Nouveautés + tendances

Participez au concours et gagnez un week-end au Braunbär Hotel & Spa

Gagnez deux nuits pour deux personnes dans le tout nouveau Braunbär Hotel & Spa. Cet établissement riche en traditions a été entièrement rénové et allie le style alpin au confort moderne d’un hôtel 4 étoiles.

L’hôtel Braunbär & Spa est situé dans les Alpes bernoises et n’est accessible que par le train à crémaillère. L’emplacement isolé est source de tranquillité et constitue un bon point de départ pour des randonnées ou des journées de détente à l’hôtel. L’accent est mis sur le repos, de bons repas et l’ambiance montagnarde.

Cadre

L’hôtel dispose de 80 chambres avec vue sur les montagnes. Les plus de 15 000 livres disponibles dans les salons feront le plaisir des passionnés de lecture qui apprécient le calme.

Bien-être

Sur 350 m², le spa Nuxe dispose d’une grande piscine, d’un sauna extérieur, d’un hammam et de trois salles de soins, dont une est aménagée pour les soins à deux. Celles et ceux qui souhaitent se détendre trouveront ici qui leur faut.

Cuisine

Le restaurant de l’établissement, « Goldlöckchen », sert une cuisine régionale. Pour les soirées spéciales, le Grillkota pour la raclette ou la petite télécabine pour la fondue vous permettent de dîner dans un cadre hors du commun.

Concours

Participez maintenant et gagnez deux nuits pour deux personnes en chambre double avec petit-déjeuner d’une valeur de 400 CHF à Wengen.

Question du concours De combien de livres l'hôtel dispose-t-il ?

Il vous suffit de répondre correctement à la question ci-dessus pour participer au tirage au sort. La date limite de participation est fixée au 31 mai 2025. La participation n’est possible qu’avec un compte client connecté.

La réservation se fait directement via l’hôtel et doit être faite au préalable. Veuillez noter qu’il se peut que l’hôtel soit complet en haute saison, les jours fériés ou lors de grands événements.

Si vous gagnez, vous serez averti par e-mail. Tout paiement en espèce de la valeur du bon d’achat est exclu.

