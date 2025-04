Nouveautés + tendances 25

Nintendo dévoile tous les détails de la Switch 2 : matériel, jeux et date de lancement

Domagoj Belancic Traduction: traduction automatique 2/4/2025

Nintendo dévoile tous les détails importants de sa nouvelle console et présente de nouveaux jeux lors d'une présentation directe. Vous trouverez ici toutes les informations importantes.

L'attente est terminée. Dans un livestream d'une heure, Nintendo révèle toutes les informations sur la Switch 2 - y compris les nouvelles fonctionnalités matérielles, les jeux et la date de lancement. Vous pouvez regarder le livestream en entier dans la vidéo intégrée ci-dessous.

Ci-dessous, j'ai résumé toutes les annonces importantes de la présentation.

Matériel : ce que peut faire la Nintendo Switch 2

La nouvelle console portable hybride de Nintendo ressemble beaucoup à l'ancienne Switch à première vue. Mais en réalité, beaucoup de choses ont changé dans cette nouvelle itération. Voici les principales nouveautés.

La Switch 2 est plus grande, plus nette et plus rapide

La Nintendo Switch 2 est considérablement plus grande que l'originale, mais reste aussi fine. La nouvelle console possède un écran de 7,9 pouces, contre 6,2 pouces pour la Switch 1. Avec un écran plus grand vient aussi une résolution plus élevée : 1080p au lieu de 720p auparavant.

La Switch 2 ne dispose malheureusement pas d'un écran OLED, mais l'ordinateur de poche marque des points avec d'autres fonctions intéressantes. L'écran a un taux de rafraîchissement de 120 Hertz. Le contenu HDR est également pris en charge.

Une nouvelle sortie dock en 4K

La Switch 2 prend en charge une sortie 4K à 120 images par seconde dans le dock. La lecture de contenu HDR est également prise en charge en mode TV. Le dock ressemble au modèle précédent. A l'intérieur, la nouvelle édition a été complétée par des ventilateurs puissants afin que la console de puissance de Nintendo ne surchauffe pas avec tous les pixels et les framerates élevés.

Une mémoire plus importante et plus rapide

La Nintendo Switch 2 est équipée de 256 Go de mémoire, soit huit fois plus que l'ancienne Switch. Cette mémoire est censée être beaucoup plus rapide qu'auparavant. Elle peut être étendue via des cartes microSD Express ultra-rapides. Les anciennes cartes SD, plus lentes, ne sont plus prises en charge.

La Switch 2 prend également en charge les jeux physiques. Ils sont désormais colorés en rouge pour les distinguer des cartouches Switch 1. Les cartes Switch disposent également d'une nouvelle mémoire qui devrait permettre des temps de chargement rapides.

La Switch 2 est compatible avec les jeux Switch 1, à la fois physiquement et numériquement. Vous pourrez facilement transférer vos jeux et vos données de stockage lors du lancement grâce à un outil de "transfert de système".

Le nouveau bouton C ouvre une superposition de chat

Nintendo a beaucoup négligé les fonctionnalités en ligne sur ses consoles par le passé - ainsi, sur la Switch 1, vous deviez parler à vos amis en ligne via votre smartphone. Sur la Switch 2, tout devrait être plus simple et plus efficace - grâce au nouveau bouton C sur le Joy-Con droit.

Ce bouton vous permet d'activer le "Game Chat". Cela vous permet de parler rapidement et facilement avec vos amis pendant une session en ligne. La Switch 2 est équipée d'un microphone - un casque n'est donc pas nécessaire. Selon Nintendo, la fonction de chat dispose également d'un système de réduction du bruit - même avec des bruits de fond gênants, le bavardage en ligne devrait bien fonctionner.

Avec le bouton C, vous lancez également une fonction de partage d'écran. Vos amis pourront ainsi suivre en direct ce à quoi vous jouez - et vous pourrez regarder vos amis jouer. Certains jeux prendront également en charge la fonction "Game Share". Cela vous permettra de lancer des sessions multijoueurs locales ou en ligne avec des amis qui ne possèdent pas le jeu. Un peu comme le fait "Split Fiction" avec le "Friends Pass" - avec une copie du jeu, deux amis peuvent jouer ensemble en ligne.

