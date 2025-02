Nouveautés + tendances 7 5

Playstation State of Play : ces nouveaux jeux ont été présentés par Sony

Domagoj Belancic Traduction: traduction automatique 13/2/2025

Sony présente de nouveaux jeux pour la PS5 lors d'une présentation "State of Play". Il n'y a pas beaucoup de nouvelles exclusivités, mais plutôt des titres multiplateformes prometteurs.

Celui qui s'attendait à trouver dans la nouvelle édition de "State of Play" un tas de nouveaux jeux exclusifs des studios Playstation sera déçu. Seul un des nombreux studios de Sony présente un nouveau projet. Sony masque habilement l'absence de grandes exclusivités avec de nouvelles bandes-annonces spectaculaires de divers jeux de fabricants tiers.

J'ai résumé ci-dessous tous les points forts et les jeux présentés.

"Saros" - nouveau roguelike du studio "Returnal"

Le studio Playstation Housemarque nous donne un aperçu de son dernier projet. Le trailer ne montre qu'une cinématique, des scènes de gameplay seront disponibles plus tard dans l'année.

"Saros" est une nouvelle franchise solo - du point de vue du jeu, elle devrait s'appuyer sur le dernier jeu du studio, "Returnal". La vidéo suggère également que "Saros" est un roguelike.

Date: 2026

La sortie est prévue pour : PS5

"Mindseye" - nouveau projet du producteur de "GTA" Leslie Benzies

"Mindseye" a été annoncé l'année dernière, mais on n'a pas encore beaucoup vu le jeu de Leslie Benzies, le légendaire producteur de "GTA". Les deux bandes-annonces présentées donnent un aperçu de l'histoire de science-fiction et du gameplay du titre. Il y aura beaucoup de tirs et d'explosions. Il y aura également des séquences de conduite.

Benzies ne donne pas encore beaucoup de détails. Le jeu se déroule dans la ville fictionnelle de Redrock, où "l'intelligence artificielle et la cupidité humaine entrent en collision et amènent l'humanité au bord de l'effondrement".

Date: été 2025

Publication sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

"Days Gone Remastered" : de meilleurs graphismes, un nouveau contenu

Le jeu PS4 "Days Gone" a droit à une version remasterisée pour la PS5. En plus de graphismes améliorés, il y a aussi du nouveau contenu : un mode permadeath, plus d'options dans le mode photo, de nouveaux paramètres d'accessibilité, un mode speedrun et le "Horde Assault". Ce dernier est un mode arcade basé sur les meilleurs scores. Si vous possédez la version PS4, vous pouvez l'upgrader pour 10 francs ou euros.

Date: 25 avril

Lancement sur: PS5

"Metal Eden" - un jeu de tir de science-fiction stylé

Le studio de développement Reikon (connu pour "Ruiner") est de retour avec un nouveau jeu de tir solo ultra-rapide. Dans la bande-annonce, cela ressemble un peu à "Doom" dans un monde cyberpunk stylé.

Date: 6 mai

Publication sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

"Tides of Annihilation" - Apocalypse et fantastique en un

Ce jeu sombre du studio chinois Eclipse Glow combine une esthétique fantastique avec des éléments post-apocalyptiques. Vous jouez dans une version détruite de Londres, reliée à un monde médiéval-fantastique.

Le système de combat a l'air rapide et dynamique. Bien qu'il s'agisse d'un jeu solo, il devrait ressembler à une expérience de co-op grâce à de nombreux compagnons.

Date: à un moment donné

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

"Metal Gear Solid Delta : Snake Eater" : le remake arrive cette année

Le remake tant attendu du classique de la PS2 s'offre une nouvelle bande-annonce et une date de sortie. Je me demande pourquoi les singes de "Ape Escape" apparaissent à la fin de la vidéo?

Date: 28 août

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

"Onimusha : Way of the Sword", la série japonaise de hack'n'slash est de retour

Annoncé l'année dernière lors des Game Awards, le jeu bénéficie aujourd'hui d'une première "vraie" bande-annonce. On y voit des combats de sabre stylés contre des samouraïs démoniaques. Le personnage du jeu semble également pouvoir intégrer l'environnement du jeu dans les combats.

Capcom a également annoncé récemment un remake de "Onimusha 2 : Samurai's Destiny". Celui-ci devrait sortir dès le 23 mai.

