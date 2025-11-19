Nouveautés + tendances 3 0

Pas de monopole sur les médias sociaux : Zuckerberg peut garder Insta

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique 19/11/2025

Un tribunal américain rejette la plainte pour monopole contre Meta. La concurrence de TikTok et YouTube a convaincu le juge - Instagram et WhatsApp restent dans le giron du groupe.

Le groupe technologique Meta, qui détient Facebook, WhatsApp et Instagram, a remporté une victoire importante devant un tribunal fédéral de district à Washington. La Commission fédérale du commerce (FTC) américaine a accusé Meta d'avoir obtenu un avantage déloyal sur le marché des réseaux sociaux en achetant Instagram en 2012 et WhatsApp en 2014. Selon l'autorité, Meta contrôle trop de grandes plateformes et influence ainsi la concurrence. La FTC voulait donc obtenir que Meta revende au moins un de ces réseaux. Meta a contesté ces accusations. Le groupe a déclaré que les autres réseaux sociaux étaient suffisamment puissants pour assurer une concurrence suffisante.

TikTok et YouTube justifient le Metaverse

Le juge James Boasberg a suivi ce point de vue. Il a déclaré que la FTC définissait le marché de manière trop étroite et laissait de côté des concurrents importants. TikTok, en particulier, modifie fondamentalement la concurrence dans le domaine des médias sociaux. L'application gagne depuis des années de nombreux utilisateurs et prend beaucoup d'attention à Meta. YouTube joue également un rôle, car de nombreuses personnes y partagent des contenus et communiquent entre elles. Le juge estime que TikTok suffit à réfuter l'affirmation d'un méta-monopole.

La FTC n'a pas accepté ce point de vue, arguant que Meta atteignait des groupes cibles particulièrement jeunes sur plusieurs plates-formes à la fois. Le juge a rétorqué que le secteur avait considérablement évolué depuis les acquisitions. Les vidéos courtes, les nouveaux formats et d'autres services ont fortement influencé le comportement des utilisateurs. Meta dispose certes de grandes plateformes, mais la concurrence reste intense.

Insta, Facebook, WhatsApp et Messenger restent sous le même toit.

Meta s'est dit soulagé par cette décision. En revanche, ce jugement est un revers pour la FTC qui voulait montrer à travers ce procès que les grandes entreprises de la tech devaient être plus limitées.

Quelle sera la suite des événements ?

En dehors de cette affaire, les autorités continuent d'enquêter sur le pouvoir des grands groupes technologiques. Alphabet (Google), Apple et Amazon font également l'objet de procédures. Les régulateurs veulent vérifier si ces entreprises ont trop d'influence sur leurs marchés et si de nouvelles règles sont nécessaires.

Dans son raisonnement, le tribunal a expliqué que les gens utilisent aujourd'hui les réseaux sociaux de manière beaucoup plus flexible qu'auparavant. Ils essaient de nouvelles plateformes, passent rapidement d'un fournisseur à l'autre et restent moins souvent sur un seul service pendant de longues périodes. Dans ces conditions, le tribunal considère que Meta n'occupe pas une position dominante qui menacerait la concurrence. Cela met fin pour le moment à la demande de la FTC de démanteler Meta ou de forcer le groupe à vendre Instagram ou WhatsApp. Meta peut conserver les deux services.

