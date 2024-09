Nouveautés du salon : Des chargeurs compacts pour la trinité d'Apple

Plusieurs fabricants présentent de nouveaux chargeurs compacts à l'IFA 2024 de Berlin. Ceux-ci prennent peu de place dans les bagages et rechargent simultanément l'iPhone, les AirPods et l'Apple Watch.

Presque tous les chargeurs présentés prennent en charge la charge sans fil avec Qi2. Pour l'iPhone, les appareils chargent jusqu'à 15 watts. Pour les AirPods et l'Apple Watch, ils fournissent jusqu'à 5 watts. Les différences se situent au niveau du design, du système de pliage et des dimensions. Il est parfois possible de charger sans fil des smartphones et des écouteurs qui ne portent pas le logo de la pomme. Le support magnétique MagSafe ne s'est cependant pas encore établi dans le monde Android.

3-en-1 : pour iPhone, AirPods et Apple Watch

La station de charge sans fil MagGo d'Anker se replie en une sphère compacte. Lorsqu'elle est ouverte, ses trois points de charge sont côte à côte. Il n'est pas prévu de charger l'Apple Watch en position couchée sur le côté, mais cela pourrait fonctionner compte tenu de la flexibilité de la station de charge. Elle devrait coûter 99 euros et être disponible prochainement.

La Wireless Charging Station existe aussi dans d'autres couleurs que le blanc.

Source : Jan Johannsen

Le Bend du fabricant Goui n'est pas certifié par Apple et ne dispose pas du Qi2. À la place, le chargeur utilise QuickCharge 3.0 et devrait néanmoins être compatible avec les AirPods et l'Apple Watch. Il fournit jusqu'à 15 watts pour les smartphones, jusqu'à 5 watts pour les écouteurs et 2,5 watts pour les smartwatches. Le dock de chargement pour la smartwatch est branché sur le reste du chargeur. Pour le transport, vous le détachez et pouvez le ranger en bas dans l'autre partie. Coût : 39 dollars, mais la disponibilité en Europe n'est pas claire.

Avec Goui, vous retirez le point de charge de l'Apple Watch et le rangez en bas du boîtier.

Source : Jan Johannsen

Belkin 3-in-1 Magnetic Wireless Charging Travel Pad de la série "BoostCharge Pro" se compose de trois éléments carrés qui se replient. Chacun d'entre eux contient un point de charge, celui pour l'Apple Watch pouvant être posé. Le fabricant utilise du plastique recyclé pour la station de charge qui, malgré son aspect lisse, n'attire pas les traces de doigts. Belkin prévoit de la commercialiser à l'automne au prix de 129 euros.

Belkin Wireless Charging Travel Pad avec deux et trois points de charge.

Source : Jan Johannsen

2-en-1 : pour iPhone et Apple Watch ou AirPods

Dans la version 2-en-1 du Magnetic Wireless Charging Travel Pad de Belkin, il manque le point de charge pour les AirPods. Vous pouvez toutefois poser les écouteurs sur l'un des autres points de charge en cas d'urgence. Ses éléments carrés sont recouverts de tissu. Il devrait également être disponible à l'automne 2024 et coûter 119 euros.

TwelveSouth a présenté un chargeur très compact. Le Butterfly SE dispose de deux points de charge. Un de 15 watts pour l'iPhone et un autre qui se déplie pour l'Apple Watch. Les AirPods peuvent également être chargés avec la station de charge. Elle peut également être utilisée comme support pour la smartwatch et le smartphone d'Apple. Elle coûte 99 dollars aux États-Unis et devrait être disponible prochainement en Europe.

Le Butterfly SE de TwelveSouth est très compact.

Source : Jan Johannsen

Mophie propose depuis longtemps déjà le Snap+ Travel Charger avec trois points de charge. Une version 40 pour cent plus petite, avec seulement deux points de charge, sera bientôt disponible. Celle-ci gère le Qi2 et vous pouvez placer l'iPhone en mode paysage afin de pouvoir l'utiliser en mode veille. A titre indicatif, la version 3 en 1 coûte actuellement un peu plus de 100 euros ou francs, mais elle était plus chère au lancement.