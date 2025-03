Nouveautés + tendances 21

Pas cher et bien équipé : Le Poco F7 Ultra bouscule les smartphones haut de gamme

Jan Johannsen 27/3/2025

Xiaomi a présenté deux nouveaux smartphones Poco. Le F7 Ultra et le F7 Pro sont les plus chers parmi les modèles à bas prix.

La sous-marque Poco de Xiaomi est synonyme de rapport qualité-prix attractif. Toutefois, le nouveau Poco F7 Ultra se situe dans la gamme des smartphones haut de gamme actuels, non seulement par ses caractéristiques, mais aussi par son prix. En revanche, le Poco F7 Ultra est en concurrence avec les modèles de l'année précédente.

Le Poco F7 Ultra est mieux équipé

Les deux Poco F7 utilisent le même écran AMOLED de 6,67 pouces. Il a une résolution de 3200 × 1400 pixels (526 ppi), un taux de rafraîchissement de 120 Hertz et éclaire jusqu'à 1800 Nits. Lors du pic de contenu HDR, il atteint même ponctuellement 3200 Nits. Les différences commencent avec la protection de l'écran : pour le F7 Ultra, Xiaomi utilise le Poco Shield Glass. Pour le F7 Pro, c'est le Gorilla Glass 7i qui est utilisé.

Le Poco F7 Ultra apparaît en noir et jaune.

Le Poco F7 Ultra dispose également d'un chipset plus puissant et, malgré une caméra principale identique, d'un meilleur système de caméra avec des résolutions plus élevées et un téléobjectif qui manque au F7 Pro. En revanche, la batterie du F7 Ultra a une capacité inférieure, mais elle se recharge plus rapidement et sans fil.

Les deux smartphones sont étanches selon IP68 pendant 30 minutes à 1,5 mètre de profondeur. Android 15 et l'interface utilisateur HyperOS 2 de Xiaomi sont installés en usine. Les Poco F7 bénéficient de quatre ans de mises à jour Android et de six ans de correctifs de sécurité.

Prix et disponibilité

Je ne peux pas encore dire quand exactement les Poco F7 Ultra et F7 Pro seront disponibles chez Galaxus et Digitec. Les collègues s'efforcent d'obtenir les appareils et, par le passé, cela a toujours fonctionné rapidement. Je vous tiendrai au courant dès que les appareils seront disponibles.

Le Poco F7 Pro est disponible en noir, bleu et argent.

Je ne dispose des prix de vente conseillés que pour l'Allemagne. Là-bas, le Poco F7 Ultra devrait coûter 749,90 euros avec 12 gigaoctets (Go) de RAM et 256 Go de stockage. Avec 16 et 512 Go, le prix passe à 799,90 euros. Il se situe donc dans la fourchette de prix actuelle du Galaxy S25 de Samsung.

Le Poco F7 Pro devrait coûter 599,90 euros avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Pour 512 Go de stockage, vous paierez 50 euros de plus.

