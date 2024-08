Nintendo vient de présenter ces nouveaux jeux Switch

Nintendo dévoile dans une présentation "directe" les jeux qui sortiront prochainement sur la Switch. L'accent est mis sur des titres de fabricants tiers ainsi que sur des jeux indépendants.

En juin dernier, Nintendo avait déjà révélé les grands titres first party auxquels les fans de la Switch pouvaient encore s'attendre dans les derniers mois de vie de la console.

L'entreprise présente maintenant les jeux tiers et les titres indépendants qui sortiront bientôt sur la Switch dans le cadre d'une double présentation "Partner Direct" et "Indie World"https://www.youtube.com/watch?v=Bh7o96_yIWw.

J'ai résumé ci-dessous tous les points forts et les jeux présentés.

"Tetris Forever" : Joyeux anniversaire, "Tetris"

Pour fêter ses 40 ans, les fans de la série de jeux légendaire ont droit à une compilation détaillée. Le studio de développement Digital Eclipse décrit "Tetris Forever" comme un "jeu documentaire interactif". Il comprend plus de 15 variations classiques de Tetris. Ces jeux ont été confirmés jusqu'à présent :

Une sélection des jeux

Les différents jeux peuvent être joués en mode "Time Warp", dans lequel vous alternez entre différents styles de gameplay des classiques. De plus, la compilation contient également des clips documentaires qui expliquent l'histoire de la série de jeux.

Si vous avez un abonnement en ligne Nintendo Switch, vous recevrez un autre cadeau "Tetris" : à la fin de l'année, la version NES du jeu sera disponible sur abonnement. Et pour le jeu multijoueur "Tetris 99", un grand événement est prévu cet hiver.

Date: 2024

Publication sur : Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

"Yakuza Kiwami" : Les Yakuza arrivent sur Switch

C'est de manière totalement inattendue que Sega annonce un portage du premier jeu "Yakuza" sur Switch. Il s'agit du remake de "Kiwami", revu de fond en comble et sorti initialement en 2016. À l'exception de deux portages HD des premiers jeux Yakuza, la série de jeux de baston en monde ouvert est restée à l'écart des plateformes Nintendo jusqu'à présent.

Dans les jeux, vous incarnez le légendaire Yakuza Kazuma Kiryu et vous vous battez dans la pègre japonaise. La série est connue pour son humour décalé et son gameplay varié avec des combats à mains nues et des mini-jeux.

"Kiwami" est le point d'entrée parfait dans la franchise japonaise culte de longue date. Pour un aperçu de tous les jeux sortis jusqu'à présent et une explication du changement de nom en "Like a Dragon", cliquez ici:

Guide Guide « Like a Dragon » pour débutants par Domagoj Belancic

Date: 24 octobre

Paraît sur : Switch, déjà disponible sur PS4, Xbox One, PC

"Bob l'éponge : le jeu Patrick Star" : Le simulateur de Patrick

L'étoile de mer débile Patrick a droit à son propre jeu. Le gameplay basé sur la physique rappelle des titres comme "Goat Simulator". Vous découvrirez un monde ouvert de type sandbox, dans lequel vous pourrez semer le chaos et vous amuser. Bob l'éponge, Thaddeus et autres sont bien sûr de la partie.

Date: 4 octobre

Publication sur : Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

"Star Overdrive" : un hommage à "Breath of the Wild"

Armédité d'un hoverboard et d'un keytar que vous utilisez comme arme, vous explorez un monde désertique de science-fiction. Les monstres mignons qui vous attendent dans les immenses maps ouvertes peuvent être éliminés en combinant différentes compétences magiques. Certains ennemis demandent beaucoup de créativité - les coups de poing ne fonctionnent que rarement.

Vous utiliserez également ces compétences pour résoudre des puzzles. Le studio de développement Caracal Games souligne que le gameplay est ouvert et doit offrir une grande flexibilité. Il n'y a pas de "bonne" solution pour vaincre les ennemis ou résoudre les puzzles. Le studio cite le classique Switch de Nintendo "The Legend of Zelda : Breath of the Wild" comme grand modèle du jeu. J'ai hâte de voir ça.

Date: 2025

Lancement sur: Switch

"Morsels" : Magnifiquement déjanté

Dans ce roguelike, vous incarnez une petite souris qui se bat, ou plutôt qui tire, à travers de dangereux donjons remplis de monstres répugnants. Grâce à des cartes magiques, l'adorable souris se transforme elle-même en différents monstres. Le jeu se distingue par un style graphique magnifique avec des personnages en pixels ultra détaillés et un éclairage au néon très atmosphérique.

