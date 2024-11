Paint devient plus intelligent : de nouvelles fonctions d'intelligence artificielle pour le programme culte de Microsoft

Microsoft offre de nouvelles fonctions d'intelligence artificielle à son programme de dessin Paint ainsi qu'au Bloc-notes. Ils veulent rendre Paint plus attractif avec des fonctions de remplissage et d'effacement génératives. Le Bloc-notes dispose d'une fonction "réécriture".

Comme l'indique Microsoft sur son blog, la société distribue actuellement de nouvelles fonctionnalités dans les canaux Canary et Dev du programme Windows Insider. Au cœur de ces nouveautés se trouvent des assistants IA supplémentaires pour Paint et le Bloc-notes.

Paint : Effacement et remplissage génératifs

Le programme graphique Paint tente de rester au niveau de ses congénères plus puissants, Photoshop et autres. Pour cela, l'outil se dote d'une fonction de remplissage génératif à partir de la version 11.2410.28.0. Vous pouvez sélectionner une zone de l'image et choisir "Generative Fill" dans le menu contextuel. Une boîte s'ouvre alors et vous pouvez définir l'aspect du remplissage à l'aide des invites correspondantes. Cliquez à nouveau sur "Create" pour exécuter l'ordre.

Le remplissage et la suppression génériques viennent sur Paint.

Source : Microsoft

Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez utiliser le bouton "Try again" pour relancer Paint. De plus, vous pouvez bien sûr personnaliser la description. Un petit bémol : la fonction n'arrive dans un premier temps que sur les PC basés sur Snapdragon avec Copilot+.

La situation est meilleure pour la "gomme magique". Cette fonction est connue depuis longtemps, notamment sur les Pixel Phones ou la récente mise à jour de l'IA pour les appareils Apple. Celle-ci arrive sur tous les ordinateurs Windows 11 à la fin de la phase de test.

Cette fonctionnalité fonctionne de manière similaire. Vous choisissez d'abord l'option "Generative Erase" et sélectionnez la zone dans laquelle se trouve quelque chose que vous souhaitez supprimer. Vous pouvez la sélectionner à main levée, mais aussi sous forme rectangulaire. Ensuite, vous choisissez l'option "Appliquer". Ainsi, l'objet ou la partie de l'image n'est pas simplement supprimé, mais rempli avec un arrière-plan approprié en fonction du reste de l'image.

Last but not least, Image Creator est désormais disponible en version preview. En Europe, cela concerne la France, l'Allemagne et l'Italie.

Des fonctions d'IA pour le texte aussi

Au-delà de l'image, il y a aussi des mises à jour de l'IA. A partir de la version 11.2410.15.0, Microsoft ajoute une IA générative au correcteur orthographique et à la fonction de correction du Bloc-notes. Celle-ci aide à reformuler des phrases ou à adapter le ton d'un texte à une circonstance particulière - c'est-à-dire à rendre un texte plus amical, plus orné ou plus formel.

Un assistant de texte sera bientôt disponible dans le Bloc-notes.

Source : Microsoft

Pour ce faire, sélectionnez le texte ou le passage et choisissez l'option "Rewrite" dans le menu contextuel. Vous pouvez également utiliser Ctrl+I pour appeler la fonction. L'IA propose alors trois nouvelles variantes d'un texte. Si vous n'êtes pas satisfait, il y a également une option "Retry" pour de nouvelles variantes.