Pour le lancement de la Switch 2, Nintendo lance également une caméra qui peut être utilisée pour les nouvelles fonctions de chat. Elle peut être utilisée en plus de la fonction de partage d'écran ou indépendamment de celle-ci. La caméra est également utilisée dans certains jeux, comme Super Mario Party Jamboree (voir plus loin).

Pour utiliser les fonctionnalités susmentionnées, il est nécessaire de souscrire un abonnement payant à Nintendo Switch en ligne. Une période d'essai gratuite est toutefois proposée la première année.

Contrôleurs Joy-Con 2

Les nouveaux Joy Cons se fixent magnétiquement à la Switch 2. Nintendo promet que les aimants sont suffisamment puissants pour que les manettes ne puissent pas être retirées accidentellement ou par la force. Des boutons de libération sont situés à l'arrière des manettes et permettent de retirer les Joy Cons magnétiques.

Les manettes sont beaucoup plus grandes que les petits Joy Cons de la Switch 1, ce qui signifie que nous aurons des sticks analogiques plus grands et des boutons SL et SR plus grands. Nintendo ne précise pas si les nouveaux sticks sont des sticks à effet Hall. La fonction Rumble devrait également être mise à jour. Nintendo appelle les nouveaux moteurs de vibration "HD Rumble 2"

Un capteur de souris est intégré dans les deux Joy Cons. Si vous placez les manettes sur le côté, vous pouvez les utiliser comme une souris sur la table. Espérons que cette innovation sera utilisée dans plus de jeux que la caméra infrarouge des Joy-Cons de la Switch 1.

Pro Controller

Si vous n'avez pas envie d'utiliser les petits Joy Cons, vous pouvez toujours vous tourner vers les manettes Pro pour la Switch 2. Celles-ci devraient en principe offrir les mêmes fonctionnalités que les Joy Cons - y compris le bouton C. Il manque cependant un capteur de souris. En revanche, il y a désormais une prise audio et deux boutons supplémentaires à l'arrière de la manette.

Autres gadgets et fonctionnalités

Les haut-parleurs de la Switch 2 devraient être nettement améliorés - c'est-à-dire plus forts et plus clairs - par rapport aux modèles précédents. La console prend également en charge l'audio 3D avec des écouteurs adaptés.

Le nouveau pied, plus grand, est censé être encore plus flexible que le kickstand du modèle Switch-OLED. Sur le côté supérieur de la tablette se trouve également un deuxième port USB-C qui peut être utilisé pour la recharge. Des accessoires, comme la caméra Switch 2, peuvent également être utilisés via ce port supplémentaire.

Jeux présentés par Nintendo

La sortie d'une nouvelle console s'accompagne d'un grand nombre de nouveaux jeux. Ces titres développés par Nintendo ont été présentés lors du Direct.

"Mario Kart World"

Le nouveau Mario Kart a déjà été brièvement montré dans le premier teaser Switch 2 en janvier. Nintendo révèle maintenant de nombreux détails passionnants sur le nouvel épisode de la célèbre série de courses fun.

Dans Mario Kart World, ce ne sont pas seulement des circuits individuels qui attendent d'être parcourus, mais tout un monde de jeu interconnecté. Il s'agit donc d'un "Mario Kart" à monde ouvert. Le nouveau mode "Free Roam" vous permet de parcourir le monde sans pression et de l'explorer seul ou avec des amis

Bien sûr, il y a aussi des courses et des coupes traditionnelles. Ce qui est cool, c'est que les différents parcours sont reliés entre eux. Vous pouvez même parcourir tous les circuits d'un seul coup. Pour la première fois dans un Mario Kart, il y aura des changements d'heures de la journée et des conditions météorologiques qui peuvent avoir un impact sur la course.

Les circuits ne sont pas les seuls à être plus grands dans Mario Kart World, le nombre de pilotes est également gigantesque. Désormais, jusqu'à 24 ( !) pilotes s'affrontent simultanément. La bande-annonce montre différentes variantes d'engins de course, dont des karts, des motos, des motoneiges et des avions. La bande-annonce montre également que les pilotes peuvent effectuer des grinds et des walljumps avec leurs engins.

Avec la vache de la ferme de la vache, nous aurons un aperçu d'une nouvelle conduite. De nouveaux objets seront également disponibles, comme la fleur miraculeuse de Super Mario Wonder, qui permet d'obtenir des effets loufoques et imprévisibles. Vous aurez plus d'informations sur le jeu lors d'un direct spécial Mario Kart le 17 avril.

