Parce qu'il le peut : Un moddeur réduit "GTA 5" de 120 à 2 gigaoctets

Debora Pape Traduction : traduction automatique 16/2/2026

Le moddeur OptiJuegos compresse "GTA 5" de 120 gigaoctets massifs à 2,29 Go minuscules afin d'obtenir des taux de rafraîchissement jouables même sur les ordinateurs portables de bureau les plus simples. Le fait que la villa de Michael perde ses meubles et que le téléphone fasse planter le système est le prix à payer pour une expérience fluide.

A l'heure où le matériel est coûteux, certains joueurs PC n'ont d'autre choix que d'utiliser des paramètres graphiques bas pour obtenir des FPS supportables de leur système lorsqu'ils jouent. Mais que faire si les paramètres les plus bas ne suffisent pas et que le jeu continue à être saccadé ?

Un jeune moddeur argentin de 17 ans, équipé d'un matériel de jeu médiocre, a fait de cette nécessité une vertu. Son hobby : réduire les jeux au minimum jouable. Sa dernière victime en date est «GTA 5». Ce classique, vieux de presque 13 ans, est encore très populaire aujourd'hui, notamment auprès des joueurs en ligne, grâce à son vaste univers de jeu, ses nombreuses libertés de jeu et ses graphismes toujours aussi bons.

La version standard de «GTA 5» nécessite 120 gigaoctets d'espace disque. Le moddeur, qui se présente sous le pseudonyme OptiJuegos et exploite plusieurs chaînes YouTube, a réussi à réduire la taille du jeu à moins de 2,5 gigaoctets - et il est encore plus ou moins jouable. Sur X, il montre quelques scènes de jeu dans une vidéo de près de quatre minutes.

Complètement pixellisée, mais la propriété de Michael est reconnaissable.

Source : OptiJuegos

Mais si le jeu est encore amusant ainsi, c'est une autre question : le personnage du jeu, Michael, est à peine plus qu'un polygone mobile dans la version montrée ici et «matschig» est un terme optimiste pour les textures environnementales. Malgré cette réduction drastique, seuls sept FPS sont possibles.

Que peut faire le «réduit GTA 5»? ?

Dans la vidéo suivante, OptiJuegos montre une autre variante qui ne prend que 2,29 gigaoctets d'espace et permet de meilleurs modèles de personnages. Cela permet d'atteindre 30 à 40 FPS. Dans la vidéo, le moddeur présente sa version du jeu et explique comment il est parvenu à cette énorme réduction. Il évoque également des découvertes surprenantes, comme le fait que le tir depuis les voitures ne prend que trois mégaoctets d'espace et que la physique de nage a également pu rester en raison de son faible besoin en ressources.

OptiJuegos a utilisé comme base une version existante de 12 gigaoctets du jeu, qui utilise des textures réduites et ne contient ni la mission du prologue, ni la radio, ni les séquences vidéo. Le jeu ne peut être exploré qu'en mode libre et il n'offre qu'une partie de la carte du jeu.

Pour compresser encore plus le jeu, OptiJuegos a supprimé des activités comme le garage, le coiffeur, la salle de sport, le cinéma et toutes les fonctionnalités du téléphone. Les meubles de la villa de Michael et certaines pièces de voiture ont également dû être abandonnés au profit de la compression.

Selon OptiJuegos, tous les véhicules et armes sont disponibles et les PNJ ainsi que les animaux se déplacent dans le monde du jeu. Les animaux sont toutefois totalement silencieux : les fichiers audio occuperaient sinon 30 mégaoctets. Et si vous pensez pouvoir commettre des crimes en toute impunité dans cette version réduite, vous allez être déçu : la police est pleinement mobilisée, assure OptiJuegos.

Des fusillades avec la force publique sont possibles.

Source : OptiJuegos

Il a supprimé des fichiers du jeu tout le code non nécessaire à l'exploration de base, comme la porte automatisée à la limite de la propriété de Michael. Il a remplacé les cimes détaillées des arbres par des textures statiques et délavées qui ne prennent pas beaucoup de place. Toute la mécanique permettant de passer d'un personnage à l'autre a disparu.

Non recommandé

La suppression du code et du contenu s'accompagne toutefois de problèmes. Par exemple, les liens ne mènent nulle part. C'est pourquoi, selon OptiJuegos, la variante à deux gigaoctets présente de nombreux bugs et il déconseille lui-même de jouer à une variante aussi réduite : Si vous dépassez la limite du monde du jeu, vous pouvez vous attendre à un plantage. Si vous voulez ouvrir le téléphone, un crash s'ensuit. Il est donc préférable de ne rien toucher et de ne rien essayer, recommande OptiJuegos lors de sa visite du Los Santos réduit. Il subit lui-même plusieurs crashs.

Dans un document FAQ, OptiJuegos raconte d'ailleurs comment il est venu à son hobby. Comme il n'a toujours eu qu'un matériel faible à sa disposition, il a inévitablement dû se pencher sur l'optimisation pour pouvoir jouer aux jeux malgré tout. C'est ce qu'il fait, comme il l'écrit, «depuis qu'il est au monde». Malheureusement, le document n'indique pas de date de sortie. Au moment de la publication - après 2023 - OptiJuegos dit utiliser un ordinateur avec ces spécifications :

Processeur : Intel Core i5 6500 @ 3,20 GHz à quatre cœurs et quatre threads

Carte graphique intégrée : Intel HD Graphics 530

Mémoire vive : 16 Go DDR4

Alimentation : Overtech GT-6500, «juste avant l'explosion»

On dirait qu'il vient d'un autre siècle : OptiJuegos' PC setup.

Source : OptiJuegos

Comme moniteurs, il dispose d'un écran cathodique et d'un écran LCD de 1366 × 768 pixels. Le succès de ses chaînes YouTube devrait lui permettre de s'offrir du matériel plus performant aujourd'hui.

Même si son projet de réduction tombe dans la catégorie «Je le fais parce que je peux le faire» et n'a guère d'utilité pratique, il montre à quel point il est possible de faire beaucoup de choses avec un matériel non optimal.

Photo d’en-tête : OptiJuegos / Extrait de carte jouable de la version de deux gigaoctets

