One-Netbook annonce le premier véritable ordinateur de poche avec Ryzen AI 9 HX 370

Le jeu sur console portable connaît une renaissance depuis la Nintendo Switch et le Steam Deck de Valve. Avec la dernière génération de processeurs, les performances et l'efficacité reçoivent un sérieux coup de pouce. One-Netbook est le premier fabricant à annoncer un véritable ordinateur de poche équipé de cette nouvelle technologie.

Les choses bougent enfin dans le domaine des puces pour ordinateurs de poche : Alors que tous les nouveaux ordinateurs de poche sont équipés du Ryzen 7 8840U, One-Netbook mise sur la dernière génération de puces AMD. Le Onexfly F1 Pro, c'est le nom de l'ordinateur de poche, devrait être disponible en trois configurations. Deux d'entre elles sont équipées de la nouvelle génération de processeurs.

Voici un aperçu des spécifications:

Processeur (APU) : Ryzen 7 8840U, Ryzen AI 9 365 ou Ryzen AI 9 HX 370

Ecran : OLED de 7 pouces à 144 hertz

RAM et mémoire : pas encore connus

Un prix élevé attendu

Parmi les autres fonctionnalités, on trouve des sticks développés par One-Netbook avec une technologie anti-dérive. Des plaques nominatives RGB personnalisables sont également de la partie. Pour l'audio, le fabricant mise sur un système à double haut-parleur de Harman. Avec 598 grammes, il pèse moins qu'un Steam Deck OLED. En parlant d'OLED, One-Net se démarque de la plupart des fabricants avec son écran : Seuls Zotac et Valve proposent également à l'heure actuelle un écran doté de cette technologie qui permet d'obtenir des noirs parfaits.

Les plaques nominatives RVB personnalisables vous permettent de changer le look de votre console portable.

Source : One-Netbook

Les configurations avec Ryzen AI 9 365 et Ryzen AI 9 HX 370 sont particulièrement intéressantes. Les nouveaux APU d'AMD promettent non seulement une amélioration des performances par rapport au Ryzen 7 8840U, mais aussi une meilleure efficacité. Ce dernier point devrait notamment permettre d'augmenter l'autonomie de la batterie, la grande faiblesse de la plupart des ordinateurs de poche. Selon Technical City, l'AI 9 HX 370 atteint plus de 40 pour cent d'images par seconde (FPS) en plus dans les jeux que le 7 8840U, son aîné d'un an. Les performances effectives dépendent ensuite de la dissipation thermique (TDP) configurée et de la capacité de refroidissement. Des essais indépendants devront toutefois montrer ce que les nouveaux processeurs sont réellement capables de faire.

La date de sortie et les prix des configurations ne sont pas encore connus. La configuration la plus puissante ne devrait toutefois pas être bon marché. Le Zotac Zone comparable coûte plus de 700 francs / euros - et n'intègre "que" l'APU Ryzen 7 8840U.

Que va-t-il se passer pour les ordinateurs de poche ?

En plus de One-Netbook, il est fort probable qu'un second constructeur sorte cette année une nouvelle console portable gaming équipée d'un processeur Ryzen AI-300. Récemment, Ayaneo a teasé l'Ayaneo 3.

Valve reste pendant ce temps très discret sur un Steam Deck 2. En octobre, le développeur Lawrence Yang s'est exprimé à ce sujet lors d'une interview. Selon Yang, un successeur de la célèbre console portable ne verra le jour que lorsque l'augmentation des performances et de l'efficacité aura fait un bond significatif. En outre, le Steam Deck ne connaîtra pas de sorties annuelles. Ce n'est pas juste pour ceux qui ont dépensé de l'argent pour cet appareil. Reste à savoir si le saut de performance de la dernière génération de processeurs sera suffisant pour voir un successeur à la Steam Deck. Mais à un moment donné, Valve devrait être sous pression pour rester compétitif.

Je suppose que d'autres fabricants comme Asus, MSI ou Zotac ont une stratégie différente. Ils devraient également annoncer prochainement de nouvelles consoles portables équipées de processeurs de dernière génération.