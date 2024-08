Plus de FPS grâce à la mise à jour : la nouvelle version de Windows améliore fortement les performances des processeurs Ryzen

La version 24H2 de Windows 11 améliore les performances de jeu de divers processeurs. Les premiers tests montrent des augmentations allant jusqu'à 11% par rapport à la version précédente du système d'exploitation.

Les performances de jeu de la série Ryzen 9000 ont déçu beaucoup de monde. Les promesses de performances faites par AMD en amont de la sortie n'ont pas été tenues. Dans une récentedéclaration, AMD a tenté d'expliquer les différences avec ses propres benchmarks et ceux des reviewers.

La version courte : les derniers processeurs Ryzen peuvent bénéficier de plus de droits activés dans des comptes administrateurs cachés dans Windows 11. Il s'agit d'optimisations sur les prévisions de saut. Elles sont incluses dans le dernier patch Windows 24H2. Le correctif n'est actuellement accessible que par le biais du programme Insider de Windows.

HardwareUnboxed a déjà pu effectuer les premiers tests de nuit avec le patch Windows des processeurs Ryzen 9700X, 7700X et Core i5-14600K. Le youtubeur a ainsi testé plus de 40 jeux en résolution 1080p. Résultat : le Ryzen 9700X atteint en moyenne 11 pour cent de FPS en plus grâce au patch.

C'est une bonne nouvelle pour les derniers processeurs AMD. Seulement, son prédécesseur, le Ryzen 7700X, bénéficie également de 10 pour cent de performances supplémentaires en moyenne grâce au patch Windows. Selon les résultats de HardwareUnboxed, le gain générationnel n'est donc que de 2 pour cent, soit 1 pour cent de plus qu'avant le patch. C'est encore loin des cinq à huit pour cent de plus promis par AMD.

Les CPU Intel peuvent également bénéficier du patch Windows, mais dans une moindre mesure. Dans "Borderlands 3", "Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty" ou "Far Cry 6", le youtubeur n'a constaté aucune amélioration. Mais dans "Gears 5", il y avait près de 25 pour cent de FPS en plus. Si vous jouez, le nouveau patch vaut donc aussi la peine pour les processeurs Intel.

Il reste à savoir pourquoi AMD n'a pas donné les instructions correctes en amont des essais pour que les tests soient effectués avec la bonne version de Windows. Ou pourquoi Microsoft n'a pas publié la mise à jour du système d'exploitation sur Release.

Il va sans dire que les promesses de performances d'AMD n'ont tout simplement pas été tenues. Avec cette déclaration, AMD a tenté d'apaiser les tensions. Mais cela reste une tentative, car le surcroît de performance promis par rapport à la génération précédente s'est presque évaporé. Au moins, tous ceux qui possèdent un ancien processeur Ryzen 7700X peuvent se réjouir d'une augmentation substantielle des performances par téléchargement. C'est probablement le cas de tous les processeurs de la série Ryzen 7000 ou Ryzen 9000. Mais pour pouvoir l'affirmer avec certitude, des essais supplémentaires seront nécessaires lorsque le patch Windows 24H2 sera officiellement sorti.