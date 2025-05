Nouveautés + tendances 15 8

Nintendo Switch 2 : ces jeux Switch 1 recevront des mises à jour gratuites ou payantes

Domagoj Belancic Traduction: traduction automatique 19/5/2025

Nintendo a déjà annoncé quels jeux Switch 1 recevront des mises à niveau payantes sur la Switch 2. L'entreprise révèle maintenant quels titres bénéficieront d'améliorations gratuites.

Le lancement de la Nintendo Switch 2 est imminent. Sur la nouvelle console, vous pourrez également jouer à (la plupart des) jeux Switch 1, et même, selon les jeux, dans une version améliorée. Après avoir présenté quelques mises à jour payantes pour les jeux Switch 1 (voir plus bas), Nintendo révèle maintenant quels sont les titres qui bénéficieront de mises à jour gratuites.

Mises à jour gratuites des jeux Switch 1

Toutes les mises à jour listées ci-dessous seront disponibles au lancement de la console le 5 juin. On ne sait pas encore si d'autres jeux Switch 1 bénéficieront d'améliorations gratuites. Cependant, il est probable que d'autres titres de l'énorme line-up Switch-1 de Nintendo suivront.

«Arms» (2017)

Ce jeu de baston bizarre a été un jeu de lancement pour la Switch 1. Avec les Joy Cons, vous contrôlez les bras absurdement longs des protagonistes et vous boxez jusqu'à la victoire dans des matchs intenses. Sur la Switch 2, vous bénéficiez de ces améliorations :

Une meilleure qualité d'image, une résolution plus élevée

Un framerate plus fluide, même avec plusieurs joueuses

Support HDR

«Super Mario Odyssey» (2017)

Dans ce jeu de plateforme Mario en 3D, vous partez faire le tour du monde avec le plombier grassouillet. Grâce à son bonnet magique, vous contrôlez les ennemis et d'autres PNJ, dont des goombas, des grenouilles et des dinosaures géants. Sur la Switch 2, les améliorations sont les suivantes :

Meilleure qualité d'image, résolution plus élevée

Prise en charge du HDR

«Support GameShare»: vous pouvez jouer au jeu avec un ami, même s'il ne possède pas le jeu lui-même - un joueur contrôle Mario, l'autre le bonnet magique de Mario, Cappy. Le jeu est diffusé sur une autre console grâce à la nouvelle fonction «GameShare». Localement, vous pouvez diffuser le jeu sur une Switch 2 et même sur une Switch 1. En ligne, vous partagez le jeu avec «GameChat», la nouvelle application de chat en ligne de Nintendo - y compris les appels vidéo et audio.

«Captain Toad : Treasure Tracker» (2018)

Le jeu est sorti à l'origine sur Wii U et a été porté sur Switch quelques années après sa sortie. Dans le rôle de l'adorable Captain Toad, vous partez à la chasse au trésor et résolvez des énigmes épineuses dans des niveaux compacts. Avec la mise à jour gratuite, vous aurez en plus ces fonctionnalités :

Meilleure qualité d'image, résolution plus élevée

Prise en charge du HDR

«Support GameShare»: vous pouvez jouer au jeu en coopération avec un ami, même s'il ne possède pas le jeu. Là encore, «GameShare» est pris en charge aussi bien en local qu'en ligne via «GameChat».

«New Super Mario Bros. U Deluxe» (2019)

Un jeu de plateforme Mario 2D classique. La réédition du jeu Wii U reçoit sans doute la mise à jour la plus maigre de la liste :

Meilleure qualité d'image, résolution plus élevée

«Clubhouse Games : 51 Worldwide Classics» (2020)

Une collection de jeux de société et de cartes classiques du monde entier. La mise à jour gratuite sur la Switch 2 n'est cependant pas compatible avec les 51 jeux de la collection :

«Support de GameShare»: jusqu'à quatre joueurs peuvent s'affronter sur 34 des 51 jeux classiques - un seul d'entre eux doit posséder le jeu. Là encore, «GameShare» est pris en charge aussi bien en local qu'en ligne via «GameChat».

«Game Builder Garage» (2021)

Avec ce jeu de programmation, même les plus jeunes fans de Nintendo et les débutants peuvent programmer leurs propres mini-jeux. Sur la Switch 2, l'application sera encore plus facile à utiliser grâce à ces fonctionnalités :

Meilleure qualité d'image, résolution plus élevée

Contrôle de la souris : la fonctionnalité de la souris des nouveaux contrôleurs Joy-Con 2 est prise en charge. Cela devrait rendre la navigation dans le langage de programmation visuel beaucoup plus facile.

