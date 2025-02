Nouveautés + tendances 61 33

Pas encore : les connecteurs de la RTX 5090 fondent

Kevin Hofer Traduction: traduction automatique 11/2/2025

La RTX 5090 semble avoir le même problème que la RTX 4090 : les connecteurs fondent en raison des températures élevées. On ne sait pas encore si des tolérances trop faibles ou des erreurs de la part des utilisateurs sont responsables de ce phénomène.

2025 est le nouveau 2022. A l'époque, peu après le lancement de la série RTX-40, des rapports de plus en plus nombreux indiquaient que les connecteurs de la dernière carte graphique Nvidia fondaient. Maintenant, de nouveaux rapports sur Reddit montrent que le problème semble se répéter, au moins pour l'édition Founders.

La carte aurait été correctement installée

Sur les images d'ivan6953, on peut voir la carte endommagée, le câble fondu et également les défauts de l'alimentation. L'utilisateur admet qu'il n'a pas utilisé un câble officiel, comme recommandé par Nvidia, mais un câble d'un fournisseur tiers. Le câble en question est un câble Moddiy qui conforme aux exigences de Nvidia selon le fabricant.

On remarque qu'une seule broche a fondu.

Source : Reddit / ivan6953

Les câbles d'ivan6953 ont fondu alors qu'il jouait à Battlefield 5. La RTX 5090 tirait alors jusqu'à 520 watts. Lorsqu'il a senti une odeur de brûlé, il a immédiatement éteint son PC pour constater les dégâts.

Le câble utilisé était entièrement branché - il avait déjà utilisé le même sur sa RTX 4090 Founders Edition. Pour information, dans le cas de la RTX 4090, Nvidia a conclu que les câbles des cartes graphiques concernées n'étaient pas complètement branchés, ce qui a provoqué l'incendie.

Contrairement aux problèmes rencontrés avec la RTX 4090, les connecteurs des deux côtés du câble et la gaine de certains fils de la RTX 5090 ont fondu. Sur la RTX 4090, seuls les connecteurs du côté de la carte graphique ont fondu.

Dans le cas présent, la fiche de connexion côté bloc d'alimentation a également fondu.

Source : Reddit / ivan6953

Il est bien sûr possible que le câble ne réponde pas aux exigences ou que l'utilisateur de Reddit n'ait pas complètement branché le câble, contrairement à ce qu'il a dit.

Le youtubeur et overclocker "der8auer" a contacté ivan6953 et a reçu ses composants. Il les a passés au crible dans une vidéo. En effet, il a lui-même constaté des températures élevées des câbles de sa RTX 5090 FE.

La distribution électrique pourrait être le problème

Roman Hartung - de son vrai nom der8auer - conclut qu'il croit les déclarations d'ivan6953 et exclut la défaillance de l'utilisateur. Il estime également que la qualité du câble est bonne. Il faut noter qu'il n'a pas démonté la carte ni le câble pour des raisons de garantie - ivan6953 veut encore envoyer la carte à Nvidia.

Roman dit dans sa vidéo qu'il est frappant de constater que seules certaines broches sont fondues. De même, seules les gaines des fils concernés ont fondu. Sur sa propre RTX 5090, il a également constaté que certains fils chauffent très rapidement. Et ce, même s'il a correctement connecté les connecteurs.

Avec une caméra thermique, il mesure les températures de ses composants. Pour cela, il fait tourner le benchmark GPU Furmark. Après seulement trois minutes de fonctionnement environ, le câble côté GPU atteint une température d'environ 150 degrés Celsius, ce qui n'est pas normal. Côté GPU, le connecteur est également plus chaud qu'il ne devrait l'être. Roman constate ensuite que seuls deux des fils deviennent très chauds. Il prend des mesures et constate que l'intensité des fils chauds est nettement plus élevée que celle des autres.

Il se pourrait donc que le problème vienne de la répartition du courant entre les différents fils. La carte Astral d'Asus, par exemple, est dotée de la fonction "Per Pin Sensing". Grâce à cela, l'intensité du courant serait mieux répartie sur les fils correspondants. Les cartes Founders Edition actuelles ne le permettent pas.

Roman a également une idée sur la raison pour laquelle le problème se manifeste différemment sur la RTX 5090 par rapport à la RTX 4090. Il pense que l'augmentation de la consommation d'énergie en est la cause. Certes, le design du câble 12V-2X6 est conçu pour supporter jusqu'à 600 watts, mais la marge d'erreur est nettement plus faible avec la RTX 5090 et ses 575 watts maximum qu'avec la RTX 4090 et ses 450 watts.

Même si les déclarations de Roman sont évidentes, il ne s'agit pour l'instant que de spéculations. Seules des analyses précises des cartes permettront de déterminer où se situe l'erreur.

Photo d’en-tête : Reddit / ivan6953

