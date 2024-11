Nouvelle recherche : découvrir la fraîcheur du lait grâce aux vibrations d'un appareil mobile

Acide ou pas acide, telle est la question ici. Un capteur récemment mis au point semble pouvoir y répondre sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir la brique de lait. Un smartphone ordinaire suffit.

Une équipe de recherche de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud en Australie a mis au point une méthode permettant de savoir si le lait est encore consommable. Et ce, sans avoir à ouvrir la brique de lait et à sentir le lait. Les chercheurs utilisent pour cela le moteur vibrant du smartphone et ont baptisé leur méthode "VibMilk" en conséquence.

Vous pourriez vous demander à quoi cela sert. Vous pourriez simplement utiliser le lait jusqu'à sa date de péremption et/ou le sentir. Mais selon le communiqué de presse de l'université, environ 20 pour cent des produits laitiers dans le monde sont jetés alors qu'ils sont encore consommables.

La raison en est que la date de péremption est dépassée. Toutefois, cette date est plutôt un guide approximatif. Il est plus important de savoir si le produit est correctement conservé. Le lait frais peut alors se conserver plus longtemps qu'indiqué - et inversement, il peut aussi se détériorer avant la date de péremption si le stockage n'est pas correct.

Lait ou petit-lait ? C'est la consistance qui le dit

Dans le lait, il y a des bactéries qui se multiplient avec le temps. C'est naturel et pas nécessairement dangereux pour la santé. Cependant, au bout d'un certain temps, les bactéries transforment le lait en un mélange de caillé, de petit-lait et d'eau. Cela modifie sa viscosité et son pH. Le lait avarié sent mauvais et peut provoquer des troubles gastriques si vous le buvez.

Pour savoir si le lait qu'il contient est encore bon, il suffit généralement d'ouvrir l'emballage. Mais une fois l'emballage ouvert, le lait est également exposé à d'autres bactéries, ce qui accélère sa détérioration. Ce qui n'est généralement pas un problème chez les particuliers peut conduire, dans le cas de stocks importants, au déversement de lait en bon état ou, dans certains cas, à la distribution de lait avarié.

Tester le lait sans ouvrir l'emballage

Avec VibMilk, il suffit de placer l'appareil mobile contre la brique de lait et de le faire vibrer. Les vibrations sont transmises à la brique et au lait qu'elle contient. Grâce au capteur IMU du smartphone, VibMilk peut calculer la densité et la consistance du lait à partir des vibrations. La plupart des smartphones sont équipés d'un tel capteur, qui analyse différentes valeurs et en déduit la position et l'orientation de l'appareil.

VibMilk indique le résultat sous la forme d'une des 23 valeurs de pH possibles. Cela permet de savoir si le lait est encore consommable ou déjà avarié. Des tests effectués avec quatre smartphones disponibles dans le commerce ont montré une précision de 98,35 pour cent dans la détermination du pH correct. Apparemment, les résultats sont encore meilleurs lorsqu'il s'agit de détecter du lait frais : le taux de réussite a été de 100 pour cent. L'étude a été publiée dans Internet of Things Journal.

À qui s'adresse VibMilk?

Actuellement, vous ne pouvez pas encore télécharger l'application et le communiqué de presse ne précise pas si cela sera possible. Les chercheurs visent également plutôt des collaborations avec des fabricants et des organisations caritatives.

Mais même d'ici là, il y a encore du travail à faire. Selon le communiqué de presse, l'équipe étudie l'effet de différents matériaux d'emballage sur les vibrations. Comme chaque fabricant utilise ses propres méthodes d'emballage, l'équipe de recherche souhaite collaborer avec d'autres fabricants.

En outre, des recherches sont en cours pour trouver des moyens d'appliquer rapidement et automatiquement la méthode à de grandes quantités de briques de lait.