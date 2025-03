Nouveautés + tendances 8 3

Nouvelle manette : un bracelet qui mesure les gestes des doigts et les mouvements de la main

Avec le bracelet Mudra, vous pouvez contrôler n'importe quel système d'exploitation, comme avec une souris et un clavier. La première prise en main montre que cela fonctionne déjà de manière impressionnante.

La start-up Mudra est fière. Elle vend déjà un produit prêt à l'emploi, alors que des géants du secteur comme Meta travaillent encore sur un bracelet servant de contrôleur pour les lunettes VR.

L'entreprise israélienne a vraiment pris de l'avance, comme j'ai pu le constater moi-même lors d'une prise en main au Mobile World Congress de Barcelone. J'attache donc la bande autour de mon poignet.

Cliquer et naviguer comme avec une souris

Mudra Link mesure essentiellement deux choses : d'une part les mouvements de la main, d'autre part les contractions musculaires des doigts. Ainsi, lorsque je serre mon pouce et mon index l'un contre l'autre, le ruban enregistre ce geste - et pas seulement le fait que je serre mon pouce et mon index l'un contre l'autre, mais aussi la force avec laquelle je le fais.

Le bracelet mesure la force avec laquelle je presse mes doigts l'un contre l'autre.

Je peux également apporter la preuve du contraire dans l'outil de mesure de l'application Mudra. Si quelqu'un prend mon doigt et le dirige vers le pouce sans que j'effectue moi-même le mouvement, ce n'est pas reconnu comme un geste.

Je connecte le bracelet via Bluetooth à un PC, un Mac, une tablette - ou même à des lunettes AR ou VR. L'appareil reconnaît alors Mudra comme une souris. Dans l'application correspondante, je peux ensuite attribuer mes propres commandes aux gestes.

Mudra fonctionne également comme substitut du clavier

Pour ce bref essai, j'utilise le ruban comme une souris normale. Avec le pouce et l'index, je peux faire un simple et un double clic. Si je garde les doigts serrés, c'est comparable à un long clic de souris. Les mouvements de la main vers la gauche et la droite ou vers le haut et le bas sont directement transmis à l'écran, comme avec une souris.

C'est ainsi que je navigue par exemple dans l'application de cartographie d'Apple ou que je déforme un visage en caoutchouc dans le mini-jeu "Elastic Man". C'est un bon essai pour jouer avec la souris ou justement avec le ruban et s'entraîner à un contrôle précis. Comme pour tout nouveau contrôleur, Mudra nécessite un temps d'adaptation, mais ensuite, il fonctionne plutôt bien. Un bouton sur le ruban me permet de passer en mode clavier. Il est ainsi possible d'utiliser des gestes pour contrôler les touches fléchées ou d'autres commandes de saisie, par exemple.

Au prix d'environ 200 francs ou euros, Mudra Link peut déjà être commandé auprès du fabricant. Un tel bracelet n'a évidemment pas beaucoup de sens dans un bureau à domicile ou au bureau - plutôt si vous faites beaucoup de présentations ou si vous devez souvent utiliser des programmes sur un grand écran lors de réunions.

Le bracelet peut déjà être commandé directement auprès du fabricant.

C'est en combinaison avec des lunettes VR ou AR que Mudra révèle tous ses atouts. Contrairement aux systèmes basés sur des caméras, les gestes sont reconnus même s'ils sont effectués de manière masquée. La mesure directement sur le bras est également plus précise. Il n'est donc pas étonnant que Meta, par exemple, travaille également sur un bracelet servant de contrôleur pour les lunettes VR Quest.

