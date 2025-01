Pour le "Mois de l'histoire des Noirs" : Apple lance un bracelet spécial pour la Watch

Les entreprises américaines sont en train d'enterrer à tour de bras les programmes de promotion de la diversité. Apple, en revanche, lance son propre bracelet pour célébrer le "Black History Month".

Aux Etats-Unis, le mois de février est l'occasion de célébrer les réalisations, l'histoire et la culture de la population afro-américaine. De nombreux artistes s'engagent, donnent des concerts spéciaux, des entreprises organisent des événements, reprennent le thème dans des spots publicitaires ou lancent des produits créés pour l'occasion.

Chez Apple, il s'agit cette année d'un bracelet pour l'Apple Watch. Pour la "Unity Rhythm Collection", les couleurs du drapeau panafricain ont été tissées : Noir, Vert et Rouge.

Le Sport Loop est, comme l'écrit Apple, "tissé selon un motif spécial de boucles en relief et en creux qui crée un effet de lentille qui fait apparaître le vert d'un côté de chaque boucle et le rouge de l'autre". Cela fait en sorte que les mouvements du poignet créent des changements de couleur dynamiques, du vert au rouge et même au jaune en transition. Je vois déjà les porteurs faire des gestes de bras sauvages dans mon esprit.

L'édition spéciale du bracelet est exclusivement disponible directement chez Apple. Mais même sans bracelet et sans dépenser 50 francs, vous pouvez, en tant qu'utilisateur Apple, vous sentir connecté à la communauté Black. En effet, un cadran et des fonds d'écran assortis pour iPhone et iPad sont également disponibles.

Voici les images de fond pour iPhone, iPad et le cadran pour la Watch.

Source : Apple

Les fonds d'écran sont disponibles avec iPadOS 18.3 et avec iOS 18.3, qui est disponible depuis le 27 janvier.

Une édition spéciale également pour la communauté LGBTQ+?

Il sera intéressant de voir si, malgré le changement de climat politique aux États-Unis, Apple sortira également cette année une édition spéciale en faveur de la communauté LGBTQ+. En 2024, un bracelet adapté à la Watch a été mis en vente début mai, en accord avec le mois de juin de la Fierté. Et des fonds d'écran colorés en conséquence ont également été présentés à l'époque. Apple a écrit à ce sujet dans son communiqué:

Apple est fier de poursuivre son soutien aux organisations qui défendent les droits des LGBTQ+ et qui apportent des changements positifs avec la Pride Collection

L'administration du président américain Donald Trump a récemment déclaré à plusieurs reprises qu'elle n'accepterait plus d'autres identités de genre que masculine ou féminine. Le président a déjà signé les premiers décrets en ce sens.