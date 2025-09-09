Nouveautés + tendances 10 5

Plex signale une fuite de données - Changement de mot de passe recommandé

Martin Jud Traduction: traduction automatique 9/9/2025

Suite à un incident de sécurité, Plex demande à tous ses utilisateurs de mettre à jour leurs identifiants.

Le fournisseur de serveurs multimédia Plex a rendu public un incident de sécurité https://forums.plex.tv/t/important-notice-of-security-incident/930523. Un tiers non autorisé a pu accéder à un sous-ensemble non divulgué de données d'utilisateurs. Selon Plex, les adresses e-mail, les noms d'utilisateur, les mots de passe hachés et les données d'authentification sont concernés.

Le terme "haché" signifie que les mots de passe n'ont pas été stockés en texte clair, mais qu'ils ont été chiffrés par une méthode technique qui les rend difficiles à calculer ou à lire. Les informations relatives aux cartes de crédit ne sont pas concernées car, selon Plex, elles ne sont en principe pas stockées.

Plex enquête toujours sur la cause exacte de l'incident. Une fois l'incident découvert, l'accès a été immédiatement bloqué, les systèmes concernés ont été mis à jour et des mesures de sécurité supplémentaires ont été mises en place. Selon des rapports concordants, les utilisateurs directement concernés auraient en outre été informés par e-mail.

Plex demande par précaution à tous les utilisateurs de changer immédiatement leur mot de passe, qu'ils soient directement concernés ou non. Lors de la réinitialisation, l'option de déconnexion de tous les appareils connectés doit être activée. Un guide de changement de mot de passe est disponible sur la page de support de Plex. Les personnes qui se connectent via une authentification unique - c'est-à-dire via un compte central comme Google ou Apple, qui est également utilisé pour d'autres services - doivent fermer toutes les sessions actives via la page de sécurité du service. De plus, Plex recommande d'activer l'authentification à deux facteurs.

