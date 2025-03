Nouveautés + tendances 28 6

Nvidia lance la RTX Pro 6000 pour les prosumers

Kevin Hofer Traduction: traduction automatique 19/3/2025

Après les joueurs, Nvidia s'adresse désormais aux prosommateurs. La RTX Pro 6000 présentée offre plus d'unités de traitement et de mémoire que la RTX 5090, mais elle demande plus de puissance et a une fréquence d'horloge plus basse.

Vous n'achèterez pas la RTX 6000 Pro pour jouer. D'abord parce qu'elle n'est pas conçue pour cela, mais pour les serveurs, les stations de travail ou les fermes de rendu. Ensuite, parce que son prix, 10 000 dollars et plus, la rend inaccessible au commun des mortels. Trois variantes de refroidissement de la carte sont prévues. L'une d'entre elles sera conçue pour des performances maximales, par exemple pour les fermes de rendu. Une variante appelée Max Q avec un refroidisseur à soufflerie est destinée à être utilisée dans les stations de travail et la troisième version sera refroidie passivement et utilisée dans les serveurs.

Comparée à la RTX 5090, la RTX Pro 6000 offre 10, 5 pour cent de multiprocesseurs en streaming supplémentaires, soit 188 au total. Le GPU GB202, sur lequel les deux cartes sont basées, offre un total de 192 multiprocesseurs de flux. La nouvelle version de Nvidia n'exploite donc pas pleinement le GPU.

En revanche, la RTX Pro 6000 exploite pleinement la puissance offerte par une seule prise de connexion 12V-2x6 : La puissance totale de la carte (TGP) est de 600 watts, soit 25 watts de plus que les 575 watts de la RTX 5090. En plus de l'augmentation du nombre de cœurs de calcul, la mémoire est également triplée : 96 gigaoctets de DDR7 sont installés sur la carte

Selon Nvidia, ces spécifications se traduisent par environ 19 pour cent de performances supplémentaires pour diverses tâches de calcul. Ainsi, la RTX Pro 6000 devrait atteindre environ 125 TFLOPS FP32. A titre de comparaison, une PS5 Pro peut théoriquement atteindre 18,05 TFLOPS.

En fait, des benchmarks de GameTechBench sont déjà apparus. Celui-ci effectue également le Path Tracing lors du CGI Rendering. Dans ce domaine, la RTX Pro 6000 est en tête du classement - mais avec seulement 5 pour cent maximum de meilleures performances que la RTX 5090.

La nouvelle carte de Nvidia est donc encore loin des 19 pour cent de performances supplémentaires promis par rapport à la RTX 5090. Mais cela est probablement dû au fait que les pilotes ne sont pas encore suffisamment optimisés.

La variante serveur de la RTX Pro 6000 devrait être disponible à partir de mai et la variante station de travail à partir d'avril. Les RTX Pro 5000, 4500 et 4000 devraient également arriver cet été. Reste à savoir ce que cela donnera sur le marché des GPU, déjà peu fourni.

