendu le jeu si populaire en 2020.

