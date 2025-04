Nouveautés + tendances 0

Participez au concours et gagnez un abonnement d’un an à HotelCard

Nous tirons au sort quatre bons HotelCard d’une valeur de 99 francs suisses chacun. Les bons sont valables un an et permettent de profiter de nuits d’hôtel à prix réduit.

L’HotelCard est une carte permettant d’économiser sur les nuitées d’hôtel. Avec elle, vous profitez d’une réduction allant jusqu’à 50 % pour 500 hôtels situés en Suisse et dans les régions voisines. Il est possible d’économiser plus de 100 francs suisses sur une seule nuit.

En Suisse, de nombreux hôtels ne sont pas pleins toute l’année. HotelCard loue des chambres inutilisées à des hôtes locaux à prix cassé, sans aucune commission. Les hôtels peuvent ainsi couvrir leurs frais fixes même hors saison, tandis que la clientèle HotelCard bénéficie de prix exclusifs ; une opération gagnant-gagnant.

Avec l’HotelCard, vous pouvez séjourner dans 500 hôtels en économisant jusqu’à 50 %. Le choix va de l’auberge confortable au complexe de luxe. La réservation est simple, il n’y a pas de frais cachés et l’offre est intéressante dès la première nuit. En même temps, vous soutenez l’hôtellerie locale. Retrouvez de plus amples informations ici.

Concours

Gagnez l’un des quatre bons HotelCard d’une valeur de 99 francs suisses chacun. Le bon est valable un an et l’abonnement ne se renouvelle pas automatiquement.

Il vous suffit de répondre correctement à la question ci-dessous pour participer au tirage au sort. La date limite pour participer est le 30 avril 2025. La participation n’est possible qu’avec un compte client connecté.

Question du concours Combien l’HotelCard permet-elle d’économiser par nuit en moyenne ? 500 caractères restants Conditions de participation Participer

Si vous gagnez, vous serez averti par e-mail et les billets vous seront envoyés par la poste. Tout paiement en espèce de la valeur du bon d’achat est exclu.