«Big Brain Academy : Brain vs. Brain» (2021)

Dans cette collection de mini-jeux, vous affrontez vos amis dans de nombreux brainteasers et des énigmes difficiles. Avec la version Switch 2, vous trouverez encore plus facilement des adversaires :

«Support de GameShare»: jusqu'à quatre joueurs peuvent s'affronter dans le mode «Party» - un seul d'entre eux doit posséder le jeu. Ici aussi, «GameShare» est pris en charge localement et en ligne via «GameChat».

«Super Mario 3D World + Bowser's Fury» (2021)

Dans ce double jeu, vous trouverez à la fois une nouvelle version du jeu de plateforme Wii U «Super Mario 3D World» et un tout nouveau jeu Mario avec un mini monde ouvert : «Bowser's Fury». Ces deux jeux bénéficieront d'un pack de mise à niveau détaillé sur la Switch 2 :

Meilleure qualité d'image, résolution plus élevée («Super Mario 3D World» et «Boswer's Fury»)

Un framerate plus fluide («Super Mario 3D World» et «Boswer's Fury»)

Support HDR (uniquement «Boswer's Fury»)

«Support GameShare»: jusqu'à quatre joueurs peuvent jouer à «Super Mario 3D World» avec une seule copie du jeu, et deux joueurs sont possibles dans «Bowser's Fury». Là encore, «GameShare» est pris en charge aussi bien localement qu'en ligne via «GameChat».

«Pokémon Cramoisi & Pourpre» (2022)

Les premiers jeux en monde ouvert«Pokémon» sur Switch sont techniquement mitigés. Des chutes de framerate constantes, une qualité d'image déplorable et des effets de pop-in distrayants ont gâché le plaisir de nombreux fans de ces aventures colorées. Sur la Switch 2, les jeux devraient mieux fonctionner :

Meilleure qualité d'image, résolution plus élevée

Une vision plus large (les Pokémon et autres personnages sont visibles plus tôt dans le lointain)

Un framerate plus fluide

«The Legend of Zelda : Link's Awakening» (2019)

Un remake du classique «Zelda» pour la Game Boy. Cette aventure rétro en 2D très mignonne convainc par son aspect enchanteur, qui est parfois gâché par des saccades agaçantes. La version Switch 2 ne semble pas les corriger, mais elle offre ces améliorations :

Meilleure qualité d'image, résolution plus élevée

Prise en charge du HDR

«The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom» (2024)

La première «The Legend of Zelda» aventure dans laquelle vous incarnez la princesse et non Link. Ce doux dérivé en 2D convainc par ses idées de gameplay intelligentes. Techniquement, le jeu souffre des mêmes limitations que «The Legend of Zelda : Link's Awakening» - il bénéficie également des améliorations identiques sur la Switch 2:

Meilleure qualité d'image, résolution plus élevée

Support HDR

Mises à niveau payantes «Switch 2 Edition»

En plus des nouvelles mises à jour gratuites annoncées pour les jeux Switch 1, Nintendo a déjà présenté quelques titres qui recevront des «Switch 2 Edition» payantes.

«The Legend of Zelda : Breath of the Wild - Nintendo Switch 2 Edition»

Nous avons désigné le jeu en monde ouvert«Zelda» comme le meilleur jeu Switch de tous les temps /page/les-50-meilleurs-jeux-exclusifs-pour-la-nintendo-switch-37771. Sur la Switch 2, ce classique moderne sera également visuellement convaincant grâce à des mises à niveau techniques. Si vous vous êtes abonné à «Nintendo Switch Online», vous recevrez gratuitement les améliorations de la Switch 2. L'édition Switch 2 sera disponible le 5 juin, juste à temps pour le lancement de la Switch 2.

Meilleure qualité d'image, résolution plus élevée

Un framerate plus fluide

Temps de chargement plus rapide

Support HDR

«Zelda Notes»: L'édition Switch 2 de «Breath of the Wild» prend en charge une nouvelle fonctionnalité de l'application Switch pour smartphones. Avec «Zelda Notes», vous pouvez, entre autres, utiliser un système GPS «» pour vous guider dans Hyrule, éditer des captures d'écran ou suivre vos données de jeu (ennemis tués, distance parcourue, etc.).