"Mario Kart World" sortira lors du lancement de la Nintendo Switch 2.

"Donkey Kong Bananza"

Beaucoup de fans s'attendaient à un nouveau Mario en 3D - à la place, il y a un nouveau "Donkey Kong" en 3D. Il était temps, car le dernier épisode ("Donkey Kong 64") est sorti en 1999 sur Nintendo 64.

Le singe emblématique se présente sous un nouveau look. Le visage du primate a été entièrement revu et sa fourrure a l'air bien duveteuse.

Le gameplay promet beaucoup de chaos. Donkey Kong peut casser le sol sous ses pieds et même se frayer un chemin à travers la zone. Il semble qu'une grande partie de l'environnement du jeu soit destructible.

"Donkey Kong Bananza" sortira le 17 juillet 2025

"Hyrule Warriors Age of Imprisonment"

Il ne s'agit pas d'un nouveau jeu en ligne "Zelda", mais d'un dérivé de la série "Warriors". Dans cette dernière, vous vous battez contre des hordes de moblins et autres monstres dans de gigantesques batailles de masse.

Le spin-off servira de préquelle scénaristique à "Tears of the Kingdom". Il traitera de la "guerre d'emprisonnement", qui n'est qu'esquissée dans le jeu.

"Hyrule Warriors Age of Imprisonment" sortira à l'hiver 2025.

"Kirby AirRiders"

L'adorable jeu de course sur Gamecube de Kirby aura une suite après plus de 20 ans. La bande-annonce est déjà magnifique. Le jeu est réalisé par Masahiro Sakurai, le maître d'œuvre de Super Smash Bros.

"Kirby AirRiders" sortira en 2025.

"Drag X Drive"

"Drag X Drive" ressemble à du basket-ball en fauteuil roulant mélangé à "Rocket League", mais en beaucoup plus triste. Le jeu est censé démontrer la nouvelle fonctionnalité de la souris des Joy-Con. Vous contrôlez votre fauteuil roulant avec les deux souris en ramant d'avant en arrière avec vos mains.

"Drag X Drive" sortira à l'été 2025

"Nintendo Switch 2 Welcome Tour"

Le jeu est conçu pour servir d'introduction ludique aux nouvelles fonctionnalités du matériel Switch. Des mini-jeux vous permettront de découvrir les nouvelles options de contrôle et les caractéristiques de la console. Curieusement, le jeu n'est pas préinstallé gratuitement sur la console

"Nintendo Switch 2 Welcome Tour" sortira lors du lancement de la Switch 2

Jeux "Nintendo Switch 2 Edition"

Nintendo n'a pas seulement présenté de nouveaux jeux Switch 2. Certains jeux Switch 1 recevront des mises à niveau payantes et de nouveaux contenus. Ces jeux "Nintendo Switch 2 Edition" seront disponibles à la fois en version physique et numérique. Si vous possédez déjà la Switch 1 originale, vous pouvez acheter le "pack de mise à niveau" pour la Switch 2. Les prix ne sont pas encore connus.

"Super Mario Party Jamboree"

Dans le jeu de fête de Nintendo, il y a de nouveaux mini-jeux qui utilisent les nouvelles fonctions des Joy Cons. Ainsi, vous tirez avec la souris, jouez à des mini-jeux de type "Eye Toy" avec la caméra de la Switch 2 ou contrôlez des voitures virtuelles avec des commandes vocales ("Stop !", "Go !"). La caméra Switch 2 est également utilisée pour des incrustations pendant le gameplay - vous pouvez ainsi voir comment vos amis s'énervent, même en ligne.

L'édition Switch 2 de "Super Mario Party Jamboree" sortira le 24 juillet 2025.

"The Legend of Zelda : Breath of the Wild" & "The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom"

Les deux classiques de la Switch bénéficient d'une résolution et d'un framerate plus élevés sur le nouveau matériel. Le HDR est également pris en charge. De plus, l'application Nintendo Switch pour smartphone propose une nouvelle fonction de prise de notes pour les jeux. Elle vous permet de vous diriger vers le sanctuaire le plus proche ou de partager les codes QR de vos créations dans The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom.

"Kirby and the Forgotten Land"

Le jeu de plateforme Kirby bénéficie également d'une résolution et d'un framerate plus élevés. De plus, il y a un tout nouveau contenu scénaristique avec de nouveaux niveaux.

