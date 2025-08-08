Nouveautés + tendances 9 9

Nouveau système YouTube : l'IA décide qui est adulte

Florian Bodoky Traduction: traduction automatique 8/8/2025

À partir d'août 2025, YouTube utilisera l'intelligence artificielle aux États-Unis pour détecter automatiquement l'âge de ses utilisateurs. Cela devrait assurer une meilleure protection - les adultes doivent vérifier leur âge avec des documents ou des photos.

A partir du 13 août 2025, YouTube utilisera aux Etats-Unis un nouveau système de vérification de l'âge basé sur l'intelligence artificielle. La plateforme souhaite ainsi s'assurer que les jeunes utilisateurs «soient mieux protégés». La technologie analyse le comportement d'utilisation, les vidéos et thèmes regardés et recherchés, ainsi que les commentaires et autres activités du compte, afin de déterminer l'âge probable des spectateurs.

Si une personne est considérée comme ayant moins de 18 ans, l'interface de YouTube change : les publicités personnalisées disparaissent, les fonctions de protection telles que le rappel des pauses à l'écran et des temps de repos sont automatiquement activées. L'accès à des contenus potentiellement inappropriés est également limité. L'objectif est d'offrir aux jeunes «un environnement sécurisé et adapté à leur âge sur la plateforme».

Qu'est-ce qui se cache derrière le «soudain» Protection des mineurs?

Dans le monde entier, les règles de protection des mineurs en ligne sont renforcées - par exemple avec le Digital Services Act dans l'UE. Dans certains pays, les enfants de moins de 16 ans n'auront plus accès à YouTube - par exemple en Australie, où d'autres réseaux sociaux comme TikTok sont déjà soumis à cette règle. Il semble que la plateforme vidéo veuille anticiper les éventuelles prescriptions de tiers (et les conséquences en cas de non-respect) en prenant ses propres mesures.

Comment cela fonctionne-t-il techniquement ?

Le système est basé sur l'apprentissage automatique, explique YouTube sur sa page d'assistance. Le système évalue le contenu consommé, la durée d'utilisation de la plateforme ou le comportement général des utilisateurs. Sur cette base, l'IA calcule un score de probabilité sur l'âge de la personne.

Si le système se trompe - par exemple, s'il considère par erreur que des utilisateurs majeurs sont mineurs - vous pouvez le corriger manuellement. Toutefois, des questions se posent quant à la protection des données : Les méthodes nécessitent toutes le téléchargement d'un document ou d'une image pour vérifier l'âge. Une carte d'identité, une carte de crédit ou un selfie. La plateforme promet d'accorder une grande importance à la protection des données et à la convivialité, mais ne détaille pas cette promesse, par exemple en ce qui concerne le stockage de ces documents. La vérification de l'âge par l'IA est d'abord un test. S'il s'avère concluant, YouTube pourrait étendre ce système à d'autres pays.

