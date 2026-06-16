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Peindre, camoufler, angoisser : « Meccha Chameleon » devient un succès sur Steam

Debora Pape Traduction : traduction automatique 16/6/2026

Un pinceau virtuel, 24 joueurs et beaucoup d'audace : le simple jeu indépendant « Meccha Chameleon » est devenu un succès sur Steam en quelques jours.

Qu'obtient-on en combinant le programme de dessin Paint avec des jeux de « cache-cache » ? Probablement le jeu « Meccha Chameleon », sorti le 10 juin. À première vue, il répond à tous les critères pour être l'un des nombreux jeux "trash" qui sortent quotidiennement sur Steam : un nom incompréhensible, un développeur unique qui ne publie que des messages en japonais sur son compte X, un temps de développement court. Il n'y a pas non plus d'éditeur.

Mais le jeu a été découvert par des streamers et est devenu un véritable succès en quelques jours. Le principe du jeu est simple : vous essayez de vous cacher le plus longtemps possible de vos coéquipiers. Mais au lieu de vous cacher dans des armoires ou sous des tables, vous utilisez des outils de peinture pour peindre votre corps et ainsi vous fondre dans votre environnement comme un caméléon.

Que signifie le nom « Meccha Chameleon » ? Si vous vous interrogez sur le nom, bien que le jeu n'ait rien à voir avec les mechs ou la ville de La Mecque : il y a une bonne explication. Il s'agit de la transcription du nom japonais original « めっちゃカメレオン » en alphabet latin. Le nom est une expression japonaise familière. Il signifie "Vraiment un caméléon" et est utilisé au sens figuré pour désigner des personnes très adaptables. Et tout prend sens !

Après la publication, les annonces de succès se multiplient : le 12 juin, Lemorion, le développeur, annonce 500 000 ventes de jeux, deux jours plus tard, le million est déjà dépassé et le 15 juin, il remercie pour deux millions de ventes. Selon la plateforme d'analyse SteamDB, « Meccha Chameleon » a également atteint son pic de plus de 132 000 joueurs simultanés ce jour-là.

Comment fonctionne « Meccha Chameleon »

Comme dans d'autres jeux de société, vous commencez avec vos 23 coéquipiers maximum dans un lobby. Il y a deux équipes : les chasseurs et les caméléons. Pendant que les caméléons se cachent, les chasseurs essaient de trouver tous les caméléons en quelques minutes. Les caméléons ont environ une minute et demie avant le début du match pour créer une cachette dans le monde. Il existe actuellement cinq cartes. D'autres cartes créées par les utilisateurs sont disponibles dans l'atelier.

Le jeu se déroule dans des pièces détaillées avec de nombreux meubles et objets éparpillés. En tant que caméléon, vous vous accroupissez, vous vous tenez debout ou vous vous allongez à l'endroit de votre choix. Avec une pipette, vous prélevez la couleur de votre environnement et peignez votre corps blanc comme une toile.

<caption الفرنسisch>Où sont les caméléons ? Lemorion

Votre objectif : ne pas vous faire remarquer. Idéalement, un chasseur vous ignorera même s'il se tient juste devant vous. Cela dépend non seulement de vos talents de peintre, mais aussi de votre audace. Vous pouvez vous cacher dans des endroits délibérément évidents et espérer que les chasseurs ne s'attendront pas à y trouver un caméléon.

L'hôte du lobby actuel a accès à différents modes de jeu et paramètres. Il peut par exemple définir que les caméléons émettent automatiquement un léger sifflement après 45 secondes. En tant que caméléon, vous pouvez siffler volontairement et ainsi retarder votre sifflement automatique. Ainsi, dans le meilleur des cas, votre personnage reste silencieux précisément lorsqu'un chasseur se trouve à proximité.

Facile d'accès, mais avec des faiblesses techniques

Pendant que les caméléons attendent avec impatience de voir si leur camouflage fonctionne, les chasseurs entraînent leur œil. Le principe du jeu est facile à apprendre et offre du plaisir à tous. « Meccha Chameleon » est également intéressant en raison de son prix abordable : il coûte moins de dix euros ou francs. Il est donc parfait pour les soirées "Et qu'est-ce qu'on fait ce soir ?" spontanées sur Discord.

Le développeur ne semble pas se reposer sur ses lauriers, mais continue de travailler sur le jeu. Il prévoit de publier une carte supplémentaire à la fin de la semaine et s'emploie à corriger les nombreux bugs signalés dans les critiques Steam. Dès le jour de la sortie, il a publié trois patchs, d'autres ont suivi. Avec un peu plus de 5000 évaluations, le jeu est actuellement à 79 % et donc "plutôt positif".

Sur Twitch, vous pouvez regarder des streamers jouer à cache-cache.

Photo d’en-tête : Lemorion

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