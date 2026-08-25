Nouveautés + tendances 45 20

Pour les sports de plein air extrêmes : Garmin présente la Fenix 9 et la Fenix 9 Pro

Siri Schubert Traduction : traduction automatique 25/8/2026

Garmin présente deux nouveaux modèles haut de gamme : la Fenix 9 et la Fenix 9 Pro. Les deux montres offrent une série d'améliorations matérielles et logicielles. Elles s'adressent aux passionnés de plein air qui souhaitent améliorer leurs performances lors d'expéditions, de compétitions et d'entraînements.

Le fabricant de wearables Garmin monte en puissance avec sa gamme Fenix : les Fenix 9 et Fenix 9 Pro sont encore plus axées sur les aventures en plein air et la performance que les modèles précédents. Selon l'annonce, elles offrent : une navigation cartographique améliorée, un écran plus lumineux, un verre saphir et des boutons étanches jusqu'à une profondeur de 40 mètres.

La Fenix 9 promet des analyses d'entraînement encore plus détaillées

L'un des points forts de Garmin est la synthèse des données d'entraînement et de récupération en métriques faciles à comprendre.

Le fabricant a encore renforcé ce point fort avec la Fenix 9 : les activités peuvent être regroupées sur des jours et des semaines en un soi-disant «Epic». Ainsi, les données d'une randonnée à ski, d'une course par étapes ou d'un bloc d'entraînement sont combinées. Selon le fabricant, vous devriez pouvoir les transformer en une histoire dans l'application Garmin Connect, les illustrer avec des photos et les partager avec vos amis.

La fonction Stamina a également été étendue. Elle ressemble à une jauge de carburant au poignet qui vous indique l'énergie qu'il vous reste pour l'activité en cours. Elle est calculée à partir des données de fréquence cardiaque et de la consommation maximale d'oxygène estimée (VO2max). Désormais, elle devrait également vous montrer, à l'aide de courbes et de zones, comment votre endurance évolue grâce à votre entraînement et à l'amélioration de votre condition physique.

La charge sous contrôle : la fonction Stamina vous indique votre capacité de performance actuelle.

Source : Garmin

Une nouveauté est l'affichage de la VO2max pour l'aviron en salle, mais uniquement sur les rameurs équipés d'un capteur de puissance. La Fenix 9 permet également, lors de l'entraînement avec sac à dos (le rucking), de régler le poids plus précisément et de saisir des objectifs d'entraînement, par exemple sous forme de calories brûlées, précise Garmin.

Navigation et vues cartographiques améliorées

La Fenix 9 dispose de 50 % de mémoire vive en plus que la Fenix 8, ce qui devrait rendre la navigation et le zoom sur les cartes encore plus simples. Selon le fabricant, le déplacement des cartes est environ 30 % plus rapide et plus fluide.

De plus, il existe une vue en perspective qui met en évidence les particularités du terrain. C'est important, par exemple, pour le trail running afin de mieux évaluer les sections de parcours à venir.

Garmin a également augmenté l'espace de stockage : au lieu des 32 Go de la Fenix 8, la Fenix 9 dispose de 64 Go, assez pour des cartes hors ligne détaillées ou jusqu'à 7000 chansons.

Verre saphir et écran AMOLED

La Fenix 9 est disponible en tailles 43, 47 et 51 millimètres. L'écran tactile AMOLED devrait être deux fois plus lumineux que sur le modèle précédent. La Fenix 9 est équipée dans toutes ses versions d'un verre saphir résistant.

Selon vos préférences, vous pouvez choisir la taille adaptée.

Source : Garmin

En mode smartwatch, la batterie du modèle 51 millimètres devrait tenir jusqu'à 29 jours, celle de la montre 47 millimètres 16 jours et celle de la version 43 millimètres dix jours.

Plus robuste et plus lumineux : le modèle Pro

Pour rester résistante tout en conservant un poids léger, la Fenix 9 Pro est la première montre de la série à disposer d'un boîtier en titane. Selon Garmin, l'écran AMOLED devrait atteindre une luminosité de 3000 nits, ce qui le rend bien lisible même en plein soleil.

Pour les aventures en plein air où une longue autonomie est plus importante qu'un écran lumineux, Garmin propose également certains modèles Pro avec un écran MIP et une lentille de charge solaire. Ces montres devraient atteindre une autonomie de plusieurs semaines.

Sécurité avec connexion LTE et satellite

Comme pour la Fenix 8 Pro, il existe pour la Fenix 9 Pro quelques modèles dotés de la technologie InReach, qui peuvent communiquer directement et sans téléphone via le réseau mobile ou par satellite. Des messages vocaux et textuels ainsi que des appels d'urgence sont possibles, mais uniquement avec l'abonnement InReach. De plus, des personnes sélectionnées peuvent voir votre position ou suivre votre itinéraire en direct via la fonction de suivi.

Haut de gamme, y compris pour le prix

Ces montres sont conçues pour les sportifs de plein air qui évoluent loin de la civilisation et qui dépendent d'une bonne navigation et d'une longue autonomie de batterie. Les fonctions de communication, qui fonctionnent même sans smartphone ni réseau mobile, sont le supplément de sécurité qui, lors d'aventures vraiment sauvages, peut faire la différence entre l'expérience et le danger.

Les prix sont donc élevés : la Fenix 9 devrait coûter environ 950 francs (prix conseillé) et la Fenix 9 Pro dans sa version la plus simple environ 1050 francs (prix conseillé).

La date exacte de leur disponibilité chez nous n'est pas encore fixée.

Photo d’en-tête : Garmin

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 45 personne(s)







