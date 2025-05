Nouveautés + tendances 6 1

Nintendo élargit la Classic Collection : ces 5 perles rétro sont désormais disponibles

Kim Muntinga Traduction: traduction automatique 26/5/2025

La Collection Classique sur Switch s'enrichit de cinq titres, dont Survival Kids et Killer Instinct Gold.

Nintendo a de nouveau étendu la Collection Classique sur Nintendo Switch Online. Cette fois-ci, ce sont surtout les fans de Game Boy et de Nintendo 64 qui peuvent se réjouir. Avec cinq nouveaux titres, Nintendo fait revenir sur votre écran un mélange de culte, de curiosité et d'action pure et dure. Vous devez cependant disposer d'un abonnement actif à Nintendo Switch Online - et du pack d'extension pour le titre N64.

Game Boy : quatre classiques redécouverts

La bibliothèque Game Boy sur Nintendo Switch Online compte désormais une quarantaine de titres jouables. Avec la dernière mise à jour, quatre autres classiques s'y ajoutent, élargissant le spectre de l'aventure, de l'action et du puzzle.

«Survival Kids» (1999, Konami)

Dans cette aventure de survie, vous êtes un enfant échoué sur une île déserte. Sans instructions, vous devez trouver de la nourriture, fabriquer des outils et survivre aux dangers. Le jeu est considéré comme un précurseur des jeux de survie modernes et propose plusieurs fins.

«Gradius : The Interstellar Assault» (1991, Konami)

Un jeu de tir classique à défilement horizontal dans l'univers de Gradius : vous dirigez le vaisseau spatial Vic Viper à travers les galaxies ennemies, esquivez les projectiles et améliorez votre arsenal. Malgré les limites de la Game Boy, le jeu offre un gameplay rapide et un design de niveau étonnamment complexe.

«The Sword of Hope» (1990, Kemco)

«The Sword of Hope» est un jeu de rôle textuel avec des éléments de point-and-click. Vous incarnez le prince Theo, qui doit libérer le royaume d'un sorcier maléfique. Le jeu combine des mécaniques classiques de RPG avec une profondeur narrative qui était rare sur Game Boy.

«Kirby's Star Stacker» (1997, HAL Laboratory)

«Kirby's Star Stacker» est un jeu de puzzle au charme Kirby. Vous empilez des blocs avec les amis de Kirby, Rick, Coo et Kine, pour gagner des points. Le principe du jeu rappelle Tetris Attack, mais il est suffisamment indépendant pour mettre au défi les vétérans du puzzle.

Nintendo 64 : c'est reparti pour un tour

L'offre de Nintendo 64 continue elle aussi de s'étoffer. Cette fois, c'est un véritable classique du genre fighting qui est à l'honneur.

«Killer Instinct Gold» (1996, Rare/Microsoft)

«Killer Instinct Gold» est un jeu de combat sans compromis au gameplay axé sur le combo. Il s'agit de la version améliorée de «Killer Instinct 2» et propose des arènes en 3D, un système de combat rapide et une atmosphère sombre. Les personnages, des cyborgs aux squelettes, sont tout aussi emblématiques que les mouvements de finition brutaux.

Photo d’en-tête : Nintendo

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 6 personne(s)