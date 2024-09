Playstation 6 : AMD remporte à nouveau l'affaire des puces, Intel repart bredouille

Première nouvelle concernant la Playstation 6 : AMD a remporté le contrat de développement du processeur. Intel a échoué dans les négociations, notamment en raison de marges trop élevées. Sony reste donc fidèle à son partenariat avec AMD.

A peine Sony a-t-il présenté la Playstation 5 Pro que les premières nouvelles concernant la Playstation 6 sont tombées. Elles concernent l'un des composants les plus importants de la console : le processeur. Selon l'agence de presse internationale Reuters, AMD aurait de nouveau été choisi pour développer et produire la puce de la future Playstation 6 de Sony.

Ce faisant, le fabricant américain de puces Intel, qui était également en lice pour ce contrat, a subi une défaite cuisante.

Les marges élevées coûtent à Intel le contrat Playstation

La raison du refus d'Intel aurait été des négociations en 2022. Des dizaines d'ingénieurs et de cadres y ont participé et ont discuté des designs de puces possibles. De telles discussions sont courantes dans l'industrie et ont lieu des années avant la finalisation et la fabrication d'une nouvelle console ; la Playstation 6 n'est pas attendue avant 2028.

Les négociations ont finalement échoué en raison des marges bénéficiaires élevées d'Intel, au grand dam de l'entreprise. Un accord de Sony aurait non seulement renforcé le segment design d'Intel, mais aussi stimulé l'activité Foundry, considérée comme la pièce maîtresse du plan de redressement du PDG Pat Gelsinger. Enfin, l'entreprise américaine qui, contrairement à AMD et Nvidia, a raté le boom de l'IA, se bat depuis des mois avec des bénéfices en baisse. Tout récemment, Intel a annoncé le licenciement de 15 pour cent de ses effectifs afin d'économiser dix milliards de dollars de coûts

Qu'est-ce que l'activité Foundry d'Intel ? L'activité Foundry d'Intel est en fait comme une usine de puces qui travaille également pour d'autres entreprises. Au lieu de ne produire que ses propres puces, Intel ouvre ses installations de production à des clients externes qui souhaitent faire produire leurs propres designs de puces. Pat Gelsinger espère que cette activité rendra Intel à nouveau plus rentable et lui permettra de concurrencer d'autres grands fabricants de puces comme TSMC.

Il est clair qu'Intel cherche désespérément un gros client qu'il puisse citer publiquement comme référence pour son nouveau processus de fabrication avancé 18A. Ce processus devrait permettre à Intel Foundry de remonter la pente à partir de fin 2025. Un contrat à long terme avec Sony aurait non seulement permis d'obtenir les 30 milliards de dollars de chiffre d'affaires dont l'entreprise avait tant besoin, mais aurait également contribué à attirer d'autres clients vers l'activité Foundry d'Intel et à renforcer la confiance dans ses propres activités de développement semi-customisé et de fabrication de puces à la demande.

Que signifie le développement semi-custom? Le développement semi-custom signifie qu'une puce n'est pas entièrement conçue à partir de zéro, mais qu'elle est basée sur une plate-forme ou une technologie existante, qui est ensuite adaptée aux besoins spécifiques d'un client.

Sony reste fidèle à AMD

Le fait que Sony ait finalement opté pour une puce sur mesure d'AMD pour la Playstation 6 pourrait avoir une autre raison : la rétrocompatibilité. L'actuelle Playstation 5 fonctionne déjà sur une puce AMD sur mesure. Le passage à Intel aurait entraîné le risque que la Playstation 6 ne soit plus rétrocompatible, ce qui signifie que les anciens jeux de la Playstation 5 n'auraient peut-être pas pu être joués sur la nouvelle console - peut-être un critère KO pour Sony.

Intel se voit désormais contraint de réagir à ce revers. L'entreprise doit adapter sa stratégie et trouver de nouveaux moyens pour rester performante sur le marché très concurrentiel de la fabrication de puces. La concurrence ne dort pas, et AMD a encore renforcé sa position en remportant la bonne affaire de la Playstation 6.