Date: février 2025

Lancement sur : Switch, PS5, PC

"MySims Cozy Bundle" : Les jeux Wii sont de retour

EA fait revenir la série dérivée des "Sims", "MySims", dans un double pack pour la Switch. Il comprend le jeu original "MySims" et son successeur "MySims Kingdom". Les deux jeux sont sortis à l'origine sur Wii. Contrairement aux jeux "Sims" "normaux", le spin-off propose un gameplay plus accessible avec des éléments qui rappellent la série "Animal Crossing" de Nintendo.

EA qualifie les deux jeux de "Retro Re-Releases" - on ne sait pas exactement ce que cela signifie et quelles sont les améliorations apportées par la réédition.

Date: 19 novembre

Lancement sur: Switch

"Rune Factory : Guardians of Azuma" : Le plus grand jeu de la série à ce jour

"Guardians of Azuma" devrait être le plus grand jeu "Rune Factory" à ce jour. Le gameplay présenté devrait être familier aux fans de la série.

Dans la partie Action-RPG, vous explorez un monde rempli de monstres et vous les combattez avec des pouvoirs magiques. Dans la partie Lifesim, vous reconstruisez des villages abandonnés, vous essayez de jardiner et de flirter avec les villageois.

Date: Printemps 2025

Publication sur : Switch, PC

"Capcom Fighting Collection 2" : le plaisir du baston rétro

Avant la sortie de la première "Fighting Collection" le 12 septembre, Capcom annonce déjà le deuxième volet. Celle-ci comprend un total de huit jeux de baston classiques de Capcom :

Tous les jeux de baston inclus pour

Tous les jeux seront également jouables en ligne. De plus, il y aura aussi un musée avec divers artworks et musiques des jeux.

Date: 2025

Lancement sur : Switch, PS4, PC

"Pico Park 2" : Le plaisir de la fête en coop continue

Dans le deuxième volet de ce jeu de puzzle festif, plus de 60 nouveaux niveaux exigent à nouveau une chose : la coopération. Avec jusqu'à sept coéquipiers ou coéquipières, il s'agit de maîtriser différentes sections d'habileté. Sans une communication et une concertation précises, vous êtes condamné à l'échec.

Date: à partir de maintenant

Lancement sur: Switch

"Coffee Talk : Tokyo" : Le cozy adventure voyage au Japon

Dans ce troisième volet de la série de jeux Visual Novel, vous vous retrouvez à Tokyo. Vous incarnez un barman dans un café de nuit. Divers clients surnaturels et humains visitent votre établissement et veulent bavarder avec vous. Un jeu pour se détendre et se relaxer

Date: 2025

Publication sur : Switch, PS5, Xbox Series X/S, PC

"Atelier Yumia : The Alchemist of Memories & the Envisioned Land" : quel nom

Le prix du nom le plus long du Nintendo Direct a été attribué à "Atelier Yumia : The Alchemist of Memories & the Envisioned Land".

Ce JRPG en monde ouvert est centré sur l'alchimie et le concept de mémoire. Seul un court teaser a été montré lors du Direct. Plus d'informations devraient être données lors d'un livestream la semaine prochaine.

Date : début 2025

Lancement sur : Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

"Castlevania : Dominus Collection" : Les classiques de la DS sont de retour

Après avoir porté la trilogie "Castlevania" GBA sur Switch avec la "Castlevania Advance Collection", Konami s'attaque maintenant à la trilogie DS.

La collection comprend les jeux Castlevania "Dawn of Sorrow", "Portrait of Ruin" et "Order of Ecclesia". Pour une raison quelconque, le jeu d'arcade "Haunted Castle" a également été inclus dans le pack. En plus des jeux, il y a aussi une galerie d'artworks et un lecteur de musique à découvrir.

Date: à partir de maintenant

Publication sur : Switch, PS5, Xbox Series X/S, PC

"Tales of Graces f Remastered" : Remasterisation du jeu Wii

Le JRPG "Tales of Graces f Remastered" est sorti à l'origine sur Wii. Sur Switch, il bénéficie d'une seconde vie grâce au remaster. La nouvelle édition devrait apporter diverses améliorations de la qualité de vie. Entre autres, une interface utilisateur améliorée, une fonction de sauvegarde automatique et des graphismes entièrement améliorés.

Côté contenu, rien n'a changé par rapport à l'original. Vous partez pour la planète Ephinea, où vous devez empêcher la guerre entre deux royaumes rivaux.

Date: 17 janvier

Lancement sur : Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

"Fitness Boxing 3 : Your Personal Trainer" : L'entraînement continue

Dans le troisième volet de la série "Fitness Boxing", de nouvelles méthodes d'entraînement, modes de jeu, instructeurs et chansons vous attendent. Pour la première fois, vous pouvez également vous entraîner en position assise.

Date : 5 décembre

Lancement sur : Switch

Ces jeux ont également été présentés

En plus des grands moments forts et des annonces, des trailers de jeux déjà présentés, des mises à jour ou des ports de titres sortis précédemment ont également été présentés. Vous trouverez tous les autres jeux ici, dans l'ordre alphabétique :