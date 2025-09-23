Nouveautés + tendances 8 0

"OD", "Physint" et "Death Stranding" : Kojima présente de nouveaux jeux et films - et un saké Kojima

Domagoj Belancic Traduction: traduction automatique 23/9/2025

Lors d'un événement en direct, Hideo Kojima a présenté les nouveaux projets de son studio. Parmi eux : un jeu d'horreur, un anime et une coopération avec le studio "Pokémon Go" Niantic.

Le studio de développement de Hideo Kojima, Kojima Productions, fête son dixième anniversaire. Lors de la cérémonie d'anniversaire de «Beyond the Strand», le patron en personne donne un aperçu des nouveaux projets du studio.

Ces nouveaux titres ont été présentés en livestream.

«OD»: l'horreur photoréaliste?

«P.T.» est de retour. Enfin, presque. La nouvelle bande-annonce teaser du projet d'horreur de Kojima «OD» rappelle fortement la légendaire «P.T.»-Demo du projet annulé «Silent Hills»

La vidéo commence par une porte rouge sans loquet. Une note de mauvais augure est glissée à travers celle-ci. La vidéo est entrecoupée d'incrustations de texte où de nombreux mots ont été masqués. Étrange, en effet. Effrayant . Kojima.

Suite à cela, le protagoniste ouvre une autre porte. Avec un éclairage convaincant, l'environnement semble presque photoréaliste. Des bougies sont allumées, des bruits étranges se font entendre. Le visage du personnage est rempli de peur. A la fin, des mains géantes la retiennent tandis qu'elle pousse un cri de désespoir.

Ça a l'air sacrément bien.

Source : Kojima Productions

Le jeu est développé en collaboration avec Xbox dans l'Unreal Engine 5. La technologie «Metahuman» est utilisée pour la représentation ultra-réaliste des personnages du jeu.

Les premières informations sur le casting sont également disponibles. Comme d'habitude, Kojima s'est entouré de grands noms d'Hollywood pour son projet. La protagoniste sera interprétée par Sophia Lillis («It», «Dungeons & Dragons : Honor Among Thieves»). Seront également présents le mannequin et actrice Hunter Schafer («Euphoria») et l'acteur allemand Udo Kier («Hunters»).

«Physint»: Thriller d'espionnage pour la Playstation

Quelques miettes d'informations sont également disponibles sur le mystérieux projet Playstation de Kojima. Le studio dévoile une première affiche de ce thriller d'espionnage. On y voit un homme portant une cape et un flingue, accompagné des mots : «Here Comes the Feeling».

«Physint»-Poster

Source : Kojima Productions

Trois membres du casting ont également été annoncés. On y retrouve Charlee Fraser («Furiosa : A Mad Max Saga»), Ma Dong-seok («Eternals», «Death Stranding 2») et Minami Hamabe («Godzilla Minus One»). Kojima ne veut pas encore révéler qui jouera le protagoniste.

Ce à quoi ressemblera Minami Hamabe dans le jeu.

Source : Kojima Productions

«Death Stranding»: nouvelles infos sur l'adaptation cinématographique de A24

On sait déjà qu'il y aura un film sur «Death Stranding». Le réalisateur Michael Sarnoski («Pig», «A Quiet Place : Day One») révèle maintenant des détails passionnants sur le projet.

Le film n'est donc pas une adaptation un à un, comme c'est le cas de la série «The Last of Us» sur HBO. Sarnoski explique : «Nous essayons de trouver une histoire différente que [les fans] n'ont jamais vue dans cet univers. Nous voulons que [le film] soit accessible à la fois à ceux qui n'ont jamais joué à ces jeux et à ceux qui connaissent vraiment bien 'Death Stranding'.»

Le projet est produit par A24, une société de production de films connue pour ses nombreux titres emblématiques. A24 et Kojima donnent tous deux à Sarnoski une grande liberté pour mettre en œuvre sa vision créative, estime le réalisateur : «Kojima-san est un véritable artiste qui veut soutenir d'autres artistes. Il me laisse [...] jouer dans ce monde autant que je veux».

Malheureusement, il n'y a pas encore d'images du projet. Voici donc une magnifique capture d'écran que j'ai réalisée dans «Death Stranding 2»:

Belle.

Source : Domagoj Belancic

«Death Stranding Mosquito»: Adaptation en anime de la série de jeux

Les fans des jeux «Death Stranding» peuvent également se réjouir d'une adaptation cinématographique animée de la série de jeux. Le protagoniste a un super pouvoir - il peut sucer comme un moustique. Que suce-t-il exactement ? «Quelque chose de très important», qui n'est pas du sang, fait savoir Kojima. Euh, d'accord ?

Visuellement, la bande-annonce se distingue par un style d'animation unique, avec des contours très définis et épais. Elle est réalisée par Hiroshi Miyamoto, qui a déjà travaillé sur «Dragon Ball» et «Final Fantasy». Le studio Easter, qui a récemment travaillé sur «Dandadan», est responsable de l'arrière-plan. Aaron Guzikowksi («Prisoners») écrit le script.

Projet AR avec «Pokémon Go»- Studio de développement Niantic

Kojima Productions et Niantic s'associent pour un nouveau projet AR. Kojima tease : «C'est comme 'Death Stranding' dans le monde réel. Vous pouvez vous connecter avec des gens ou avec l'environnement réel de votre ville.»

Il n'y a pas encore d'informations concrètes ou de date de lancement. La courte bande-annonce teaser ne montre que des concepts et des idées relativement abstraits - mais elle dégage définitivement des vibrations de «Death Stranding»:

Le saké de Kojima

Ce qui est totalement surprenant, c'est que Kojima annonce également une collaboration avec le célèbre producteur de saké Zaku. Selon lui, la motivation de Kojima pour cette collaboration était de créer quelque chose qui durerait même après sa mort. Wow.

Vous pouvez voir une bande-annonce du saké ici:

Vous ne comprenez pas la hype autour de Kojima ? Notre collègue Cassie a merveilleusement bien résumé le phénomène dans cet article :

Photo d’en-tête : Kojima Productions