Date: 2026

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

"Borderlands 4" - Bande-annonce avec date de lancement

Yep, cela ressemble définitivement à "Borderlands". Une date de sortie est désormais disponible. Plus d'informations devraient être données lors d'une édition spéciale "State of Play" au printemps.

Date: 23 septembre

Paraît sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

"Sonic Racing Crossworlds" - qui a besoin de "Mario Kart" ?

Après son annonce ultra-rapide lors des Game Awards de l'année dernière, voici la première bande-annonce du nouveau jeu de course "Sonic". Et elle a l'air fantastique. Le hérisson bleu et ses amis font la course sur des circuits multicolores. Sur terre, dans les airs, dans l'eau - et en option avec des hoverboards. Les parcours devraient changer au fur et à mesure des tours et réserver des surprises.

Un test en réseau fermé aura lieu le 21 février. Il n'y a pas encore de date de sortie.

Date: à un moment donné

Lancement sur : PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC

"Digimon Story : Time Stranger" - Qui a besoin de "Pokémon" ?

Le sixième jeu de la série "Digimon Story" offre aux fans la nourriture habituelle des JRPG. Vous passez sans cesse du monde "normal" au monde des petits monstres mignons.

Date: 2025

Lancement sur : PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC

"Dreams of Another" - Les armes ne doivent pas être destructrices

Et si vous pouviez utiliser des armes à feu dans un jeu pour créer plutôt que pour détruire ? C'est la question que pose "Dreams of Another". Équipé de diverses armes, vous explorez un monde onirique rempli de particules colorées qui se transforment en objets et en créatures lorsque vous tirez dessus.

Le jeu est développé par Q-Games, connu pour ses jeux "Pixeljunk". Il devrait également être jouable en VR. En tout cas, il a l'air rafraîchissant et différent.

Date: 2025

Lancement sur : PS5, PS VR 2

"Lost Soul Aside" - la longue période de développement se termine bientôt.

Ce jeu chinois a commencé comme le projet d'un développeur solo et s'est transformé au fil du temps - et avec le soutien financier de Sony - en un méga-projet. Le combat est censé être si fluide, rapide et stylé que vous ne voudrez plus jamais lâcher la manette, selon le développeur Yang Bing.

Date: 30 mai

Lancement sur : PS5, PC

"Hell is Us" - bande-annonce avec date

Le jeu d'action-aventure sombre "Hell is Us" a une date de sortie officielle. Le titre se déroule dans un futur dystopique détruit par les guerres. Il rappelle par moments "Death Stranding".

Date: 4 septembre

Publication sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

"Shinobi : Art of Vengeance" - la série de jeux emblématique est de retour

Treize ans après, la franchise japonaise de hack'n'slash "Shinobi" a droit à un nouveau jeu. Le gameplay devrait rappeler "The Revenge of Shinobi" et "Shinobi III", sortis sur Sega Genesis. Graphiquement, les inspirations de cette nouvelle édition vont, selon le studio de développement, de la bande dessinée française à l'animation japonaise.

Date: 28 août

Lancement sur : PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC

"Lies of P : Overture" - DLC pour le Soulslike

Vous n'en avez pas encore assez du Soulslike "Lies of P" ? Alors l'extension de l'histoire "Overture" est faite pour vous. Il s'agit d'une préquelle au jeu.

Date: été 2025

Lancement sur : PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC

"Warriors Abyss" - des possibilités infinies

Le jeu est un spin-off de la série "Dynasty Warriors, dans laquelle vous êtes un combattant unique contre des centaines d'ennemis. "Warriors Abyss" mélange ce principe de jeu avec une approche roguelike et des éléments de fantasy.

Vous créez une équipe de sept personnes parmi 100 combattants et vous les équipez de compétences uniques. Selon le studio de développement, plus de 16 milliards de combinaisons sont possibles dans la conception de votre équipe.

Date: à partir de maintenant

Publication sur : PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC

"Le Paradoxe de Darwin" - une douce pieuvre

Vous devez vous échapper d'une mystérieuse usine de nourriture en incarnant une pieuvre. Le mignon Darwin saute à travers les niveaux, tire de l'encre et se camoufle en cas de danger.

Date: 2025

Publication sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

Ces jeux ont également été présentés

En plus des gros titres phares, des titres plus modestes, des mises à jour de jeux déjà présentés en détail et des ports ont également été présentés. Vous trouverez tous les autres jeux et leurs bandes-annonces ici, dans l'ordre alphabétique :

