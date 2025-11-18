Nouveautés + tendances 12 5

Paradox remplace Colossal Order : "Cities : Skylines 2" accueille un nouveau studio de développement

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 18/11/2025

Paradox relance "Cities : Skylines 2" et remplace le développeur précédent. Cette décision intervient à un moment délicat et soulève des questions quant à l'avenir du jeu.

Paradox Interactive se sépare de Colossal Order, le développeur de longue date de «Cities : Skylines». Après une quinzaine d'années de collaboration, c'est Iceflake Studios, une équipe interne de Paradox, qui prendra en charge le développement de «Cities : Skylines 2».

Le timing de cette décision est à la fois remarquable et surprenant : deux ans après une sortie cahoteuse et juste au moment où le jeu se stabilisait visiblement. Mais le nouveau DLC «Bridges & Ports» a de nouveau été critiqué. Un revers qui se rapproche de manière frappante du changement de développeur annoncé aujourd'hui.

Qui est Iceflake Studios? Iceflake Studios fait partie de Paradox Interactive depuis le 16 juillet 2020. Paradox Interactive a officiellement acquis le studio de développement finlandais Iceflake Studios, fondé en 2007 à Tampere. Les deux sociétés avaient déjà collaboré sur le jeu Surviving the Aftermath, qui a été à l'origine de l'acquisition. Depuis cette acquisition, Iceflake Studios est le neuvième studio interne de Paradox à développer des jeux pour PC, consoles et autres plates-formes.

Un changement qui laisse de nombreuses questions en suspens

Paradox justifie cette décision par le «avenir à long terme» de la série. Iceflake Studios travaille déjà depuis des mois en coulisses sur la transition, précise le communiqué. À partir de 2026, le studio devrait être entièrement responsable : des mises à jour techniques aux outils de modding, en passant par les DLC et les versions consoles, tout passera sous leur responsabilité. D'ici là, Colossal Order restera à bord et fournira deux DLC déjà prévus, avant que le projet ne soit entièrement transféré à Iceflake.

Cette décision est d'autant plus remarquable que Colossal Order a récemment commencé à stabiliser le jeu. Les principaux problèmes de performance ont été résolus, la simulation est plus fluide et la communauté réagit de manière sensiblement plus positive depuis plusieurs mois.

Les premiers problèmes résonnent encore

Malgré cela, l'ombre de la sortie reste longue. Lorsque «Cities : Skylines 2» est sorti en octobre 2023, il s'est fait remarquer par ses mauvaises performances, son instabilité technique et son manque de fonctionnalités. Pour beaucoup, la responsabilité en incombait moins à Colossal Order qu'à l'éditeur. Considéré comme le moteur d'une sortie trop précoce, Paradox s'est retrouvé peu après sous le feu des critiques pour une communication malheureuse.

Plusieurs déclarations contradictoires sur les performances, des roadmaps sans cesse repoussées et la poursuite précoce des plans de DLC malgré une base brisée ont marqué la première année. Alors que Colossal Order expliquait les mises à jour techniques à un rythme hebdomadaire, Paradox semblait souvent peu clair ou en retard dans ses réactions. La perte de confiance qui en a résulté est encore perceptible aujourd'hui.

«Bridges & Ports» comme déclencheur possible

Avec le DLC «Bridges & Ports» sorti fin octobre, Paradox s'est à nouveau retrouvé sous le feu des critiques. De nombreux joueurs ont critiqué le faible volume et les incohérences techniques. C'est justement parce que le jeu principal s'était stabilisé auparavant que le DLC a donné l'impression d'un retour en arrière. Le lien temporel entre la sortie du jeu et la nouvelle version annoncée soulève donc la question de savoir si les réactions négatives ont joué un rôle dans la décision. Bien que cela n'ait pas été officiellement confirmé, le timing est frappant.

La suite des événements

Iceflake Studios est une équipe interne qui a déjà travaillé sur des jeux de construction, mais pas à l'échelle de «Cities : Skylines». Le défi est donc de taille : le studio doit reprendre une base de code complexe tout en poursuivant le développement futur.

Photo d’en-tête : Paradox Interactive

