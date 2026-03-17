Oppo Find N6 : Le meilleur téléphone pliable que vous ne pouvez pas acheter

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Honor Magic V6 : smartphone pliable fin et robuste présenté
par Jan Johannsen
Oppo fait presque disparaître le pli du Find N6 grâce à une nouvelle technologie. Le smartphone pliable est présenté en Europe, mais n'est commercialisé qu'en Asie.
Oppo a utilisé un procédé d'impression 3D pour faire disparaître la charnière du Find N6. J'ai pu en avoir un aperçu à Barcelone, ainsi que du système de caméra amélioré, mais j'ai été déçu malgré le matériel exceptionnel.
Lundi après-midi à Barcelone. C'est le premier jour du salon de l'appareil mobile World Congress. Contrairement à sa marque sœur Vivo, Oppo n'a pas de stand dans les halls d'exposition. A la place, le constructeur chinois invite plusieurs journalistes présents en ville dans un bar situé sur la montagne de Montjuïc, avec une belle vue sur la ville et le port.
Après une boisson de bienvenue et un peu de finger food, tout le monde prend place avec impatience dans les rangées de chaises installées. Et Oppo ne déçoit pas. Avec le Find N6, le fabricant ne se contente pas d'améliorer les caméras de son smartphone pliable de 225 grammes. Les efforts du département de développement pour faire disparaître complètement le pli de l'écran ne semblent pas avoir de limites.
Le résultat s'appelle Oppo «Zero-Feel Crease». La profondeur de la ride a été réduite de 82 pour cent par rapport à son prédécesseur. Cela est dû à la deuxième génération de «Titanium Flexion Hinge». La charnière ne présente plus qu'une différence de hauteur de 0,05 millimètre - ce qui correspond littéralement à la largeur d'un cheveu. «3D Liquid Printing» est le nom de la technologie utilisée. Oppo mesure chaque charnière après sa fabrication et la dote d'une surface lisse grâce à un procédé d'impression 3D.
Oppo fait également des efforts sur le système de caméras. Sur le modèle précédent, l'appareil photo ultra grand-angle et les deux appareils photo frontaux ne disposaient chacun que d'une résolution de huit mégapixels. Le Find N6 prend des selfies avec 20 mégapixels chacun. L'appareil photo ultra grand angle dispose de 50 mégapixels. Comme la caméra télé, elle utilise l'Isocell JN5 de Samsung comme capteur d'image. L'Isocell HP5 de la caméra principale a même une résolution de 200 mégapixels. Les informations sur les distances focales manquent encore. Oppo poursuit sa coopération avec Hasselblad.
Le reste de l'équipement du Find N6, qui ne mesure que 8,93 millimètres une fois replié, n'est pas en reste :
Après la présentation, la salle de Barcelone était accrochée et impatiente de découvrir le Find N6. Mais Oppo n'avait pas encore révélé un élément important - la première question posée dans la Q&A était donc : quand le smartphone sera-t-il disponible et combien coûtera-t-il?
La réponse a fait déchanter : Oppo ne commercialisera pas du tout le Find N6 en Europe. En dehors de la Chine, il ne sera disponible que dans les pays de l'APAC, c'est-à-dire en Asie et dans la région Pacifique, qui comprend également l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Des regards interrogateurs ont suivi : «Pourquoi sommes-nous ici ?». Dans la zone de prise en main, les personnes présentes ont tout de même consciencieusement pris quelques clichés sous lumière artificielle avant la fin de cette longue journée de salon.
Lorsque j'étais à l'école primaire, je m'asseyais dans le salon d'un ami avec de nombreux camarades de classe pour jouer à la Super NES. Aujourd'hui, je mets directement la main sur les dernières technologies et les teste pour vous. Ces dernières années, j'ai travaillé chez Curved, Computer Bild et Netzwelt, et maintenant chez Digitec et Galaxus.
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