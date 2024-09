Pièces de rechange imprimées en 3D : Teufel présente le "haut-parleur open source" Mynd

Teufel a renouvelé l'ensemble de son portefeuille de casques, des écouteurs ouverts aux écouteurs intra-auriculaires, en passant par les écouteurs de type "over-ear". En outre, les Berlinois présentent leur haut-parleur open source réparable "Mynd".

A l'occasion de l'IFA, Teufel invite à nouveau à la présentation de ses produits, juste pour son 45e anniversaire. Les matadors locaux présentent pas moins de six nouveaux appareils dans leur magasin phare du Ku'damm à Berlin. Cette année, l'accent est mis sur les casques. Toutefois, un nouveau haut-parleur leur vole un peu la vedette.

Mynd : Do it yourself

Ce qui a commencé avec le Fairphone est maintenant à la mode : une construction modulaire pour les gadgets technologiques. Les Berlinois ont construit le Mynd, le nouveau haut-parleur Bluetooth de Teufels, selon le principe de l'open source. Cela signifie que vous pouvez retirer pratiquement chaque pièce du haut-parleur et la réparer - ou bien sûr la remplacer. Teufel publie les plans de fabrication de ses composants. Vous pouvez ainsi reproduire certaines pièces à l'aide d'une imprimante 3D. Ou développer de nouveaux composants adaptés, comme une suspension murale ou une courroie de transport.

Le design rappelle un sac à main

Source : Florian Bodoky

Le Mynd, dont l'apparence rappelle un peu celle d'un sac à main, mise sur des boutons physiques sur le dessus et une sangle amovible. Vous pouvez connecter vos appareils de lecture via une prise jack ou Bluetooth 5.4. Le Mynd dispose également d'un port USB-C, qui ne sert toutefois que de banque d'alimentation. Cela signifie que vous pouvez y brancher votre appareil mobile et le recharger. Même lorsqu'il est connecté au Mynd et qu'il diffuse de la musique.

Le Mynd peut être réparé par vous-même, à condition de disposer des compétences nécessaires.

Source : Florian Bodoky

A l'intérieur, un subwoofer intégré, des guides d'ondes et deux radiateurs passifs. L'autonomie de la batterie est de 16 heures, après quoi le haut-parleur doit être rebranché. Petit plus : avec la certification IP67, vous pouvez l'utiliser au bord de l'eau ou sous la pluie.

Le Mynd sera disponible à la fin de l'année pour 250 euros. Ceci dans les couleurs Warm White, Light Mint, Wild Berry et Warm Black. Les prix suisses ne sont pas encore connus.

Première prise en main : le son signature de Teufel tel qu'on le connaît

Lors d'une petite démo dans leur mini-studio, nous confirmons : c'est le son Teufel tel qu'on le connaît. Certes, le fabricant s'efforce d'obtenir une plus grande balance, ce qui est tout à fait possible par rapport aux appareils précédents. Mais Teufel ne veut pas s'éloigner fondamentalement de son image : une basse puissante et extrêmement profonde domine l'image sonore, même avec le Mynd.

Airy Open TWS : Teufel lance une conception ouverte

Peut-être un peu "en retard pour la fête", Teufel saute également sur la tendance des écouteurs ouverts. Les Airy Open TWS sont destinés aux sportifs et sportives qui veulent continuer à percevoir leur environnement, par exemple en faisant du vélo ou du jogging. Et ce, de manière naturelle, sans mode de transparence. Sur le modèle des écouteurs ouverts de Shokz, le conduit auditif reste entièrement libre. Les Airy Open sont équipés de petits haut-parleurs placés juste devant le pavillon de l'oreille. Conformément à leur fonction, ils sont protégés contre les projections d'eau selon la norme IPX4, ce qui vous permet de les utiliser sous la pluie.

Les Airy Open TWS placent un mini haut-parleur devant l'oreille.

Source : Florian Bodoky

Dans les deux écouteurs, Teufel a intégré une fonction de contrôle tactile, de sorte que Play/Pause, Skip/Search et même le volume peuvent être contrôlés sans l'aide de l'appareil mobile. Quatre microphones intégrés au total sont censés assurer une bonne qualité vocale lors des appels

L'un des avantages des Airy Open est leur arceau. Vous pouvez les faire pivoter en continu jusqu'à 90 degrés pour que l'arceau et la position des haut-parleurs s'adaptent à votre oreille.

L'arceau peut être tourné.

Source : Florian Bodoky

Les Airy Open TWS seront disponibles à la fin de l'année pour 100 euros en Light Grey et Black. Les prix suisses ne sont pas encore connus.

Première prise en main : pouce levé pour l'arceau mobile

Je ne suis généralement pas un grand fan des casques à oreillettes ouvertes. J'aime que le son me "balaye" complètement et que je puisse m'y plonger. Le fait que le Airy Open TWS ne puisse pas le faire est dans la nature des choses. Néanmoins, le son est relativement intense et pénètre dans mes oreilles. Cela est sans aucun doute dû à la charnière de l'arceau. Alors que d'autres fabricants utilisent souvent des fils mobiles dans l'arceau, Teufel utilise des vis. L'avenir nous dira si c'est plus durable. C'est définitivement plus confortable.

Teufel Cage Pro : c'est de la déco, ça a l'air génial

Le Cage Pro est le nouveau casque de jeu sans fil de Teufels. J'ai pu l'essayer brièvement dans la boutique phare, ce qui m'a permis de remarquer un détail : pourquoi n'y a-t-il pas plus de fabricants qui recouvrent leurs casques supra-auriculaires d'un tissu respirant ? Je trouve cela bien plus agréable que le cuir, qu'il soit véritable ou artificiel.

Le Cage Pro est très confortable avec son revêtement en tissu.

Source : Florian Bodoky

Le casque est livré avec un microphone à adhérence magnétique qui peut être retiré et remis en place pour une "utilisation extérieure" comme casque. Il y a des boutons physiques de coupure du son et un bouton multifonctionnel sur le casque. Vous pouvez reprogrammer ce dernier à votre guise via l'application. Le Cage Pro prend en charge DTS Headphone:X V2 pour le son surround virtuel (7.1). Le signal est transmis via un adaptateur USB inclus ou via Bluetooth.

Le micro est magnétique et s'enlève facilement.

Source : Florian Bodoky

La batterie peut supporter jusqu'à 68 heures de jeu à volume moyen.

Et, last but not least, les Beelzebuben adaptent le design aux usages. Deux LED sont présentes à l'arrière des écouteurs. Lorsqu'on leur demande à quoi elles servent, ils répondent avec leur museau typiquement berlinois : "Is Deko, sieht geil aus".

Les LED arrière font penser à une voiture de sport.

Source : Florian Bodoky

La Cage Pro sera disponible à la vente à partir du troisième trimestre pour 200 euros. Le prix en Suisse n'est pas encore connu.

Première prise en main : confortable et sans délai

Teufel n'avait pas de PC dans sa boutique pour faire fonctionner correctement le Cage Pro. Néanmoins, j'ai porté le casque. J'aime le tissu respirant qui recouvre les écouteurs, car je transpire moins en dessous. Il me rappelle les AirPods Max. Le son est clairement axé sur les effets en jeu et le langage parlé - le délai d'entrée est donc très faible, car il s'agit d'une fraction de seconde dans les jeux de tir. Pour une utilisation "en extérieur", le Cage Pro serait visuellement trop voyant pour moi.