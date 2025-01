Poco X7 et X7 Pro : deux nouveaux smartphones de milieu de gamme

Xiaomi a présenté deux nouveaux smartphones de sa marque à bas prix Poco. Avec le Poco X7 et X7 Pro, vous renoncez surtout à un télé-caméra et presque rien d'autre.

Il y a suffisamment de différences entre les deux smartphones pour justifier leur classement en tant que modèle de milieu de gamme bon marché et moyen. Le Poco X7 Pro est doté d'un meilleur processeur, d'un écran plus lumineux et d'une plus grande batterie.

X7 Pro avec plus de puissance, un écran plus lumineux et une batterie plus grande

Les deux nouveaux smartphones Poco sont dotés d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution de 1,5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hertz. Alors que le X7 Pro atteint une luminosité typique de 700 nits, jusqu'à 1400 nits en mode haute luminosité et jusqu'à 3200 nits en pic pour les vidéos HDR, les valeurs du X7 sont respectivement 200 nits plus sombres.

Le Poco X7 Pro avec un dos en deux parties.

Source : Poco

Une autre différence se situe au niveau du verre de protection. Le Poco X7 Pro dispose du Gorilla Glass 7i, présenté à l'été 2024, principalement pour les smartphones à bas prix. Il est censé être plus résistant aux rayures que le Gorilla Glass Victus 2 du X7, qui, en comparaison, est plus résistant à la casse en cas de chute. Les deux smartphones sont étanches selon la norme IP68, ils ont donc résisté à 30 minutes dans 1,5 mètre d'eau douce.

L'équipement photo des deux smartphones est quasiment identique. Tous deux disposent d'un appareil photo principal de 50 mégapixels avec un capteur Sony IMX882 et une ouverture f/1,5. A cela s'ajoutent une caméra ultra grand angle de 8 mégapixels (f/2,2) et une caméra frontale de 20 mégapixels pour les selfies. Le Poco X7, moins cher, dispose également d'un appareil photo macro de 2 mégapixels. L'expérience montre toutefois que ces caméras ne fournissent pas de bonnes images.

Sur le Poco X7, les bords du dos sont otpiquement mis en évidence.

Source : Poco

Les différences sont plus importantes au niveau des performances. Le Poco X7 Pro est équipé du Dimensity 8400-Ultra de Mediatek. Le X7 doit se contenter du Dimensity 7300-Ultra. Mais même celui-ci a prouvé, par exemple dans le CMF Phone 1, qu'il avait suffisamment de puissance de calcul pour le quotidien. La 5G, le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4 sont tous deux pris en charge.

Le Poco X7 Pro dispose d'une batterie plus importante de 6000 mAh, qui se charge jusqu'à 90 watts. Grâce à la technologie de charge rapide Hypercharge de Xiaomi, elle devrait être complètement chargée en 42 minutes et durer ensuite 14,5 heures en utilisation continue. Le fabricant n'indique pas d'autonomie pour le Poco X7, mais elle devrait être plus courte avec une batterie de 5110 mAh - et la charge est également plus longue avec jusqu'à 45 watts.

L'édition Iron Man du Poco X7 Pro est techniquement identique au modèle traditionnel et ne se distingue que par son design.

L'édition Iron Man attire surtout par ses ajustements visuels.

Source : Poco

Les deux smartphones sont équipés en usine d'HyperOS 2, basé sur Android 15. Le fabricant est réticent à donner des informations sur les mises à jour, mais il fournira des mises à jour de sécurité aux appareils pendant au moins quatre ans.

Xiaomi propose des outils d'IA pour l'édition d'images, la traduction et la synthèse de notes et d'enregistrements audio. Gemini de Google est le successeur de Google Assistant et ne doit pas être oublié

Prix et disponibilité

Xiaomi propose les deux smartphones Poco en trois coloris : le X7 en argent, vert et noir-jaune et le X7 Pro en noir, vert et noir-jaune. Les touches de couleur, inspirées des circuits de course, ne sont vives que pour les variantes noires et jaunes, et plutôt discrètes pour les autres.

Les variantes de couleurs du Poco X7 Pro.

Source : Poco

Les deux smartphones sont disponibles avec 8 et 256 ou 12 et 512 gigaoctets de mémoire vive et de stockage. Les prix de vente conseillés en France sont de 299,90 et 349,90 euros pour le Poco X7 et de 369,90 et 429,90 euros pour le Poco X7 Pro. L'édition Iron Man coûte 449,99 euros.

Les variantes de couleurs du Poco X7.

Source : Poco

Je ne dispose pas encore des prix pour la Suisse. Mais les smartphones devraient être disponibles chez nous prochainement.