"Paywalls" et plus de publicité : Reddit veut devenir rentable

Reddit est également populaire parce qu'il y a un manque rafraîchissant de publicité sur la plateforme. Cela pourrait bientôt changer et, selon la direction, il pourrait y avoir davantage de soldes pour les utilisateurs payants.

Mardi, Reddit a annoncé ses résultats financiers pour le deuxième trimestre 2024. Depuis sa création en 2005, la plateforme n'a jamais été dans le vert et ce n'est pas encore le cas cette fois : le rapport trimestriel fait état d'une perte de 10,1 millions de dollars, soit 9,2 millions d'euros ou 8,6 millions de francs. Cette perte est certes inférieure d'environ 30 millions de dollars à celle du même trimestre de l'année précédente. Il est néanmoins compréhensible que l'on discute d'autres moyens de hisser la plateforme à l'équilibre.

Reddit s'efforce depuis longtemps d'atteindre cet objectif, en utilisant des moyens qui ont suscité des discussions furieuses l'année dernière et qui ont finalement conduit à la fermeture d'applications tierces. Mon collègue Florian a écrit un article sur l'augmentation des prix des API qui a provoqué le shitstorm de Reddit.

Il est maintenant question de plus de contenu publicitaire. Mais l'introduction d'espaces VIP pour les utilisateurs payants n'est pas non plus exclue. Les "redditors" ne manquent en tout cas pas, c'est ce qui ressort également des chiffres trimestriels. 91 millions d'utilisateurs sont actifs chaque jour sur Reddit. C'est une augmentation de 51 pour cent par rapport à la même période l'an dernier. Il y a donc là un grand potentiel.

Qu'est-ce que Reddit? Reddit est une plate-forme de communauté en ligne qui s'utilise comme un forum. Elle est divisée en sous-reddits qui définissent des thèmes généraux, par exemple r/Gaming . Au sein des subreddits, les utilisateurs créent des articles sur le thème, que d'autres évaluent et auxquels ils peuvent répondre. Tout y est, des news aux discussions, en passant par les conseils, les photos et les mèmes. Chaque utilisateur peut créer ses propres subreddits, ce qui signifie que l'éventail des thèmes abordés sur Reddit est très large. Pour beaucoup de gens, Reddit est une bonne source d'information et d'inspiration et un lieu d'échange avec les utilisateurs du monde entier.

Des "paywalls" pour certains subreddits?

Une conférence téléphonique avec la direction de Reddit a été organisée pour annoncer le rapport trimestriel. Le magazine Ars Technica en rend compte ici. Selon le directeur général Steve Huffman, l'idée de réserver l'accès à certains subreddits aux utilisateurs payants est en cours. Depuis quelques années déjà, il existe "Reddit Premium" : Les utilisateurs payants ne voient ainsi aucune publicité et ont accès au sous-reddit r/lounge.

Ce concept semble bien fonctionner et Huffman voit donc la possibilité de développer davantage les espaces payants. Il dit : "Je pense que la version gratuite et altruiste existante de Reddit continuera d'exister, de croître et de s'épanouir comme elle l'a fait jusqu'à présent. Mais maintenant, nous allons ouvrir la porte à de nouveaux cas d'utilisation, de nouveaux types de subreddits qui peuvent avoir un contenu exclusif ou des zones privées [...]".

Donc, dans un premier temps, vous n'avez probablement pas à vous inquiéter du fait que vos sous-breddits préférés actuels ne seront plus accessibles gratuitement. La déclaration de Huffman suggère plutôt que certains nouveaux subreddits pourraient être rendus accessibles aux abonnés premium. Dans ce cas, il ne s'agit pas tant de murs payants classiques que d'espaces VIP pour les abonnés payants. Mais Huffman souligne aussi qu'il n'y a pas encore de concepts clairs.

Plus de publicité, plus de bénéfices

D'un autre côté, plus de publicité devrait générer plus d'argent. Jen Wong, directrice des opérations, souligne que Reddit diffuse relativement peu de publicité. Selon Wong, il ne s'agit pas de surcharger le site de publicités, mais d'identifier les zones où la publicité est visible.

Techniquement, il est possible de savoir où les utilisateurs passent beaucoup de temps sur la page. 50 pour cent du temps des utilisateurs est passé dans la zone de discussion, où il n'y a pratiquement pas de publicité. Des pages et des pages de conversation peuvent s'y développer sans que les utilisateurs ne voient de publicité. Cela pourrait changer à l'avenir : Selon Wong, Reddit expérimente déjà des publicités dans la section des commentaires.

Selon Huffman, il pourrait également y avoir plus de publicité dans l'affichage des résultats de recherche. Actuellement, Reddit améliore ses algorithmes de recherche et souhaite également s'appuyer davantage sur l'IA pour montrer aux utilisateurs des contenus pertinents lors de leurs recherches. Selon Huffman, ce domaine pourrait également être facilement monétisé. Reddit travaille depuis longtemps sur de telles publicités contextuelles . Cela signifie que la publicité s'affiche en fonction du contenu et de la recherche. Par exemple, des accessoires de camping dans les thèmes de camping ou pour des recherches liées au camping.

En même temps, Reddit a des accords exclusifs avec, entre autres, Google et OpenAI. Ces entreprises peuvent utiliser le contenu de Reddit et l'afficher dans les résultats de recherche Google. En échange, Reddit reçoit de l'argent de Google. Les moteurs de recherche qui n'ont pas cet accord sont exclus.