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Noctua publie les fichiers CAD de ses ventilateurs - avec une astuce

Kevin Hofer Traduction : traduction automatique 28/4/2026

Noctua propose des modèles CAO (conception assistée par ordinateur) de ses ventilateurs les plus populaires à télécharger gratuitement. Mais si vous espérez simplement réimprimer un NF-A12x25, vous serez déçu.

Noctua a ouvert sur son site web une zone de téléchargement gratuite pour les fichiers CAO 3D de ses ventilateurs. Sont inclus les modèles de certains des produits les plus populaires du fabricant autrichien, dont le NF-A12x25 G2. Les fichiers reproduisent avec précision les points de montage et les dimensions extérieures des ventilateurs - un cadeau très attendu par les passionnés qui devaient jusqu'à présent se battre avec des modèles tiers imprécis.

Mais ceux qui pensent qu'ils peuvent simplement réimprimer un ventilateur Noctua et économiser de l'argent se trompent. L'entreprise a délibérément modifié légèrement les structures internes, notamment la géométrie des pales du ventilateur. Un exemplaire imprimé en 3D n'aura donc pas les mêmes performances que l'original. Noctua souligne que les fichiers sont principalement destinés aux ingénieurs, aux concepteurs de boîtiers et de ventilateurs qui souhaitent développer des produits autour des ventilateurs Noctua sans avoir à prendre eux-mêmes les mesures.

Pour le reste de la communauté des makers, les fichiers restent néanmoins utiles : vous pouvez remplacer certaines pièces d'un ventilateur existant, construire des supports et des adaptateurs sur mesure ou utiliser les modèles comme base pour vos propres designs de boîtiers. Noctua autorise toute utilisation non commerciale - vous ne pouvez pas vendre ou produire à grande échelle les pièces reproduites.

Prusa avait déjà annoncé en décembre dernier un filament officiel Noctua de couleur beige-marron caractéristique. Ceux qui impriment des pièces compatibles avec Noctua peuvent donc désormais les faire correspondre parfaitement à la couleur d'origine.

Pour Noctua lui-même, cette publication est une étape calculée : suffisamment ouverte pour apporter une réelle valeur ajoutée à la communauté des makers, mais suffisamment réservée pour protéger les secrets de son efficacité contre les imitateurs.

Photo d’en-tête : Kevin Hofer

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