Pour l'audio sans perte, Apple branche les AirPods Max sur le câble

La ou taux d'échantillonnage décrit, dans le traitement numérique du signal, le nombre de fois qu'un signal analogique est échantillonné dans un laps de temps donné. Lors d'un enregistrement audio, des échantillons sont prélevés à intervalles réguliers le long des ondes sonores et le signal est converti d'un format analogique à un format numérique. Un taux d'échantillonnage plus élevé se traduit généralement par une meilleure qualité de lecture audio, car davantage de détails sont transportés. La décrit - de manière très simplifiée - la quantité de détails contenus dans un fichier audio. Plus la profondeur de bits est élevée, plus le son est nuancé.