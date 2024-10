Playstation amène la musique de jeu vidéo sur la grande scène

Playstation a annoncé une série de concerts mondiaux qui débutera en Europe en 2025. Les fans peuvent s'attendre à entendre des bandes-son de jeux tels que "The Last of Us" et "God of War" jouées en direct. La tournée débute à Dublin et couvre plus de 200 villes. Les billets sont en vente dès aujourd'hui.

Imaginez que vous êtes assis dans une salle de concert et que les sons de "The Last of Us" remplissent la pièce. Ou que la musique épique de "God of War" vous donne la chair de poule. C'est bientôt une réalité ! Playstation a annoncé une série de concerts mondiaux qui débutera en Europe en 2025.

Les bandes-son légendaires qui nous ont accompagnés au cours des dernières décennies sont interprétées en direct sur scène. Des mélodies mélancoliques de "Ghost of Tsushima" aux chorales entraînantes de "God of War", les plus grands succès de l'histoire de la Playstation prennent vie grâce à un orchestre. Un design multi-écrans, combinant les technologies LED et de projection, montre également les moments et les images de ces jeux.

La série de concerts devrait couvrir un large éventail de genres et satisfaire tous les goûts. Vous pourrez ainsi vous plonger dans l'univers de vos jeux préférés et revivre la musique sous un jour nouveau. Playstation justifie sa décision d'organiser une série de concerts par l'importance particulière de la musique dans les jeux vidéo : Les bandes-son auraient largement contribué à intensifier les expériences émotionnelles des joueurs.

Les dates pour l'Allemagne et la Suisse sont fixées

La série de concerts débutera le 19 avril dans la capitale irlandaise, Dublin. Elle se poursuivra ensuite dans plus de 200 villes en Europe et aux Etats-Unis, selon Playstation. Pour l'instant, seules les dates pour l'Europe en avril et mai 2025 ont été annoncées. Le seul concert en Suisse aura lieu le 9 mai 2025 au Hallenstadion de Zurich. Six dates ont été annoncées pour l'Allemagne.

Mai 2025 : Francfort-sur-le-Main à la Festhalle

Mai 2025 : Stuttgart à la Hanns-Martin-Schleyer-Halle

Mai 2025 : Berlin à l'Uber Arena

Mai 2025 : Hambourg à la Barclays Arena

Mai 2025 : Düsseldorf au PSD Bank Dome

Mai 2025 : Munich à l'Olympiahalle



La vente des billets débute aujourd'hui

La vente des billets débute dès aujourd'hui, mercredi 16 octobre. Vous pouvez vous procurer vos billets à partir de 16 heures grâce au code d'accès anticipé "PLAYCONCERT24". En tout cas, je vais m'assurer un billet pour Hambourg. Le collègue Domi m'a également fait part de son enthousiasme et se réjouit déjà du 9 mai au Hallenstadion de Zurich.