«The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom - Nintendo Switch 2 Edition»

La suite de «Breath of the Wild» bénéficiera des mêmes mises à jour - et d'une fonctionnalité exclusive dans l'application «Zelda Notes». L'édition Switch 2 sortira également le 5 juin - si vous êtes abonné à «Nintendo Switch Online», vous recevrez les améliorations gratuitement.

Meilleure qualité d'image, résolution plus élevée

Un framerate plus fluide

Temps de chargement plus rapide

Support HDR

«Zelda Notes»: En plus des fonctionnalités mentionnées ci-dessus, «Tears of the Kingdom» propose une fonctionnalité exclusive à l'application. En utilisant des codes QR, vous pouvez partager vos machines faites maison avec d'autres joueurs - et vous pouvez scanner les codes QR d'autres joueurs pour importer leurs machines infernales dans votre jeu.

«Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV»

Le jeu de fête chaotique bénéficie non seulement de mises à jour techniques sur Switch 2, mais aussi de nombreuses mises à jour de contenu. L'édition Switch 2 de «Mario Party Jamboree» sera également disponible le 5 juin.

Meilleure qualité d'image, résolution plus élevée (1440p en mode TV, 1080p en mode portable)

Un framerate plus fluide, même avec plusieurs joueuses

Nouveaux modes de jeu et mini-jeux avec prise en charge des commandes de la souris et de l'appareil photo Nintendo Switch 2, vendu séparément

Avatars de joueurs : Si vous avez un appareil photo Nintendo Switch 2, les visages de vos coéquipiers s'affichent pendant les mini-jeux

«Support GameShare»: jusqu'à quatre joueurs peuvent jouer ensemble - un seul d'entre eux doit posséder le jeu. Fonctionne uniquement en local, pas en ligne.

«Kirby and the Forgotten Land - Nintendo Switch 2 Edition + Star-Crossed World»

La première grande aventure en 3D de Kirby est l'un des meilleurs jeux de plateforme Switch. Si vous avez manqué ce chef-d'œuvre mignon, la version Switch 2 est l'occasion idéale de vous rattraper. Les mises à niveau suivantes seront incluses lors de la sortie de la mise à jour le 28 août:

Meilleure qualité d'image, résolution plus élevée

Un framerate plus fluide

Nouveau contenu de l'histoire : Dans «Star-Crossed World», vous partez pour de nouvelles aventures avec la boule infernale. Dans celles-ci, les niveaux du jeu original sont radicalement modifiés par une pluie de comètes bleues. Certains scénarios post-apocalyptiques sont à peine reconnaissables.

«Pokémon Legends : Z-A - Nintendo Switch 2 Edition»

Le prochain spin-off «Legends» sortira simultanément sur Switch 1 et Switch 2 en 2025. Contrairement aux autres éditions payantes Switch 2, il n'y aura aucune amélioration du contenu, mais uniquement des améliorations techniques :

Meilleure qualité d'image, meilleure résolution

Un framerate plus fluide

«Metroid Prime 4 : Beyond - Nintendo Switch 2 Edition»

La dernière aventure de Samus Aran, la chasseuse de primes intergalactique, sortira simultanément sur Switch 1 et Switch 2. Sur la console next-gen de Nintendo, le jeu sera plus beau et proposera des commandes retravaillées :

Une résolution et un framerate plus élevés : le jeu prend en charge deux modes d'affichage. Premièrement, le mode qualité «» , qui fonctionne en résolution 4K (TV) ou 1080p (console portable) à 60 images par seconde. Deuxièmement, le mode de performance «» , qui fonctionne en 1080p (TV) ou 720p (ordinateur de poche) et 120 images par seconde.

Des textures de plus haute résolution

Temps de chargement plus rapide

Support HDR

Contrôle de la souris : la fonctionnalité de la souris des nouveaux Joy-Con 2 est prise en charge, presque comme si vous jouiez à un jeu de tir sur PC. Avec le Joy Con gauche, vous indiquez la direction de la chasseuse de primes Samus Aran via le stick analogique. Et avec le Joy Con droit, vous glissez sur une surface plane comme avec une souris pour changer la direction de son regard.

Etes-vous satisfait des mises à niveau présentées jusqu'à présent ? Quels sont les jeux Switch 1 que vous aimeriez voir dans une version améliorée pour la Switch 2?

Photo d’en-tête : Nintendo