"Metroid Prime 4 : Beyond"

Sur la Switch 2, vous pourrez jouer à "Metroid Prime 4 : Beyond" en 4K et 60 FPS ou en 1080p et 120 FPS. Le HDR est également pris en charge. Grâce à la nouvelle fonction de la souris, la Switch 2 permet de jouer au jeu comme à un jeu de tir traditionnel sur PC.

"Pokémon Legends : Z-A"

Le spin-off de "Pokémon" bénéficie également d'un meilleur framerate et d'une résolution plus élevée dans l'édition Switch 2. Nous n'en avons pas dit plus.

Nintendo Switch Online : désormais avec des jeux Gamecube

L'offre rétro de l'abonnement en solde de Nintendo s'enrichit de jeux Gamecube. Ceux-ci seront exclusifs à la Switch 2 - les possesseurs de Switch 1 n'auront rien.

Les jeux suivants devraient être disponibles au lancement de la Switch 2 :

"The Legend of Zelda : The Wind Waker"

"Soul Calibur II"

"F-Zero GX"

En plus de l'écran partagé local, les titres Gamecube supportent également le multijoueur en ligne. D'autres jeux devraient suivre dans les mois à venir. Dans le Direct, Nintendo tease les jeux suivants : "Super Mario Sunshine", "Fire Emblem", "Pokémon XD : Gale of Darkness", "Super Mario Strikers", "Chibi Robo", "Luigi's Mansion" et "Pokémon Collosseum".

Une manette spéciale Gamecube sera également disponible pour le lancement - elle aussi est dotée d'un bouton C.

Jeux de fabricants tiers

En plus de Nintendo lui-même, de nombreux fabricants tiers ont présenté leurs jeux Switch 2. La plus grande surprise est venue du studio "Elden Ring" de From Software. Ils annoncent "The Duskbloods", un Soulslike exclusif à la Switch-2 ! Mais il faudra encore patienter un peu avant de pouvoir vous plonger dans cet univers sombre.

"The Duskbloods" sortira en 2026, exclusivement sur Switch.

En outre, ces jeux de fabricants tiers ont été présentés :

"Elden Ring : Tarnished Edition" (2025)

"Hadès II"

"Street Fighter 6"

"Daemon X Machina Titanic Scion" (5 septembre)

"Split Fiction" (lancement)

"EA Sports FC"

"Madden NFL"

"Hogwarts Legacy" (lancement)

"Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4" (été 2025)

"Hitman : World of Assassination - Signature Edition" (lancement)

"Project 007"

"Bravely Default : Flying Fairy HD Remaster"

"Yakuza 0 : Director's Cut" (lancement)

"Deltarune" (lancement)

"Borderlands 4"

"Civilization VII"

"WWE 2K"

"NBA 2K"

"Enter the Gungeon 2"

"Starseeker Astroneer Expeditions"

"Cyberpunk 2077 : Ultimate Edition" (lancement)

"Final Fantasy VII Remake Intergrade"

"Kunitsu-Gami : Path of the Goddess" (lancement)

"Hollow Knight : Silksong" (2025)

"Story of Seasons : Grand Bazaar" (27 août)

"Goodnight Universe" (2025)

"Two Point Museum" (2025)

"Wild Hearts S" (25 juillet)

"Witchbrook" (2025)

"Puyo Puyo Tetris 2S (lancement)

"Rune Factory : Guardians of Azuma" (lancement)

"Marvel Cosmic Invasion" (2025)

"Star Wars Outlaws" (2025)

"Nobunagas Ambition" (lancement)

"Fast Fusion" (lancement)

"Shadow Labyrinth" (18 juillet)

"Raidou Remastered : The Mystery of the Soulless Army" (19 juin)

"No Sleep for Kaname Date : From AI : The Somnium Files" (25 juillet)

"Reanimal" (2025)

"Fortnite" (lancement)

"Arcade Archives 2 Ridge Racer" (lancement)

"Professeur Layton et le nouveau monde de Steam" (2025)

"Tamagotchi Plaza" (27 juin)

"Human Fall Flat 2"

Quelle sera la date de sortie de la Switch 2 et quel sera son prix ?

La Switch 2 sortira le 5 juin. Il y aura également un bundle avec une version numérique de Mario Kart World.

Je mettrai à jour l'article dès que vous pourrez précommander la console dans notre boutique.

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 25 personne(s)