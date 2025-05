Nouveautés + tendances 18 2

Nouvelle région, cycle jour/nuit et plus encore : "Transport Fever 3" sortira en 2026

Debora Pape Traduction: traduction automatique 22/5/2025

Transport Fever 3, la simulation de trafic et d'économie nouvellement annoncée, élargit le gameplay connu et apporte plus de réalisme au jeu selon la bande-annonce. Un cycle jour/nuit est également prévu.

Les fans de la série de jeux «Transport Fever» ont de quoi se réjouir : le studio de développement Urban Games de Schaffhouse a annoncé «Transport Fever 3» https://store.steampowered.com/news/app/1066780/view/576008769870234654. Le dernier volet de la célèbre série de simulation de transport et d'économie devrait sortir en 2026 sur PC, Playstation 5 et Xbox Series X|S. L'annonce ne donne pas encore de détails sur le nouveau jeu, mais la bande-annonce en donne un aperçu.

Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans «Transport Fever 3»?

En plus des nombreux nouveaux véhicules routiers, ferroviaires, maritimes et aériens et du nouveau biome subarctique, on remarque immédiatement le nouveau cycle jour/nuit. C'était un souhait souvent exprimé par la communauté pour «Transport Fever 2».

De plus, dans «Transport Fever 3», vous pouvez vous attendre à voir apparaître des industries off-shore ainsi que des hélicoptères comme nouveau type de véhicule aérien. Les trams de marchandises semblent également faire partie intégrante du nouveau jeu, alors qu'ils n'existaient jusqu'à présent que sous forme de mod. Pour le mode campagne, il y aura de nouvelles missions basées sur des événements historiques, comme c'est le cas actuellement

Pour l'essentiel, le dernier né de la série devrait rester un jeu «Transport Fever» reconnaissable entre tous, mais avec «étendu, affiné et un monde plus vivant et plus profond que jamais».

Des plateformes pétrolières, des hélicoptères et un cycle jour/nuit ont été ajoutés au jeu.

Source : Urban Games

Selon un reportage télévisé de la SRF, le studio travaille sur ce nouveau jeu depuis six ans. Urban Games dévoilera plus d'informations sur «Transport Fever 3» dans les mois à venir. Si vous souhaitez tester le jeu plus tôt, vous pouvez postuler pour un accès à la bêta fermée https://www.surveymonkey.com/r/TF3BetaSignup.

Qu'est-ce que la bande-annonce montre d'autre?

Les scènes de la bande-annonce sont des rendus, ce ne sont donc pas des contenus in-game. Le contenu présenté est donc à prendre avec des pincettes. Le jeu n'est pas forcément aussi beau que le suggère la bande-annonce. Vous devriez garder cela à l'esprit.

Et ce qui est montré est beau. Dans le scénario américain, on voit des montagnes nettement améliorées visuellement, avec des arêtes rocheuses tranchantes. En arrière-plan, des nuages semblent se poser sur les pentes des montagnes. Si ce type d'apparence est intégré au jeu, il s'agira d'une amélioration spectaculaire par rapport à «Transport Fever 2», qui présente également un monde beaucoup plus détaillé et plus beau que son prédécesseur.

Au moins les scènes rendues sont à couper le souffle grâce aux montagnes nettement plus réalistes.

Source : Urban Games

Les installations industrielles semblent également avoir beaucoup évolué. Les champs autour des industries agricoles sont plus réalistes. Les usines situées au bord de l'eau semblent posséder leurs propres installations portuaires, où les navires peuvent accoster. Dans une scène, de nombreux camions semblent attendre dans la zone de l'usine - il est possible que vous n'ayez pas à placer une station logistique à côté de l'industrie, comme c'était le cas auparavant, mais que vous les approvisionniez via un hub de l'usine elle-même.

Cette industrie semble avoir des quais spéciaux pour les bateaux. En bas à gauche, vous voyez plusieurs camions stationnés.

Source : Urban Games

La bande-annonce montre également d'impressionnantes constructions de routes à plusieurs voies et de carrefours. Il est possible que les routes soient reliées entre elles de manière plus dynamique qu'auparavant. On peut également voir des passerelles pour piétons.

Qu'est-ce que «Transport Fever» pour une série de jeux?

Urban Games est un studio de jeu indépendant spécialisé dans les simulations de transport et d'économie. Entre-temps, les Schaffhousois sont devenus le deuxième plus grand studio suisse de développement de jeux. Cela est dû au grand succès de la série «Transport Fever». Le jeu actuel «Transport Fever 2» s'est vendu à plus de 1,5 million d'exemplaires, selon les chiffres du studio.

En 2014, Urban Games a lancé son premier jeu, «Train Fever». À l'aide de trains de passagers et de marchandises, vous construisez un empire du transport, dans l'esprit du classique «Railroad Tycoon». Vous reliez les villes sur la carte par des lignes de chemin de fer et transportez des marchandises et des passagers. L'une des caractéristiques du jeu est le voyage dans le temps : Vous commencez avec de petites locomotives à vapeur au 19ème siècle et, au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu, vous avez accès à de nombreux véhicules ferroviaires de l'époque concernée.

Le succès du jeu, financé par crowdfunding, a encouragé l'équipe à développer le gameplay. En 2016, «Transport Fever 1», qui met toujours l'accent sur le chemin de fer, mais offre également des possibilités de transport par route, par mer et par air.

A la fin de l'année 2019, Urban Games «a sorti Transport Fever 2», qui apporte des graphismes nettement améliorés, un nouveau biome et de nombreux nouveaux véhicules et avions reproduits avec beaucoup de détails. Le studio a également affiné les mécaniques de jeu, mais le jeu reste fondamentalement fidèle à sa recette à succès. Plus de cinq ans après sa sortie, «Transport Fever 2» attire encore chaque jour cinq à six mille joueurs sur Steam. Si vous voulez savoir comment «Transport Fever 2» joue, vous pouvez regarder le streaming de mes deux collègues Phil et Simon ici:

L'une des principales raisons de ce succès est la communauté elle-même, qui fournit des milliers de contenus supplémentaires gratuits grâce à l'importante prise en charge des mods du jeu. Cela permet d'élargir considérablement le contenu du jeu et de l'adapter à ses propres goûts.

Photo d’en-tête : Jeux urbains

