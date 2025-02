Nouveautés + tendances 10 3

Nouveaux véhicules, ray tracing et plus encore : "GTA 5" bénéficie d'une mise à jour majeure sur PC

Debora Pape Traduction: traduction automatique 21/2/2025

Le 4 mars, une mise à jour majeure pour la version PC de "GTA 5". Elle comprend des caractéristiques et des fonctions déjà intégrées sur les consoles.

Le très attendu "GTA 6" devrait sortir à l'automne 2025, mais uniquement sur Playstation 5 et Xbox S/X dans un premier temps. Les joueurs PC devront attendre encore plus longtemps. Selon les rumeurs, la sortie sur PC pourrait avoir lieu début 2026.

Pour réduire l'attente, le studio de développement Rockstar Games a annoncé une mise à jour pour la version PC de "GTA 5", vieux de 11 ans. Les joueurs PC bénéficieront ainsi des améliorations qui étaient apparues début 2022 exclusivement pour les consoles actuelles.

La mise à jour sera disponible le 4 mars et vous pourrez récupérer vos sauvegardes du mode histoire et du mode en ligne.

Améliorations techniques

La mise à jour contient entre autres des améliorations graphiques. Vous bénéficiez du ray tracing, qui permet de meilleurs reflets, des ombres et un éclairage plus réaliste. Selon Rockstar, les nouvelles fonctionnalités de ray tracing sur PC sont en partie meilleures que sur les consoles.

Scénario typique du jeu : en fuite devant les forces de l'ordre. Bientôt avec des reflets en raytracing.

Source : Rockstar Games

La qualité graphique devrait être globalement améliorée, notamment grâce à un upscaling optimisé. Le jeu supportera les technologies AMD FSR1 et FSR3 ainsi que Nvidia DLSS 3. "GTA 5" devrait également mieux gérer les résolutions et les framerates plus élevés grâce à cette mise à jour.

Le son devrait bénéficier d'une plus grande fidélité et prendre en charge le Dolby Atmos. Pour de nombreux joueurs, les temps de chargement devraient également être réduits. Si vous souhaitez également utiliser une manette double sens sur PC, la mise à jour rendra cela plus confortable : le jeu prendra en charge les gâchettes adaptatives.

Nouvelles fonctionnalités

Les améliorations techniques ne sont pas suffisantes. La mise à jour introduit également de nouveaux contenus de gameplay. Par exemple, vous pouvez voler ces nouveaux véhicules... acheter:

Coil Cyclone II (super voiture de sport)

Imponte Arbiter GT (muscle-car)

Karin S95 (voiture de sport)

Pegassi Ignus (supercar)

Pfister Astron Custom (SUV)

Vous avez désormais accès à l'atelier de tuning "Hao's Special Works". Vous pourrez y améliorer vos véhicules et mettre leurs performances à l'épreuve dans des courses spéciales. L'atelier de Hao offre de nouvelles possibilités de personnalisation pour de nombreux véhicules existants.

Si vous préférez la tranquillité, vous pouvez relever le défi quotidien de la photographie d'animaux sauvages et photographier des animaux dans les environs de la ville.

En outre, vous avez désormais la possibilité de souscrire à un abonnement GTA Plus, qui vous offre divers avantages pour GTA Online. Il vous permet notamment de recevoir des paiements mensuels en jeu et d'acheter des propriétés et des véhicules spéciaux. Jusqu'à présent, GTA Plus n'était disponible que pour les joueurs sur console.

"GTA 5" : vieux et pourtant très populaire

"GTA 5" jouit toujours d'une grande popularité auprès des fans, en particulier la version en ligne. Sur Twitch, "GTA 5", vieux de plus de onze ans, se maintient régulièrement dans le haut du classement des catégories de streaming les plus regardées. De même, les classements Steam indiquent en moyenne environ 150 000 joueurs actifs dans le jeu.

RP est le mot magique, c'est-à-dire Role Play. Les streamers incarnent un personnage spécial dans une version généralement modifiée du jeu et le reproduisent ensuite le plus fidèlement possible dans l'univers de "GTA". Cela donne lieu à des situations drôles, passionnantes et dramatiques - ce qui explique la popularité de "GTA 5" sur Twitch.

Photo d’en-tête : Rockstar Games / "GTA 5

Cet article me plait! Cet article plaît à 10 personne(s)