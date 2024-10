Nouveaux effets et réglages d'effets pour Philips Hue

Après une mise à jour du firmware de la plupart des ampoules Hue, vous pouvez désormais accéder à quatre nouveaux effets par défaut et les personnaliser.

La récente mise à jour du firmware n° 1.122.2 de Philips Hue pour les ampoules Hue compatibles Bluetooth permet d'ajouter des effets supplémentaires. Via la version 5.28 de l'application Philips Hue, vous pouvez sélectionner les quatre nouveaux effets - et il est possible de modifier tous les effets. Comme la plupart des ampoules intelligentes Philips Hue sont compatibles Bluetooth, presque toutes les ampoules bénéficient de cette mise à jour.

Les effets sont un préréglage pour rendre les ampoules plus dynamiques. Elles n'affichent alors pas seulement une couleur ou une séquence uniforme de couleurs, mais suivent un modèle prédéfini de couleurs et de luminosité. L'effet "Feu de cheminée", qui existe déjà depuis longtemps, fait par exemple scintiller une lampe dans des tons orange pour simuler un feu crépitant.

Vous trouverez les effets sous la forme d'une icône avec trois petites étoiles sous le cercle chromatique dans la zone de sélection des couleurs de votre lampe.

Les effets se cachent derrière les trois étoiles.

Source : Debora Pape

Autre nouveauté, le style "Diffus" des Chaînes lumineuses Festavia est désormais disponible pour toutes les lampes à défilement Hue. Avec ce style, cinq couleurs réglables sont réparties sur les segments de la lampe.

Quatre nouveaux effets

Les nouveaux effets sont les suivants : sous-marin, cosmos, rayon de soleil et monde magique. Ils viennent s'ajouter aux six effets déjà existants. Pour la plupart d'entre eux, l'application propose désormais trois ou quatre variantes de couleurs par défaut. J'ai essayé les nouveaux effets et je ne vois que de légères différences entre eux.

Avec l'effet Rayon de soleil, la lampe s'allume dans la couleur de base et, après un certain temps, passe très brièvement à une lumière blanche chaude, ce qui est probablement censé représenter le rayon de soleil. L'effet Monde magique semble passer par toutes les valeurs de saturation et de luminosité de la couleur de base. L'effet Cosmos est très similaire : ici, la lampe joue sur la couleur de base entre "éteint" et "luminosité maximale".

Je trouve l'effet sous-marin assez joli par défaut : ici, la lampe alterne les teintes proches de la couleur de base et ne varie que légèrement avec la luminosité. J'ai trois spots au plafond dans une pièce et chacun peut utiliser un effet sous-marin distinct. Ensemble, le jeu de couleurs rappelle le jeu de lumière de l'eau dans une piscine ou un aquarium.

Possibilités de réglage des effets

Auparavant, les effets ne pouvaient pas être modifiés davantage. Avec la nouvelle version du logiciel, vous pouvez modifier à volonté la couleur de base ainsi que la luminosité générale de l'effet et définir la vitesse à laquelle le changement dynamique doit se produire. Par exemple, le feu simulé peut apparaître en bleu et scintiller plus ou moins rapidement.

Les nouveaux effets de lumière sont un pas dans la bonne direction. Hue est en retard sur les autres fabricants en matière d'effets. À ma connaissance, il n'est toujours pas possible de regrouper plusieurs lampes et d'attribuer un effet au groupe. Jusqu'à présent, je dois attribuer les effets à chaque lampe individuellement et au lieu de jouer ensemble de manière harmonieuse, toutes les lampes déroulent stoïquement la même séquence en même temps.