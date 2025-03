Nouveautés + tendances 21 12

Nintendo supprime pour la première fois un jeu de sa bibliothèque rétro

Kim Muntinga Traduction: traduction automatique 3/3/2025

Jamais auparavant un jeu rétro n'avait été retiré de l'offre en solde de la Switch. La décision concernant Super Soccer pourrait inaugurer une nouvelle pratique de Nintendo - et avoir des conséquences à long terme pour les propriétaires de contenu numérique.

Rien n'est éternel. Surtout pas les jeux vidéo. Nous devons en être conscients. C'est la première fois qu'un jeu rétro de la bibliothèque en ligne de la Nintendo Switch est touché. Le jeu en question est Super Soccer, sorti à l'origine en 1991 sur la Super Nintendo Entertainment System (SNES)

Le retrait du jeu de football aura lieu le 28 mars 2025. Dans un premier temps, la nouvelle ne concernait que le marché japonais. Peu de temps après, des informations ont suivi, indiquant que la suppression serait également étendue aux marchés américain et européen. Dans la bibliothèque de jeux de ma collègue Debbie, la mention n'existe pas encore.

L'utilisateur Reddit Caciulacdlac voit déjà apparaître l'indication que le jeu sera retiré de la bibliothèque en ligne.

Source : Caciulacdlac / Reddit

Pour l'instant, rien de tel n'est visible chez ma collègue Debbie.

Source : Debora Pape

Aucune raison spécifique pour le retrait

Nintendo n'a pas donné de raisons spécifiques pour cette décision, mais on pense que l'expiration de contrats de licence ou d'autres raisons juridiques pourraient être en cause. L'une des raisons pourrait être que Super Soccer a été publié en Occident par Nintendo lui-même. Au Japon, c'est le développeur du jeu, Human Entertainment, qui s'en est chargé. Mais cette société n'existe plus. Toute la propriété intellectuelle est désormais détenue par Spike Chunsoft.

Ce qui est sûr, c'est que la bibliothèque en ligne de la Nintendo Switch n'est pas une collection permanente de vidéos. Même ceux qui ont déjà téléchargé le jeu ne pourront plus l'utiliser.

"Super Soccer" a été l'un des premiers jeux à être ajouté à la bibliothèque des classiques SNES du service en ligne payant de la Nintendo Switch. Depuis le lancement du service en 2018, Nintendo n'a cessé d'ajouter de nouveaux jeux rétro. Il y a maintenant environ 315 jeux sur Switch Online, qui comprennent les bibliothèques de NES, SNES, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo 64 et Sega Mega Drive / Genesis.

Critique de la démarche de Nintendo, désir de console virtuelle

La décision a également suscité des critiques. Hideki Kamiya, un célèbre développeur de jeux et créateur de titres tels que "Ōkami" et "Bayonetta", s'est montré critique envers la démarche de Nintendo sur X. Kamiya est un éminent défenseur de la console virtuelle. Il a souligné qu'il souhaitait le retour de la console virtuelle, car ce modèle donne aux joueurs un plus grand contrôle sur leur ludothèque.

Il faut dire adieu au jeu de football pour le moment.

Source : Nintendo

La console virtuelle était un service disponible sur la Wii, la Nintendo 3DS et la Wii U qui permettait aux joueurs de télécharger et de jouer à des jeux rétro. Contrairement au modèle d'abonnement de Nintendo Switch Online, la console virtuelle permettait d'acheter les jeux individuellement et de les conserver de manière permanente. De nombreux fans préféraient ce modèle, car ils n'étaient pas obligés de souscrire un abonnement et pouvaient jouer aux jeux sans connexion Internet.

Photo d’en-tête : Nintendo

