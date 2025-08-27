Nouveautés + tendances 9 5

Plus "CO₂ neutre" : Apple doit modifier la publicité pour la Watch après un jugement

Martin Jungfer Traduction: traduction automatique 27/8/2025

C'est une victoire pour les défenseurs de l'environnement : Apple n'a plus le droit de faire la promotion de l'Apple Watch en Allemagne en disant qu'elle est fabriquée de manière neutre en CO₂. Un tribunal a décidé que cette affirmation était "trompeuse".

Deutsche Umwelthilfe 1, Apple 0. Dans le litige qui les opposait au tribunal de Francfort, les défenseurs de l'environnement ont gagné contre le groupe américain. Le litige portait sur une déclaration publicitaire d'Apple pour l'Apple Watch Series 10 et le modèle SE. Sur les pages produits de la boutique en ligne d'Apple, il était écrit :

L'Apple Watch est notre premier produit CO₂ neutre.

C'est ce qui a dérangé l'association Deutsche Umwelthilfe (DUH), une association engagée dans la protection du climat et de l'environnement. La plainte déposée est justifiée, a désormais jugé le tribunal de grande instance de Francfort sur le Main. Le jugement n'est cependant pas encore définitif, Apple peut faire appel. Il s'applique exclusivement au marché allemand, et non à la Suisse.

La question centrale était de savoir si la compensation CO₂ d'Apple était suffisante pour pouvoir promouvoir l'Apple Watch comme «climatiquement neutre». Particulièrement problématique selon le tribunal : les contrats de location pour le projet de forêt au Paraguay, grâce auquel Apple compense les émissions, ne sont en grande partie valables que jusqu'en 2029. Et l'entreprise n'a pas pu prouver que les contrats de location seraient prolongés. Il n'y a donc pas de perspective assurée pour la poursuite du projet.

Les consommateurs sont toutefois en droit d'attendre qu'un tel engagement s'étende sur le long terme, jusqu'en 2050 par exemple. Cette attente découle de l'accord de Paris de 2015 sur le climat, connu du grand public, et de son objectif de 1,5 degré pour l'augmentation maximale de la température dans l'atmosphère terrestre.

«Le logo Carbon Neutral» peut rester

En revanche, Apple a obtenu gain de cause en ce qui concerne le logo «Carbon Neutral». La DUH avait dénoncé le fait que le logo pouvait être mal interprété par les consommateurs comme un label de qualité. Ici, le tribunal a été d'un autre avis : le logo ne doit être compris que comme un signe distinctif permettant de savoir si un produit concerné peut être classé comme neutre en CO₂ selon les critères d'Apple.

Le logo est correct, pas un cas de greenwashing, dit le tribunal.

Source : Martin Jungfer

La question des logos montre justement à quel point il est difficile de poursuivre juridiquement des entreprises pour greenwashing. Il existe des centaines de logos conçus pour communiquer à la clientèle la durabilité, la protection des animaux, des plantes ou du climat. Souvent sans fondement solide. Mais à partir de quand s'agit-il d'écoblanchiment ? Et que signifie la neutralité carbone, qui se résume à planter des arbres quelque part dans le monde ? Est-ce vraiment ce dont «Mother Nature» a besoin ? Après tout, pour une vidéo promotionnelle d'Apple 2023, elle avait fait comprendre sans ambiguïté à quel point la situation était grave.

Il va sans dire que l'association allemande Umwelthilfe a choisi Apple, une grande entreprise, pour faire du greenwashing. L'attention absolument nécessaire pour une ONG est ainsi assurée. La question reste ouverte de savoir comment gagner la bataille contre d'autres entreprises plus petites qui pratiquent également le greenwashing.

