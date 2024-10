Onyx présente le successeur de son e-reader au format smartphone

Onyx donne un coup de jeune à son plus petit e-reader. Le Boox Palma 2 est équipé d'un processeur plus rapide. Un capteur d'empreintes digitales a été ajouté. Le nouveau lecteur électronique avec écran couleur, le Note Air4 C, n'a en revanche pas beaucoup évolué.

L'Onyx Boox Palma 2 se distingue par sa taille compacte de 6,13 pouces et son poids de 170 grammes. Ce format correspond aujourd'hui à un petit smartphone. Comme son prédécesseur, le Boox Palma, la nouvelle version est dotée d'un écran E-Ink-Carta-1200 d'une résolution de 1648 × 824 pixels. Celui-ci affiche le contenu comme du papier et consomme beaucoup moins d'énergie que l'OLED par exemple.

Le nouveau Boox Palma 2 est équipé d'un processeur octa-core plus rapide. L'appareil contient six gigaoctets de mémoire vive et 128 gigaoctets de mémoire interne. L'appareil photo arrière de 16 MP de son prédécesseur est également présent sur le Boox Palma 2. Il n'est pas destiné à prendre de jolies photos, mais plutôt à numériser des documents.

Comme le Boox Palma, il est équipé d'une batterie de 3950 mAh. Vous disposez à nouveau d'un bouton supplémentaire très pratique, dont vous pouvez déterminer vous-même l'usage. La vraie nouveauté est le capteur d'empreintes digitales intégré dans le bouton d'allumage.

Alors que son prédécesseur était équipé d'Android 11, c'est désormais Android 13 qui est utilisé. Actuellement, Android 15 est en cours de déploiement. La compatibilité avec le Google Play Store est très pratique. Vous pouvez ainsi télécharger votre application de lecture électronique préférée.

Vous pouvez acheter le Boox Palma 2 en noir ou en blanc pour un peu moins de 300 euros (prix de vente conseillé). C'est le même prix que son prédécesseur lors de sa sortie. Vous pouvez le précommander déjà sur le site du fabricant américain. La date exacte de son arrivée chez nous est encore en cours d'examen.

Onyx Boox Note Air4 C avec peu d'améliorations

Onyx améliore également son e-reader coloré avec fonction de prise de notes. Le nouveau Note Air4 C mesure 10,3 pouces, pèse 420 grammes et dispose d'un écran couleur Kaleido 3 E-Ink. Il s'agit de la version la plus récente de la technologie des e-readers colorés. La résolution reste la même que celle de son prédécesseur. Pour le contenu en noir et blanc, il s'agit de 2480 × 1860 pixels (300 ppi), le contenu en couleur est affiché par l'e-reader à 1240 × 930 pixels (150 ppi).

Selon Onyx, le nouveau SoC de Qualcomm est jusqu'à 50 pour cent plus rapide que le SoC de son prédécesseur. Le taux de rafraîchissement a également été amélioré. L'e-reader est doté de la technologie Wacom de reconnaissance du stylet. Cela signifie qu'il reconnaît différents niveaux de pression lorsqu'il dessine ou écrit.

L'e-reader est livré avec Android 13 et devrait offrir une nouvelle interface utilisateur semblable à celle d'une tablette. Cela devrait faciliter l'organisation des applications. Sur le modèle précédent, l'affichage était parfois un peu chaotique. Sinon, le Note Air3 C avait déjà quelques points forts

Le Note Air4 C est disponible pour un peu moins de 550 euros (prix de vente conseillé), stylet inclus. Là encore, il faudra attendre un peu avant de le recevoir chez nous.