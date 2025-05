Nouveautés + tendances 35 14

Nouveau design, plus d'IA et Find Hub : Google dévoile les détails d'Android 16

Ce n'est pas moins que la "plus grande refonte de l'année" que Google annonce pour Android 16. Parallèlement, Gemini devrait fonctionner sur les téléviseurs ainsi que dans les voitures et "Trouver mon appareil" sera étendu.

Une semaine avant le début de la conférence des développeurs I/O, Google a déjà dévoilé de nouveaux détails sur Android 16. Le système d'exploitation adopte un nouveau langage de conception avec «Material Three Expressive», l'IA sous la forme de Gemini s'étend à davantage d'appareils et le nouveau Find Hub devrait permettre de retrouver des objets perdus, mais pas seulement.

Material Three Expressive apporte de nombreux ajustements de détail

En annonçant ses nouveaux principes de design, Google nous balance des superlatifs. Les changements se remarquent au premier coup d'œil. Les boutons deviennent plus ronds, les barres flottent et ne collent plus aux bords ou la police change. En cas de mouvement, la physique se fait parfois sentir. Par exemple, lorsque vous faites glisser une notification, la notification située juste à côté se déplace légèrement avec vous.

Au total, Google dénombre quinze composants et configurations nouveaux ou mis à jour. Pour l'équipe de conception, il est important que les utilisateurs puissent faire de nombreuses personnalisations. C'est le cas pour les couleurs et les polices - qui sont plus nombreuses - ou la disposition des paramètres rapides. Ce dernier point est toutefois déjà possible.

Qui trouve toutes les adaptations de design?

Selon Google, les modifications apportées par Material Three Expressive sont basées sur 46 études menées auprès de plus de 18 000 participants. Le groupe veut ainsi s'assurer d'avoir un design qui fonctionne et qui plaît au plus grand nombre de personnes possible.

Le nouveau design comprend également une nouvelle grille pour l'écran d'accueil et des mises à jour en temps réel sur l'écran de verrouillage. Celles-ci seront initialement disponibles pour les services de livraison de repas, les applications de navigation et les offres de partage de trajets. La disponibilité dépend également des applications et des pays.

Les mises à jour en temps réel sont également visibles sur l'écran de verrouillage.

La mise à jour visuelle devrait être disponible avec la prochaine version bêta d'Android 16. Les appareils Pixel de Google seront les premiers à la recevoir. Le groupe travaille avec d'autres constructeurs pour qu'ils adoptent également les principes de Material Three Expressive pour leurs interfaces utilisateur.

Une plus grande autonomie pour les smartwatches

Avec Wear OS 6, Material Three Expressive devrait également apporter de nombreux ajustements de conception pour les smartwatches au cours des prochains mois. Mais ce qui est presque plus excitant, c'est l'annonce que le nouveau système d'exploitation devrait permettre de prolonger l'autonomie des wearables jusqu'à 10 pour cent grâce à des optimisations.

L'IA pour les poignets, les voitures, les téléviseurs et les lunettes

Sous Android, l'outil d'IA Gemini a déjà remplacé Google Assistant. Avec Gemini Live, l'outil reconnaît désormais davantage ce qui se passe autour de vous et adapte ses réponses en conséquence. L'IA peut - si vous le lui permettez - voir ce qui est affiché sur votre écran ou regarder à travers votre caméra. Elle peut, par exemple, résumer le contenu des e-mails ou reconnaître des objets et fournir des informations à leur sujet.

Gemini sera bientôt disponible en tant qu'assistant vocal IA sur davantage d'appareils.

Gemini devrait également arriver sur les smartwatches avec Wear OS 6. En outre, Google prévoit de rendre l'IA disponible dans les véhicules avec Android Auto et sur les téléviseurs avec Android TV dans le courant de l'année . Gemini devrait également être disponible dans le logiciel de VR Android XR - pour lequel Samsung fournira probablement les premières lunettes.

Détection de scam, UWB et plus que trouver des objets

Avec Android 16, Google veut encore améliorer son système de détection automatique des appels et messages frauduleux. On ne sait pas encore dans quelle mesure cette fonctionnalité quittera les appareils Pixel et quelle sera sa disponibilité dans différentes langues.

Google renomme son réseau «Find my Device». Il devient le Find Hub. Bien que des valises avec tags intégrés soient sur le point d'être lancées, le Find Hub ne vise plus seulement à retrouver des objets perdus. Au lieu de cela, Google veut également permettre - avec le partage approprié - de voir où se trouvent des amis ou des membres de la famille. Par exemple, il sera possible de voir si quelqu'un est bien arrivé à la maison.

Avec le Find Hub, Find my Device n'a pas seulement un nouveau nom, mais aussi de nouvelles fonctionnalités.

Dans ce contexte, il y a une autre annonce : Avec le Find Hub arrive le support de l'UWB. La technologie ultra large bande permet de trouver des tags sur le terrain de manière plus ciblée qu'auparavant.

