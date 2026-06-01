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Nvidia présente la superpuce RTX Spark - Windows doit devenir une plateforme d'IA

Kevin Hofer Traduction : traduction automatique 1/6/2026

La superpuce RTX Spark de Nvidia constitue la base d'une nouvelle ère de l'informatique IA, du moins selon le fabricant. La plate-forme Windows-on-Arm associe un processeur Arm, un GPU Blackwell et jusqu'à 128 Go de mémoire vive.

Les agents IA pourraient révolutionner l'interaction entre l'homme et l'ordinateur. Au lieu de la souris et du clavier, le langage naturel et les agents logiciels autonomes devraient dominer à l'avenir - c'est ainsi que Jensen Huang, CEO de Nvidia, a esquissé sa vision lors du Computex 2026. Pour étayer cette idée sur le plan technique, Nvidia a présenté la superpuce RTX Spark https://www.nvidia.com/en-us/products/rtx-spark/.

Une puce connue, une nouvelle scène

La puce combine 20 cœurs de CPU Arm de Mediatek, un GPU Blackwell avec 6144 cœurs CUDA et jusqu'à 128 Go de mémoire vive LPDDR5X avec une bande passante de 300 Go/s. Il s'agit donc d'un système sur une puce (SoC). Le CPU et le GPU communiquent via NVLink C2C. Selon Nvidia, la performance est suffisante pour des modèles vocaux avec 120 milliards de paramètres et des longueurs de contexte allant jusqu'à un million de tokens - avec une TDP d'environ 80 watts. La puce est basée sur le GB10, déjà utilisé dans le DGX Spark.

Plus de 30 ordinateurs portables et 10 ordinateurs de bureau pour le lancement

La plate-forme vise initialement les ordinateurs portables. Des partenaires comme Dell, HP, Lenovo, Microsoft, Asus et MSI prévoient des appareils équivalents. Nvidia promet des écrans OLED en tandem avec G-Sync, une autonomie de batterie de toute une journée et des boîtiers en aluminium avec de grands pavés tactiles en verre. Les spécifications ci-dessus s'appliquent à la version complète. Il y aurait plusieurs versions du SoC. Les performances seraient aussi élevées sur batterie que sur secteur - une caractéristique connue des appareils Windows on Arm et Apple Silicon. Les PC de bureau compacts devraient également en bénéficier. Pour le lancement, Nvidia prévoit plus de 30 ordinateurs portables et une dizaine de systèmes de bureau.

Gaming, travail créatif et intégration d'Adobe

En plus des applications d'IA, Nvidia positionne le RTX Spark comme une plateforme pour le jeu et le travail créatif. La société promet 100 FPS en 1440p, soutenus par DLss 4.5 et Multi Frame Generation. La grande mémoire vive devrait permettre de gérer sans problème les projets 3D et le matériel vidéo haute résolution comme le contenu 12K-4:2:2. Adobe développe Photoshop et Premiere pour RTX Spark, les deux programmes devant pouvoir être contrôlés par des agents IA via le Model Context Protocol. Des éditeurs de logiciels comme Blender, DaVinci Resolve et Cinema4D prévoient également un support natif.

La puce dans toute sa splendeur.

Source : Youtube / Nvidia

Windows devient une plateforme d'agents

En collaboration avec Microsoft, Nvidia travaille sur un framework OpenShell qui ajoute à Windows des mécanismes de sécurité pour les agents d'intelligence artificielle. Ceux-ci visent à garantir que les modèles locaux n'accèdent qu'aux données et outils pour lesquels l'utilisateur a explicitement donné sa permission. Microsoft prévoit d'annoncer plus de détails lors d'une conférence.

Quelques promesses, peu de chiffres

Nvidia n'a pas encore présenté de comparaisons concrètes de performances avec Intel, AMD, Apple ou Qualcomm. Il manque également des détails sur l'émulateur Prism, qui doit permettre aux anciens logiciels x86 de fonctionner sur la plateforme Arm. Son efficacité est pourtant décisive pour la performance des applications et des jeux existants. Il n'y a pas non plus d'informations sur l'autonomie de la batterie dans différents scénarios ni sur les prix.

Enquête

Nvidia domine le marché de l'IA non seulement grâce à ses puissantes puces, mais aussi grâce à CUDA, à ses relations de longue date avec les développeurs et à sa capacité à créer et à dominer de nouveaux segments de marché. L'entreprise veut maintenant appliquer cette recette du succès aux PC Windows. RTX Spark est moins une puce qu'une plateforme.

La réussite de cette entreprise dépend de facteurs que Nvidia n'a pas encore dévoilés : les prix, la compatibilité avec la vie quotidienne et, surtout, si le framework OpenShell fonctionne également sur le matériel d'autres fabricants. S'il reste lié au silicium de Nvidia, cela pourrait freiner son adoption.

Pour les utilisateurs, une question centrale reste en suspens : un PC qui effectue des tâches en arrière-plan de manière autonome change-t-il vraiment la vie quotidienne au travail - ou cette vision reste-t-elle théorique pour le moment ? Seuls les appareils qui devraient être disponibles à partir de l'automne 2026 apporteront la réponse.

Photo d’en-tête : Capture d'écran Youtube / Nvidia

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