Parce qu'Amazon le peut : en 2025, il y aura plus de publicité dans Prime Video

Depuis le début de l'année, le service de streaming d'Amazon propose de la publicité. Et la clientèle de Prime Vidéo la tolère. Amazon en profite pour abuser encore un peu plus de la patience de ses téléspectateurs. En effet, à partir de 2025, il est prévu de diffuser davantage de publicité.

Les personnes abonnées à la plateforme de streaming Prime Video d'Amazon peuvent depuis quelques mois être agacées par des coupures publicitaires. Bien qu'il s'agisse d'un abonnement payant, Amazon a décidé unilatéralement de le dévaloriser en diffusant environ 2 à 3,5 minutes de publicité par heure. Ce changement n'est pas encore arrivé en Suisse, mais il n'y a pas de garantie pour cette exception.

La publicité n'apparaît pas seulement au début ou à la fin d'une lecture, mais aussi au milieu d'une émission. Par blocs de 15 secondes à un peu plus d'une minute, les séries et les films sont alors interrompus. Pour ne pas avoir de publicité, vous devez payer environ trois euros de plus dans l'UE.

Et maintenant, Amazon prévoit apparemment d'en rajouter. Kelly Day, vice-présidente de Prime International, a parlé au Financial Times de l'activité Prime Vidéo. En 2025, il y aura un peu plus de publicité qu'actuellement.

Malgré le mécontentement et les actions collectives contre Amazon, par exemple en Allemagne, la grande vague de licenciements n'a pas eu lieu. Il y a eu "beaucoup, beaucoup moins" de résiliations du service que prévu. Cela s'explique notamment par le fait que l'abonnement Prime ne se limite généralement pas au service vidéo, mais offre d'autres avantages, comme la livraison gratuite des commandes.

Mais le nombre de personnes qui sont passées à l'abonnement sans publicité, plus cher, est inférieur au chiffre de 20 pour cent attendu par les analystes. Cela signifie que les téléspectateurs sont certes mécontents, mais qu'ils restent. Mais elle ne veut pas non plus payer plus.

Amazon veut continuer à monnayer son immense audience

Day indique que les publicités en streaming sur Prime Video touchent environ 200 millions de téléspectateurs par mois dans le monde. Plus de la moitié d'entre eux vivent aux États-Unis. C'est cette vache, ou plutôt ces nombreuses vaches, qu'Amazon souhaite évidemment traire. Le chiffre d'affaires de toutes les activités publicitaires d'Amazon a augmenté de 20 pour cent au deuxième trimestre 2024 par rapport à la même période de l'année précédente, pour atteindre 12,8 milliards de dollars (environ 11,6 milliards d'euros). Plus de publicité permet d'augmenter encore le chiffre d'affaires.

Mais les coûts plus élevés seraient également une raison pour plus de publicité, dit Day. Amazon a investi davantage dans de nouveaux contenus pour Prime Video, par exemple dans des droits pour des émissions sportives en direct.

Les détails ne sont pas encore connus

Il convient de souligner que Day ne mentionne pas spécifiquement les pays en dehors des États-Unis où il y aura plus de publicité. Cependant, comme elle cite des chiffres d'utilisateurs globaux, on peut supposer qu'Amazon expérimentera la quantité et la durée des blocs publicitaires sur tous les marchés.