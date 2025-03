Nouveautés + tendances 13 7

Postulat reçu : Le Conseil fédéral doit examiner l'interdiction de TikTok pour les jeunes

Le Conseil fédéral doit examiner comment l'accès des jeunes aux plateformes de médias sociaux pourrait être limité. En outre, une éventuelle interdiction des téléphones portables dans les écoles doit être examinée. Un postulat du Conseil des Etats allant dans ce sens a été approuvé.

Lors d'une récente séance, le Conseil des Etats a décidé de charger le Conseil fédéral d'un examen complet des restrictions sur les réseaux sociaux. Celui-ci devra déterminer si et comment une interdiction d'accès aux plateformes de médias sociaux comme TikTok et Instagram pour les moins de 16 ans pourrait être mise en œuvre. Il analysera également les conséquences d'une interdiction des smartphones dans les écoles.

Postulat Un postulat charge le Conseil fédéral d'examiner et de rapporter si un projet d'acte législatif doit être soumis à l'Assemblée fédérale ou si une mesure doit être prise. Un postulat peut être déposé par un député, un groupe parlementaire ou une majorité de commission.

Un soutien de tous les côtés

Deux postulats déposés par Maya Graf (Verts/BL) et Céline Vara (Verts/NE) ont été largement soutenus par l'ensemble des députés et des membres du Conseil.

Les deux interventions demandent une analyse des risques que représentent les médias sociaux pour les jeunes. Selon M. Graf, il est important de repenser la réglementation des plateformes de médias sociaux, car il est prouvé qu'elles ont un impact sur la santé mentale. Cara fait également référence à des études et à la mise en garde de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) contre l'utilisation excessive des médias par les jeunes.

D'autres pays sont déjà en avance

La conseillère fédérale Baume-Schneider a souligné l'importance de ce thème.

Le débat sur une réglementation plus stricte des plateformes de médias sociaux est un thème présent dans de nombreux endroits. L'Australie a interdit l'accès à TikTok et Instagram aux jeunes de moins de 16 ans. En Europe aussi, des mesures ont déjà été prises pour limiter l'utilisation des smartphones dans les écoles. En France, en Italie ou en Grèce, par exemple - l'Albanie a même complètement bloqué la plateforme TikTok. Pour un an dans un premier temps. En Suisse, il existe également des écoles qui ont limité l'utilisation des téléphones portables. Les smartphones sont parfois complètement interdits en classe afin d'éviter les distractions.

Le Conseil fédéral étudie des mesures

La ministre de la Santé, Elisabeth Baume-Schneider, a souligné que le Conseil fédéral prenait le thème au sérieux. Il est certes connu que les médias sociaux jouent un rôle de plus en plus important dans la vie quotidienne des jeunes, mais les études sur leurs effets ont donné des résultats différents par le passé. Il serait donc nécessaire de procéder à un examen indépendant. La magistrate s'est montrée hésitante sur le thème de l'interdiction des téléphones portables dans les écoles. Ce thème relève de la souveraineté des cantons. Une éventuelle réglementation uniforme est toutefois à l'étude. Le postulat a été adopté à l'unanimité par le Conseil des Etats et approuvé par le Conseil fédéral. Le Conseil fédéral doit maintenant rédiger un rapport et le soumettre au Parlement.

