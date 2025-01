Plus lumineux, plus rapide, plus performant : LG présente sa nouvelle génération de téléviseurs OLED

Au CES 2025, LG montre comment les téléviseurs OLED deviennent plus intelligents et plus lumineux grâce à l'IA, aux chatbots et aux mises à niveau pour les jeux. Un aperçu.

Cette année encore, le secteur de la technologie veut montrer son côté innovant au CES de Las Vegas. Les écrans OLED pour PC, en particulier, avec une densité de pixels extrêmement élevée, deviennent de véritables stars du salon du futur, comme le rapporte notre collègue Samuel Buchmann lg-praesentiert-biegsamen-45-zoll-oled-mit-5k2k-aufloesung-36165.

LG est traditionnellement à la pointe lorsqu'il s'agit de téléviseurs OLED : Le géant sud-coréen de la technologie fournit depuis des années des modèles qui occupent régulièrement les premières places dans les recommandations d'achat - y compris dans mes propres. L'introduction de la couche unique de microlentilles (MLA), qui permet à la série G de fournir des images brillantes et contrastées, même dans des pièces lumineuses, a été particulièrement innovante.

Test de produit OLED Evo G4 de LG à l’essai : la technologie Meta est encore plus puissante par Luca Fontana

Il est d'autant plus surprenant que LG ait décidé cette année de renoncer à la couche MLA pour ses séries phares (G et M). Les nouveaux téléviseurs devraient tout de même être plus lumineux - et plus intelligents, grâce à l'intégration d'un modèle vocal d'intelligence artificielle (LLM), qui devrait comprendre et traiter des requêtes complexes, à la manière de ChatGPT.

L'évolution de l'OLED : aperçu des nouveaux téléviseurs LG

En tête de l'assortiment, on trouve le M5 qui, comme ses prédécesseurs, s'appuie sur le boîtier Zero Connect de LG. Elle doit pouvoir être placée jusqu'à dix mètres du téléviseur. Les appareils externes tels que les consoles, les lecteurs Blu-Ray ou les décodeurs ne se connectent plus directement au téléviseur, mais à la Zero Connect Box. Elle transmet ensuite les signaux vidéo et audio au téléviseur en résolution UHD et jusqu'à 144 Hz - sans compression, y compris toutes les fonctionnalités HDMI 2.1, Dolby Vision, Dolby Atmos et DTS:X.

Oui, c'est impressionnant. Et oui, personne n'en a probablement encore vraiment besoin.

Nouveautés + tendances LG me montre le premier téléviseur OLED sans fil au monde par Luca Fontana

Pour les nerds et les passionnés, la série G reste plus intéressante et plus raisonnable. LG promet une luminosité jusqu'à trois fois supérieure à celle des modèles OLED classiques grâce à sa nouvelle technologie Brightness Booster-Ultimate et à sa dalle OLED quadri-couche.

Concrètement, les séries M et G devraient atteindre une luminosité de pointe de 3700 nits, selon le fiable analyste de panneaux Ross Young. C'est 700 nits de plus que ce que la série G avait promis l'année dernière. La série G devrait également atteindre une fréquence d'image allant jusqu'à 165 Hz, avec le support d'AMD FreeSync Premium et de Nvidia G-Sync, ce qui est important pour les joueurs qui veulent connecter un PC avec un matériel puissant au téléviseur.

Pourquoi la luminosité maximale est-elle importante? La luminosité est importante pour le téléviseur pour deux raisons. D'une part, elle influence le niveau de contraste et donc le nombre de couleurs différentes qu'un téléviseur peut afficher. D'autre part, la luminosité est importante si vous regardez souvent la télévision dans des pièces lumineuses. Si un téléviseur n'est pas assez lumineux, il peut être surexposé à la lumière ambiante de la pièce. L'image vous semble alors plutôt pâle.

Je doute toutefois que les pics de luminosité promis soient réellement atteints. Dans mes essais, le G4 a atteint un pic de luminosité de 1465 nits, soit moins de la moitié de la valeur promise. Quelles que soient les conditions de laboratoire spéciales créées par les fabricants pour parvenir à de telles valeurs, elles ne sont pas réalistes. Un pic de luminosité de 1465 nits est tout de même sacrément impressionnant pour un téléviseur OLED. À titre de comparaison, un téléviseur LED typique atteint environ 1000 Nits. Et si les prochaines séries G ou M font encore mieux, les téléviseurs OLED de LG seront encore parmi les plus lumineux du marché l'année prochaine.

On ne sait pas encore ce qu'il adviendra de la couche MLA, souvent louée. Il est fort possible qu'elle "s'infiltre" enfin cette année dans les séries C et B, destinées au grand public. Ou alors, elle disparaîtra complètement de la gamme de LG, car les nouvelles technologies et les nouveaux panneaux ne sont pas compatibles avec la couche MLA.

Les processeurs devraient également évoluer : Les deux modèles haut de gamme s'appuient sur le dernier processeur Alpha 11 Gen 2 de LG, qui doit permettre de polir les contenus en basse résolution au niveau de la 4K. Selon LG, nombre de ces optimisations d'image sont également intégrées dans le modèle C5 plus grand public. Nice.

L'IA dans le salon : progrès ou surenchère ?

LG fait de l'IA un thème central de ses téléviseurs OLED 2025 : tous les nouveaux modèles seront équipés du Copilot de Microsoft, un puissant chatbot LLM. Le bouton du microphone sur la télécommande devrait activer directement "LG AI", afin que vous puissiez trouver plus efficacement le contenu de différentes applications par des commandes vocales et mieux contrôler le téléviseur lui-même. De manière générale, le nouvel écran d'accueil webOS devrait être plus rapide, plus intuitif et plus épuré que jamais.

Une autre fonctionnalité importante est l'amélioration du Filmmaker Mode, qui prend en compte la lumière ambiante et ajuste automatiquement les paramètres d'image. LG promet ce faisant de préserver "l'intention originale des cinéastes". De plus, LG a annoncé qu'il mettrait régulièrement à jour le logiciel des nouveaux modèles pendant cinq ans, comme pour les smartphones.

Si même le chien s'émerveille ainsi devant le LG OLED M5, c'est que le téléviseur doit vraiment en avoir dans le ventre.

Source : LG Newsroom

Tout cela semble certes passionnant. Mais trop de gadgets d'IA pourraient aussi surcharger les utilisateurs ou les confronter à des préoccupations en matière de protection des données. Cela vaut d'ailleurs aussi pour le fabricant Samsung. Ce dernier intégrera également Copilot de Microsoft cette année. Les fabricants de téléviseurs qui travaillent avec Google TV prévoient également quelque chose de similaire : Google va intégrer de nouvelles fonctionnalités Gemini dans son système d'exploitation pour téléviseurs et équiper les téléviseurs correspondants de nouveaux microphones afin que les commandes vocales ne puissent plus seulement être prononcées dans la télécommande.

Il reste donc à voir si cette nouvelle stratégie d'IA portera ses fruits. Qu'en pensez-vous ?